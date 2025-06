Atilana Martínez: "Fue el alcalde pedáneo de Olmillos quien encargó trabajos a mi cuñado cuatro años"

La exalcaldesa de Burganes de Valverde y diputada provincial de Obras del Partido Popular, Atilana Martínez Mayado, ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente que los encargos de trabajos a su cuñado entre 2019 y 2023 sin memoria justificativa, contrato o la aprobación del gasto, fueron realizados mayormente por el alcalde pedáneo de Olmillos de Valverde, José María Barba Cid, sin su conocimiento.

Según afirmó, “no era consciente” de que el alcalde pedáneo de Olmillos, “encargó trabajos” a su cuñado, Bienvenido Ferrero, durante cuatro años, salvo “tres o cuatro cosas que nos corrían prisa en mi pueblo (Burganes), por 3.000 o 4.000 euros. Esas sí que se lo dije yo y él las fue hacer”.

Martínez Mayado declaró el pasado día 23 ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente como investigada por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento oficial, y malversación de caudales públicos. Respondió solo a las preguntas de la jueza y de su abogado y en los tres casos que motivan la investigación mantuvo “no ser consciente” de los trabajos encargados a su cuñado; de que las obras de pavimentación de la calle San Isidro en Burganes se habían certificado sin estar finalizadas, y que el sobrecoste de 9.534 euros en el cerramiento de las pistas de Olmillos lo habían decidido los responsables de la obra. En los dos últimos casos, aseguró que confiaba en el constructor, en los técnicos, en su “asesor” el alcalde de Olmillos, y en la secretaria-interventora, que no le advirtió de que hubiera nada ilegal.

“Subíamos la factura”

En relación con el encargo de trabajos a su cuñado Bienvenido Ferrero durante cuatro años, la exalcaldesa los atribuyó al alcalde pedáneo de Olmillos, José María Zarza Cid. “Él era el que más o menos se encargaba de las cosas del pueblo y yo había veces que ni me enteraba de los trabajos que le mandaba. Pero eran trabajos puntuales porque en una ocasión se iban unas acequias, corría riesgo de inundarse el cementerio, y lógicamente lo mandó a él con el camión y con las cosas para impedir que el cementerio se inundara”, explicó y añadió: “la verdad es que no era consciente de que se las había encargado, pero bueno, como se las encargaba pues luego le subíamos la factura a la secretaria y en los últimos cuatro años pues eso.

Según su relato, no siempre fue así sin embargo: “Yo soy consciente de que en mi pueblo, pues por valor de tres o cuatro mil euros, no se exactamente ahora porque no le puedo decir, pero personalmente en Burganes si que tres o cuatro cosas que nos corrían prisa, esas sí que se lo dije yo y él las fue hacer, pero el resto, ya le digo”, respondió cuando la jueza le preguntó por qué no era consciente de que le estaban encargando esos trabajos a su cuñado. Según la exalcaldesa, su cuñado “hacía las horas. Bienvenido hacía las facturas, se las daba después al alcalde pedáneo, yo se las subía a la secretaria. La secretaria interventora lógicamente se las pagaba y eso era todo. A mí nunca nadie me dijo que eso no estuviera legal ni nada. No tenía ni idea”, afirmó.

“Llegaban las elecciones”

Sobre la pavimentación de la calle San Isidro, una obra realizada en Burganes que se certificó sin estar finalizada, Atilana Martínez explicó que había pedido al constructor y a quienes llevaban los trabajos que un parte no la hicieran porque afectaba a un solar de su propiedad, llegaban las elecciones, y la podían acusar de estar usando su cargo. “A ver yo le puedo decir que yo encargaba las obras y las hacía un constructor o un técnico que era el que lógicamente llevaba la obra. En esta obra concretamente yo sabía que ellos hicieron la certificación última porque además, le cuento, era justo cuando se iban a celebrar las elecciones municipales. Yo sí sabía que faltaba algo por hacer, pero concretamente ni los metros ni nada, porque la obra seguía por una parcela,por un solar que tenía yo. Concretamente era de mi propiedad y yo sí que le había dicho al que llevaba la obra, al constructor y al arquitecto, que en principio, ese trozo, pues que se haría después de las elecciones para que nadie a mí me tuviera que acusar de que mi puesto lo utilizaba para hacer precisamente un trozo que era de mi propiedad”.

