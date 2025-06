El Ayuntamiento de Benavente, entidad no colaboradora con el Procurador del Común en tres casos

La Oficina del Procurador del Común incluyó al Ayuntamiento de Benavente en el Registro de Entidades no Colaboradoras y en su informe anual presentado en las Cortes de Castilla y León el pasado 14 de mayo. La Administración Local benaventana no contestó a las resoluciones de la alta magistratura en tres expedientes abiertos por quejas por multas coercitivas (2019-2020), por planes de mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios en una actuación de oficio (2022), y por medidas para el control del ruido generado por locales de ocio nocturno, otro expediente iniciado de oficio (2023-2024).

También incluyó al Ayuntamiento en el Registro por una queja sobre la firma de los pliegos de condiciones administrativas, y luego lo sacó del listado. El Ayuntamiento contestó después de trascender la decisión de la Oficina del Procurador del Común, como ya publicó este periódico la semana pasada.

Ayer, en un comunicado, el Ayuntamiento se refirió a este asunto asegurando que "que en la actualidad el consistorio se encuentra trabajando en la tramitación de los expedientes de cancelación por los que el Procurador del Común incluyó al ayuntamiento benaventano en la lista de entidades no colaboradoras durante la anterior legislatura. Una situación que se va a revertir gracias a la colaboración mantenida entre administraciones durante el presente mandato".

El Procurador del Común, Tomás Quintana. / P. C.

En realidad, los expedientes que motivan la inclusión en el Registro del Ayuntamiento afectan al anterior mandato municipal y también al presente, y por lo tanto a los equipos de Gobierno de coalición anterior PSOE-IU, y al actual PP-Vox.

La última queja que llevó a la oficina del defensor regional a incluir a la institución municipal en el Registro de Entidades no Colaboradora versa sobre ruidos causados por locales nocturnos. El expediente se abrió en marzo de 2023, un mes antes de las elecciones municipales, pero la resolución del mismo no se produjo hasta el 25 de octubre de 2023, gobernando ya el actual equipo de PP-Vox. El Ayuntamiento no contestó a esa resolución ni en esa fecha, ni tampoco en la segunda comunicación del alto magistrado, el 9 de enero de 2024. Al no responder a esas resoluciones, la Oficina remitió al Ayuntamiento una notificación de apercibimiento el 12 de febrero de 2024. Al no contestar, se incluyó por tercera vez a Benavente en el listado de entidades no colaboradoras el 15 de marzo de 2024.

Ruidos por locales nocturnos

"Al constatar en los informes anuales que presenta esta Institución que uno de los principales problemas que exponen los ciudadanos hace referencia a los ruidos que generan los locales de ocio nocturno, se acordó por esta Procuraduría iniciar una Actuación de oficio con el fin de recomendar una serie de medidas a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y al Ayuntamiento de Benavente para intentar mitigar estas molestias que sufren los vecinos más inmediatos a estos establecimientos".

"Entre las actuaciones propuestas, cabría mencionar la necesidad de que se lleven a cabo labores de comprobación por técnicos competentes para garantizar que el funcionamiento de los locales de ocio nocturno de ese municipio se adecúa a las características de la licencia en su día otorgada, mediciones desde las viviendas de los vecinos que lo soliciten con el fin de comprobar que no se superan los límites de niveles sonoros, tanto exteriores como interiores, fijados en los Anexos I y II de la Ley 5/2009, y que se respetan los valores mínimos de aislamiento acústico establecidos igualmente el Anexo III de dicha norma, labores de vigilancia por la Policía Local para garantizar el cumplimiento de los horarios de cierre, y finalmente la modificación de las ordenanzas reguladoras para permitir tanto la instalación de limitadores-controladores en los equipos de reproducción sonora, como la imposición de multas a aquellos titulares de locales que permitan la venta de bebidas alcohólicas para ser consumidas en el exterior".

