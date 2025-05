El Ayuntamiento de Benavente contesta al Procurador del Común tras ser señalado como "entidad no colaboradora"

El Ayuntamiento de Benavente contestó el miércoles al Procurador del Común después de que la alta magistratura de la región señalará a la institución municipal y la incluyera en el registro de "entidades colaboradoras". Cuatro meses después de emitida su resolución y de pedir hasta en cuatro ocasiones que contestara a su resolución, en el que recomendaba al Consistorio que la Alcaldía firmara los pliegos de condiciones, la Oficina del defensor regional recibió un escrito municipal en el que el Ayuntamiento le informa que no seguirá esta resolución.

En concreto, el Ayuntamiento considera que no ve "adecuado seguirla" y ha argumentado que la firma "no supone un acto de aprobación, sino un acto de responsabilidad del firmante que elabora los pliegos. Por ello considera que la Alcaldía no debe hacer constar su firma en los pliegos, puesto que el acto de aprobación de los mismos es la resolución (Decreto) por la que se aprueban los mismos". En esta línea, reitera que deben ser firmados por los técnicos redactores, puesto que es competencia de ellos su elaboración.

Aunque las administraciones están obligadas a proporcionar al Procurador del Común la información que este les requiera, las indicaciones que formula a las citadas Administraciones para la mejor salvaguarda de los derechos de los ciudadanos "no son de obligado seguimiento para estas, que pueden entender que concurren factores que, desde su perspectiva, justifican no aceptar la Resolución concreta que el Procurador del Común ha formulado", ha recordado la Oficina en la comunicación a Izquierda Unida, como autor de la queja que dio origen el expediente.

Así las cosas, la alta magistratura regional deja "sin efecto la anotación de la falta de colaboración" del Ayuntamiento de Benavente del citado Ayuntamiento anotada en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común. No obstante, recuerda que la ley establece que el Procurador del Común de Castilla y León presentará anualmente a las Cortes un informe de sus actuaciones en el que deberá hacer constar las quejas ya investigadas con el resultado obtenido.