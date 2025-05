Pobladura honra a un hijo del pueblo que llevó el nombre de 43 pueblos de Zamora a calles de Madrid

Pobladura del Valle ha inaugurado ya el nuevo área de servicios de autocaravanas, en un acto que se ha centrado en el descubrimiento del letrero en el que se contempla el nombre que la localidad le ha querido dar a esta nueva zona municipal de servicios en honor a un hijo del pueblo, "Daniel Yágüez Otero". La iniciativa fue aprobada en sesión plenaria con el apoyo unánime de toda la corporación municipal. El alcalde, Ángel Santiago, explicaba ayer a este medio que "Daniel llevó Pobladura del Valle a Madrid y ahora Pobladura trae parte de Madrid al pueblo".

Se refiere el alcalde a cómo Yágüez Otero fue el responsable de otorgar el nombre de 43 pueblos de la provincia de Zamora a otras tantas calles de la ciudad madrileña, repartidas en dos distritos. Precisamente ayer se hizo un reconocimiento expreso a este hijo del pueblo que siempre tuvo vinculación con Pobladura del Valle. El vástago de Daniel estuvo en el acto del descubrimiento del letrero, y le acompañó en esta labor el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, quien mostró con su presencia el apoyo de la administración municipal a iniciativas como la de Pobladura que tiene un objetivo principal, la de impulsar la actividad económica en el pueblo. Además, desde Diputación Provincial ha colaborado económicamente con este proyecto valorado en casi 300.000 euros, con un importe de 25.000 euros.

La apuesta municipal por este proyecto comenzó hace años y ha sido decidida en todo momento. "Si no hay gente en el pueblo, nos morimos y sabemos que la inversión que hemos realizado en esta área de servicios no la vamos a recuperar pero tenemos que hacer algo para no morirnos, para tener un atractivo para atraer a visitantes al pueblo y que, de paso, conozcan todo lo que tenemos aquí", explicó Santiago.

Yágüez lleva parte de la provincia a Madrid

En el acto inaugural, el vástago de Daniel Yágüez mostró su emoción por el reconocimiento a su padre. Aseguró a los presentes que "la trascendencia está reservada a unos pocos, aquellos que son capaces de dejar su huella una vez desaparecidos" y añadió que "esto es un reconocimiento a mi padre y mi grado de satisfacción es aún mayor al saber que esto ha sido aprobado en un acto de unanimidad por personas de distintas sensibilidades políticas".

Explicó Yágüez que su padre se retiró como comandante a la reserva y pasó entonces a lo que en su momento se conoció como Ministerio de Vivienda. "Madrid en aquellos años, década de los sesenta, setenta, se vio desbordada por la inmigración y se construyeron miles de viviendas. Y fue ahí donde mi padre llevó parte de esta comarca de Los Valles y de Zamora a las nuevas calles madrileñas".

En concreto puso el nombre de 43 pueblos zamoranos a calles de dos distritos el de San Blas-Canillejas y en de Villaverde, al otro extremo. Entre las calles del distrito de San Blas se observan los nombres de San Román del Valle, Muelas del Pan, Pedralba, Trasmonte, Vidriales, Junquera, Aspariegos, Alcañices, Castroverde y también, entre otros, el de Pobladura del Valle.

La calle madrileña "Pobladura del Valle"

"La calle de Pobladura del Valle es conocida en Madrid", asegura Yágüez. "Nació en una época con la inmigración con viviendas sociales y es una vía de tres kilómetros y medio de longitud. Hoy en día tiene centros de servicios sociales, centro de salud, la estación de metro de San Blas está a mitad de la calle, hay unas maravillosas piscinas y demás. Elementos que se han ido incorporando a la calle. Y está a escasos minutos al campo de fútbol del Atlético de Madrid por lo que se ha revitalizado con hoteles y restaurantes".

En el otro distrito, el de Villaverde se observa en el callejero madrileño calles como Puebla de Sanabria o Villalonso, entre otros. "En Madrid le pusieron una insignia pero nada comparado con esto que hoy (por ayer) le han dedicado en Pobladura".

La gestión del área de servicios, externalizada

Acto inaugural del Área de Servicios de Autocaravanas de Pobladura. / Cedida

El Ayuntamiento de Pobladura del Valle ha externalizado la gestión del área de servicios de autocaravanas con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento, según explica el alcalde. "Queremos que esto funcione de la mejor manera posible. De momento hemos hecho un contrato menor con una empresa que gestiona 700 áreas de servicio de autocaravanas en toda Europa, es decir, que tiene experiencia en este tipo de servicios", señala Santiago. Estará en funcionamiento durante un año y del dinero recabado con este servicio la empresa en cuestión se quedará con el 30%, mientras que el 70% restante será para el Ayuntamiento.

En estos días se ultiman los detalles para su puesta en marcha en perfectas condiciones. "Estamos rematando algunas cosas que están pendientes, pero ya prácticamente está todo listo", señaló el primer edil.

El Área de Servicio para autocaravanas es funcionalmente un lugar que posee una toma de agua para el llenado del depósito de aguas limpias, de unas rejillas para el vaciado de aguas grises y negras, y puede a su vez disponer de un espacio llano para estacionar y pernoctar. El Ayuntamiento cuenta con ordenanza reguladora y ordenanza fiscal para la regulación de las tasas y precios de los diferentes servicios que se ofrecen. El tiempo máximo de estacionamiento para estos vehículos será de 72 horas.

La iniciativa busca atraer a los viajeros que optan por este estilo de turismo, cada vez más habitual y que desde hace tiempo pasan por esta localidad, ofreciendo un espacio cómodo y accesible para estacionar, mientras disfrutan de lo que el pueblo tiene para ofrecer.

El espacio elegido en la proximidad de la antigua carretera nacional N-VI y la proximidad de la Autovía del Noroeste (Madrid-Coruña) quiere aprovechar las vías de comunicación para atraer a este tipo de turismo que ya es habitual en esta zona rural.