Planes de mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios

El 7 de febrero de 2023, la Alta Magistratura había incluido al Ayuntamiento en el Registro de entidades no colaboradoras por no contestar a las tres comunicaciones realizadas sobre una resolución sobre Planes de mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios (hidrantes). "En esta actuación de oficio nos interesamos por la situación, en cuanto a su adecuado mantenimiento y operatividad, en la que se encuentran las instalaciones de protección activa contra incendios (hidrantes) situadas en la vía pública y que resultan de titularidad municipal", explica.

"Creemos que la llegada de las altas temperaturas y el incremento del riesgo de incendio aconseja la verificación de la situación de estas instalaciones, para garantizar así la rapidez en la intervención de los medios asignados a controlar este tipo de siniestros. Tras examinar la normativa que resulta de aplicación efectuamos una recomendación general a todos los Ayuntamientos de más de cinco mil habitantes de nuestra Comunidad para que garanticen el estado de uso adecuado de estas infraestructuras públicas, para las que se debe establecer, si no se ha hecho aún, un programa de mantenimiento periódico, en defensa del derecho a la seguridad de todos los ciudadanos". El Ayuntamiento de Benavente no contesto.

Urbanismo y multas coercitivas

La única queja externa, no de oficio, no contestada por el Ayuntamiento se produjo en materia de urbanismo en el año 2019. La Oficina incluyó al Ayuntamiento en la lista de entidades no colaboradoras en septiembre de 2020 tras remitir en tres ocasiones la resolución y no recibir respuesta. En este expediente se hacía alusión a la falta de ejecución del Decreto de 6 de febrero de 2018 relativo a “Devolución de importe de multa coercitiva cobrado en exceso”.

"Señalaba el reclamante que el Ayuntamiento impuso tres multas coercitivas a los propietarios de un inmueble por importe, cada una de ellas, de 3.540 euros (en total, 10.620 euros) y que, partiendo de la existencia de 16 propietarios, procedió a dividir el importe de las tres multas coercitivas (10.620 euros) entre 16, correspondiendo a un propietario abonar 663,75 euros, cantidad que supone atribuirle un porcentaje de participación de 6,25%. Sin embargo, y según el reclamante, existen más de 20 titulares y el porcentaje que corresponde al propietario a que se refiere la queja solamente asciende a 0, 79365%"

La resolución del Procurador del Común puso de manifiesto que, transcurridos casi dos años desde la fecha del Decreto de 6 de febrero de 2018 que ordenaba “la devolución del importe de las multas coercitivas cobrado en exceso”, procedía agilizar los trámites oportunos en el Registro de la Propiedad para dar cumplimiento, a la mayor brevedad posible, a dicho Decreto".

Estos tres casos, dos de oficio y un tercero motivado por la queja de un particular, consumieron un año de tiempo desde el inicio de apertura del expediente hasta la comunicación de apercibimiento (tres comunicaciones de resolución) que no fueron respondidas por la administración local benaventana, que no es el único organismo vinculado a Benavente incluido en el Registro de entidades no colaboradoras.

También la Mancomunidad de la ETAP de Benavente y Los Valles

La Mancomunidad de la ETAP de Benavente y Los Valles de Benavente también figura en el Registro de Entidades no Colaboradoras con la Oficina del Procurador del Común. La queja se produjo en 2021 y la Mancomunidad no respondió por escrito a la resolución. Fue incluida en el Registro en abril de 2022.

El resumen de lo ocurrido es este: "Un ciudadano lamentaba que una Mancomunidad de la provincia de Zamora no diera respuesta formal a una solicitud que había sido presentada por escrito. Consultada la entidad señaló que se había realizado una respuesta verbal. La resolución del Procurador del Común recordaba el deber de todas las Administraciones públicas de dar respuesta a las peticiones que formulen los interesados, en base al cual debía dictar una respuesta congruente con la solicitud y notificarla al ciudadano que la había formulado".