“Yo sé que ese trozo falta por hacer pero a mí me dijeron que no había ningún problema. Yo sabía que ese trozo además se iba a hacer porque el arquitecto que lleva la obra lleva muchas más en muchos pueblos y yo lo hice simplemente porque a mí no me criticaran y no me dijeran que me estaba lucrando del Ayuntamiento precisamente para hacer un trozo de pavimentación en mi propiedad”.

Atilana Martínez saliendo del Pleno que aprobó denunciar las presuntas irregularidades en la Fiscalía Provincial. / J. A. G.

A renglón seguido añadió: “Yo sabía que no se había terminado pero no fui consciente de que esa obra se estuviera certificando completa. Siempre creí que simplemente se estaba certificando y faltaba ese trozo. Y como en ese tiempo la verdad es que yo estaba muy atareada con cosas, pues que lógicamente lo había firmado el contratista , lo había firmado el que llevaba la obra, y lo había firmado la secretaria interventora, yo entendía que eso estaba bien hecho. La verdad es que no fui consciente de que ese trozo faltaba pues lógicamente hasta que saltó todo esto, que además le tengo que decir que después, justo cuando ya se terminaron las elecciones y el señor alcalde salió, esa obra no se hizo como seguía el proyecto, sino que se hizo ya no por mi propiedad, sino por otra, por otro sitio, por decisión del señor alcalde, pues no sé si para perjudicarme”.

Según la exalcaldesa, no fue “consciente” de que el certificado emitido fuese del final de obra. “Yo confié en lo que ellos me dijeron. Simplemente yo no quería que a mí me acusaran de que yo estaba actuando para que utilizando las elecciones y utilizando eso, poder que se hiciera ese trozo que me beneficiaría a mi propiedad”, respondió a la jueza cuando le preguntó si había mantenido conversaciones sobre este asunto con el constructor y el resto de técnicos concernidos en la actuación.

Cerramiento en Olmillos

Sobre el cerramiento de la pista deportiva de Olmillos de Valverde, la exalcaldesa relató que “lo llevó don José Luis de Castro, un ingeniero de Zamora, por una subvención que nos dio la Diputación. La verdad es que estaba muy justa de precio y bueno al final nos la hizo David Furones (constructos) y yo sé que hicieron ellos un informe diciendo que esa obra se iba a incrementar. No sabíamos cuánto por el exceso, yo creo que porque habían subido los materiales de construcción, que fue un momento en que se subió la termoarcilla”. “Yo creo -añadió- que fue más en el exceso de hacer la cimentación. Por lo que me dijo el alcalde pedáneo que era el que estaba allá en la obra. Porque yo, aunque pasaba, la verdad es que no tenía mucho tiempo de ver. Yo confiaba en José Luis de Castro, confiaba en el constructor, confiaba en el que llevaba la obra”.

A la pregunta de cómo se había justificado el incremento de costes de los trabajos proyectados, Martínez Mayado se refirió a “un informe que hicieron de que esa obra iba a suponer más dinero”. Sostuvo la exalcaldesa que había preguntado al ingeniero sobre esa “demasía”. “Me comentó que era por la cimentación, porque se habían abierto unas zanjas muy grandes, se tuvieron que rellenar. Lógicamente yo no entiendo ni de zanjas, ni de hierros. Confié en los técnicos, en los que llevaban la obra, y en el asesor. Bueno no el asesor, perdón el que tengo allí en el Ayuntamiento, que era el que estaba más por allí por la obra”, dijo de nuevo refiriéndose al alcalde pedáneo de Olmillos de Valverde, José María Barba Cid.