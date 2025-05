Vox en el Pleno de Benavente: "Los puntos violeta son chiringuitos de la izquierda que no benefician a las mujeres"

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha rechazado una moción del PSOE para recuperar los Puntos Violeta en las fiestas del Toro Enmaromado, un espacio seguro que habilitan en sus fiestas las localidades que integran la Federación Española de Toros de Cuerda, y que el anterior equipo de Gobierno PSOE e IU habilitaron hasta el cambio de gobierno local, momento en que se suprimió.

Los socialistas han planteado su recuperación en una moción que no pasó el filtro de la urgencia debido a la abstención de PP y Vox, aunque se han podido escuchar los argumentos de todos los grupos para defender su posición. IU ha apoyado la iniciativa del PSOE y ha recordado que al equipo de Gobierno no le ha importado hacer constar los puntos violeta en la solicitud de declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional del Toro Enmaromado de Benavente pese a haberlos suprimido tras su llegada al Gobierno.

La moción del PSOE, que ha defendido la portavoz del grupo, Patricia Martín, incide en su eficacia durante los años en los que estuvieron activos "para afirmar ante la ciudadanía que sí se puede hacer algo para erradicar la violencia de género y decir a las mujeres que cuentan con el respaldo y el apoyo de las instituciones y el conjunto de la sociedad; para generar conciencia de seguridad y libertad entre la población y especialmente entre las mujeres. Y también un papel disuasorio ante potenciales maltratadores; y para intervenir en casos concretos: informando, ayudando, acompañando y, en su caso, derivando, a servicios especializados". En estos puntos violeta colaboraban "40 personas voluntarias, previamente formadas, con un protocolo claro de actuación y con la coordinación técnica de una profesional. Por eso cabe argumentar que eliminarlos Sin proponer alguna alternativa válida y dejar sin efecto los espacios seguros en peñas y en bares es una decisión que debería ser revisada".

La postura de la derecha

La derecha no lo ve así, sin embargo. El portavoz de Vox, Eugenio Blanco, ha explicado su posición de rechazo pese a su abstención. "Es una cosa que no es que sea necesaria, es que desde Vox consideramos que los puntos violeta son medidas ideológicas impulsadas por la izquierda que no ofrecen protección efectiva a las mujeres durante las fiestas, como es este caso. En su lugar, lo que tenemos que hacer es reforzar la presencia policial y establecer puntos de seguridad atendidos por profesionales, a las fuerzas de seguridad, con el objetivo de optimizar el gasto público y aumentar la seguridad en las calles".

"El poner chiringuitos ideológicos en las calles no beneficia a las mujeres. No quiere decir que por eso nadie vaya a sufrir cualquier tipo de abuso y de ataque sexual. Pero tienen todos los cauces y todos los medios las mujeres para llevar directamente su problema y automáticamente la van a atender rapidísimo. No nos parece lógico y por eso no lo apoyamos", ha precisado.

El portavoz del PP, José Manuel Salvador, ha afirmado compartir "el objetivo de proteger a todas las mujeres víctimas de la violencia de género y de seguir trabajando en la sensibilización y en la prevención". A continuación ha definido la posición popular en un giro semántico adversativo: "pero también creemos que es importante hablar con responsabilidad y con eficacia real y también queremos dejar claro que en Benavente los mejores puntos violeta, los espacios más seguros y eficaces para proteger y atender a cualquier mujer que sufra maltrato, son el cuartel de la Guardia civil y el de la Policía Local. Allí trabajan profesionales cualificados con formaciones específicas en violencia de género que saben hacer bien su trabajo y que están a disposición de las víctimas las 24 horas del día los 365 días del año. No se trata de símbolos ni de eslóganes, se trata de acciones reales de protección efectiva y compromiso profesional con quien más lo necesitan".

El popular ha justificado su argumento con este ejemplo: "En 2022 en Benavente se produjo una agresión contra la presidenta de una peña y pese a la gravedad de los hechos no se actuó con la firmeza ni la protección que se esperaría de un verdadero espacio seguro. Este caso demuestra que el simple hecho de colocar un cartel o adherirse a una declaración de buenas intenciones no convierte automáticamente un lugar en entorno protegido para las mujeres. Este gravísimo incidente para ustedes pasó desapercibido demostrando que cuando se trata de poner los intereses personales se olvidan de todos los planteamientos y discusiones anteriores. Celebramos que este tipo de hechos en Benavente son muy raros y esporádicos en el ambiente festivo, no así en el ámbito familiar que es donde se dan la mayor parte de los casos"

Mociones

La moción para recuperar los puntos violeta ha sido la primera de hasta siete presentadas por PSOE y PP y Vox. Los socialistas plantearon exigir a la Junta de Castilla y León la mejora de la vía pecuaria del camino de Castropepe o cordel Sanabrés, la mejora de la sanidad en Benavente debido a la situación de carencias de profesionales que padece, y el apoyo a los trabajadores de Losán y Azucarera. El PP planteó en las últimas 24 horas negociarlas. No hubo acuerdo. El PSOE mantiene que el PP buscaba exigir responsabilidades al Gobierno nacional en cuestiones en las que las competencias son de la Junta de Castilla y León. El PP y Vox, por contra, han defendido la responsabilidad de todas las administraciones. Las mociones socialistas no pasaron la urgencia.

El PP presentó también mociones sobre sanidad, la situación laboral de los trabajadores de Losán y Azucarera y una tercera sobre recuperación de espacios degradados, el canal del CTLB y la N-VI. Esta última fue aprobada con los votos del equipo de Gobierno. La izquierda se abstuvo. Todos los grupos políticos votaron finalmente a favor de las mociones sobre sanidad y de apoyo de los trabajadores de Azucarera y Losán.