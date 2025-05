IU celebra el reintegro de los festivos cobrados indebidamente por los bomberos de Benavente

Izquierda Unida ha celebrado el reintegro de las cantidades cobradas indebidamente por los bomberos de Benavente y la rectificación del error técnico cometido al informar favorablemente el pago de festivos, aunque cree que se ha cometido un nuevo error al sostener que no hubo duplicidad de pagos porque no hay normativa municipal. "Sí ha habido duplicidad de pago", mantiene.

En un comunicado, la Coalición recuerda que ya advirtió de los cobros indebidos en concepto de domingos y festivos "circunstancia por la cual la responsable del departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benavente ha rectificado el error en la emisión de su anterior informe donde daba el visto bueno al cobro de dichas cantidades, pero cometiendo otro error, pues para justificar un error humano que todos podemos cometer, lo hace afirmando en dicho informe que en ningún momento hubo duplicidad de pago, asegurando que no existe normativa municipal que ampare mediante una retribución complementaria el hecho de hacer festivos, ni como compensación económica, ni como días libres"

Izquierda Unida sostiene que sí existe "una normativa municipal que refleja fehacientemente esa circunstancia y es la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), concretamente en el apartado del complemento específico y relativo a “Jornada”, donde se valora con 50 puntos esa peculiaridad del puesto, ya que, por ejemplo, puestos administrativos que trabajan en jornada de mañana de lunes a viernes, ese apartado se valora con 0 puntos".

Comparación con la Policía Local

Se reafirma, por tanto, en la existencia de pagos duplicados y recuerda que en la RPT la Policía Local "tiene una valoración de 150 puntos, pero es porque entra en juego la circunstancia de que trabajan de lunes a domingo, igual que los bomberos, pero con turnos “en teoría” de 8 horas de mañana, tarde y noche, que al ser más lesivos de cara a la conciliación, tienen una mayor valoración. Por esa circunstancia, llevamos mucho tiempo en IU denunciando que la Policía Local al estar en la práctica realizando jornadas de 24 horas, está cobrando un complemento específico inflado, al no cumplir con las jornadas de tres turnos valoradas en sus específicos".

Argumenta IU que otra circunstancia distinta es que se considere "que la valoración de la jornada de los bomberos sea baja". Para la Coalición "es la correcta y en esos términos se aprobó con la unanimidad de los miembros de la Junta de Personal, y es competencia del equipo de Gobierno tomar ese tipo de decisiones, en las cuales no vamos a entrar, aunque nos sorprendería muy mucho que el Gobierno de PP-VOX sea capaz de motivar algún tipo de iniciativa, ni en esta área ni en ninguna, pues volvemos a recordar que tanto Parque de Bomberos, como Policía Local siguen sin jefe y lo que es peor, sin la intención de dar cobertura a dichas plazas".