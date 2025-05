El Ayuntamiento de Benavente reclama a Aquona 5.138 euros incluyendo intereses por la licencia de su planta solar

El Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Benavente reclama a Aquona, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, 5.138 euros en vía de apremio por el impago de impuestos y tasas derivados de la instalación de una planta solar para autoconsumo en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR).

El tesorero municipal ha desestimado dos recursos de reposición presentados por la empresa concesionaria contra los que Aquona solo puede recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora en un plazo máximo de dos meses. El plazo comenzó a correr a mediados de este mes. Ayer, el responsable regional de Aquona, Jesús García, aseguró que había dado orden de pago. "No vamos a ir a un contencioso. Hacemos lo que nos dice el Ayuntamiento", explicó en relación a este y otros asuntos.

Este nuevo conflicto entre el responsable del departamento y la empresa concesionaria arranca a mediados de enero, cuando Aquona presentó una solicitud de licencia de obras para la instalación de la planta solar fotovoltaica. La Junta de Gobierno Local aprobó la autorización a la empresa a finales de ese mes.

A principios de febrero, el Ayuntamiento aprobó una liquidación inicial por importe de 3.113,88 euros por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y de 1.145,46 euros respecto a la tasa urbanística por la instalación. El importe total asciende a 4.259,34 euros.

A principios del mes de marzo, Aquona formuló un recurso de reposición contra la liquidación del ICIO "alegando un error en la misma por no aplicarse la bonificación prevista en la ordenanza fiscal". Según la Tesorería, "no consta" que hubiera "solicitud previa alguna para que fuese aplicada" esa bonificación.

Un mes después, el día 3 de abril, el Departamento de Tesorería inició la vía ejecutiva contra Aquona porque el periodo de pago voluntario del impuesto y de la licencia urbanística había pasado. Dictó entonces la providencia de apremio. "Las deudas continúan impagadas al día de la fecha", anotó expresamente el tesorero el hace apenas dos semanas. Entretanto el Ayuntamiento resolvió el primer recurso de Aquona contra la liquidación. Rechazó la bonificación y la pretensión de suspensión del procedimiento de cobro.

A finales de abril Aquona presentó un nuevo recurso, esta vez contra la providencia de apremio, aunque insistiendo en la suspensión del procedimiento de cobro. La reclamación ha sido resuelta negativamente. La Tesorería Municipal entiende que no cabe estimar la solicitud de suspensión "porque no se aportó garantía alguna ni mediaba ningún error aritmético o material", requisitos que establece la normativa para la admisión de la reclamación. "De igual forma, sigue sin proceder tal suspensión porque sigue sin aportarse garantía alguna y no consta ningún error aritmético, material o de hecho que afecte a la providencia de apremio", agrega. n