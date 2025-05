Regantes de seis pueblos de Valverde urgen agua para sus cultivos

“No contesta ni Dios”. Así de taxativo se muestra uno de los hortelanos de la zona de Valverde “cabreado” por no encontrar solución a la falta de agua para el riego de su finca. Aunque la campaña de riego se abrió para la margen derecha del Tera el pasado 15 de abril aseguran que los pueblos que riegan por presión en esta zona no han recibido aún agua “a estas alturas”. Y es que el riego del que disponen en Villanueva de las Peras, Bercianos de Valverde, Santa María de Valverde, Pueblica, San Pedro de Zamudia y Morales de Valverde es por presión. Los dos últimos, de forma parcial.

El presidente de la comunidad de regantes, Lázaro Zarza, explica que desde la comunidad de regantes se ha pedido el agua para esta zona, pero “no hay seguridad y no se puede bombear agua hasta que no arreglen la infraestructura”. Asegura Zarza que ayer mismo se ha firmado el acta de replanteo de las obras de mejora previstas en la zona y se espera que el día 15 de junio esta zona de Valverde pueda estar regando.

Precisamente en Morales de Valverde las quejas llegan al comprobar que algunos regantes sí disponen de riego y otros aún no han recibido el agua.

“Estoy harto de luchar. Llegué a esta zona con 16 años y lo que veo es que nos lo ponen cada vez más difícil. Quién se va a quedar en el pueblo con todas las trabas que nos ponen. Es que ya ni agua. Pagamos por un servicio que no recibimos y tampoco tenemos información”, asegura uno de los afectados de Santa María, que reconoce, no obstante que desde la comunidad de regantes sí le han informado que no dejan bombear agua desde el organismo. “Los que riegan en canal abierto sí que tienen agua, el problema lo tenemos en este valle, estamos todos enfadados, aunque la gente aquí ya ni protesta”. Lamenta el hortelano afectado que ha intentado hablar con “alguien” de Confederación Hidrográfica del Duero y “ha sido imposible. Te dejan el teléfono en espera y nadie te contesta, ni en Valladolid, ni en Zamora”.

Reventón de una bomba de riego

Lo cierto es que el pasado año, durante la campaña de riego en verano hubo una grave avería que produjo el reventón de una bomba. Aún así se siguió bombeando el agua con la normalidad que se hace en este canal. Explican los regantes que finalizó el año y durante el invierno se hizo la asamblea para avanzar en la modernización del riego. Aseguran que en esa asamblea nos dejaron bien claro que si no reconcentramos las parcelas no iba a haber dinero “para las mejoras en el sistema de riego y ahora nos dicen que se van a hacer unas obras de mejora. En alguno de los dos momentos no nos han dicho la verdad”.

Los afectados dicen que se siente “engañados” porque la pasada semana al comunicarles desde la comunidad de regantes, que ha intermediado con Confederación en todo momento, que “no hay agua para el canal de presión. Todos estamos sin agua. Y si preveían que no nos iban a dar agua podían haberlo dicho antes de hacer la inversión que algunos hemos hecho en la compra de semillas, fertilizantes y demás. Mientras no se arregle la estructura no van a bombear agua”. Explica que uno de los jóvenes de Pueblica estima ya unas pérdidas de 10.000 euros solo en la semilla de patata.

Un vecino de Pueblica asegura que “nos han dicho que tenemos que pedir el agua todas las semanas. El lunes ya nos pidieron una relación de las hectáreas en las que sería necesario el agua urgentemente. Que lo más necesario ahora es para las patatas y la huerta, pero creemos que es inviable porque cuando llegue el agua a una finca que también tiene plantado maíz, ¿cómo se va a gestionar esto?”.

En este sentido explica el presidente de la comunidad de regantes que “nos preguntaron desde Confederación qué zonas tenían urgencia de regar. Estamos hablando de unas 28 hectáreas de patatas, cultivos de la huerta, algo de trigo y cebada”.

Las obras "esperemos que empiecen la próxima semana"

Desde la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Tera explican que “nosotros hemos hecho lo posible por que se agilicen las obras que hay previstas para arreglar la bomba y el muro, porque entendemos la preocupación de los agricultores, pero ya queda en manos de Confederación. Lo que nos va diciendo Confederación es lo que trasladamos a los afectados”, explica el presidente.

Zarza asegura que “esta mañana me han confirmado que ayer se firmó la obra que tenía pendiente por hacer el plan de seguridad para empezar la obra ya. Las actuaciones se deben hacer rápidas y espero que para el día 15 podamos tener agua ya”. Y añade que “nos han explicado que no se puede bombear agua porque no hay seguridad ninguna”.

En cuanto a posibles alternativas de riego, reconoce Zarza que “está complicado. Hemos valorado opciones, pero la única opción que hay sería bombear el agua del río, pero es que queda muy lejos”.

Zarza asegura que "estamos en contacto con Confederación y con los regantes y la comunicación es constante, solo espero que se pueda solucionar cuanto antes". Y señaló que, una vez que den comienzo los trabajos, tendrá que cortar el riego para todo el canal durante unos cinco días y así informará a los regantes, en su momento.