Programa de Acogimiento en Benavente: ¿Me haces un hueco en tu vida?

El acogimiento familiar ofrece a niños, niñas y adolescentes la oportunidad de crecer y desarrollarse en un entorno afectivo, estable y seguro, donde se atienden de manera prioritaria sus necesidades emocionales, físicas y educativas. En Benavente Cruz Roja ha realizado una campaña de sensibilización sobre el Programa de Acogimiento Familiar en Zamora, una modalidad de cuidado alternativo para las personas menores de edad que se ven separadas de sus familias, normalmente por circunstancias complicadas.

En Benavente, desde hace años hay una familia dentro de esta figura de acogimiento. Se trata de un matrimonio jubilado, que tiene ya dos hijos mayores y convive, en la actualidad, con un joven de 17 años en acogida desde hace cinco años. Es uno más de la familia, asegura uno de ellos. Explica que, en su caso, es una opción que barajaron hace años y con la que se encuentran plenamente satisfechos.

Cruz Roja durante la campaña de sensibilización en Benavente. / E. P.

Esta pareja ha acogido a otros niños y niñas a través de este programa y con planes diferentes como el de acogida de niños y niñas saharauis que se realiza a través de otras asociaciones en la provincia. "Hoy en día seguimos en contacto con una de las niñas que estuvo con nosotros, ya no quiere venir, pero mantenemos ese contacto", explica.

La mañana en Benavente ha sido fructífera porque no ha faltado interés por parte de varias familias que desconocían este programa. "El programa de acogimiento familiar es un programa que tiene la Junta de Castilla y León para poder darle una familia y un entorno estable a aquellos niños que de manera temporal y por diferentes circunstancias no pueden convivir con sus padres", explica Rocío Hernández Esteban, psicóloga del programa en Zamora.

Modalidades de acogimiento

Hay distintas modalidades de acogimiento. "En principio son de carácter temporal. No podemos establecer ni fijar un tiempo determinado, aunque se suele establecer un máximo de dos años que puede ser menor porque sus circunstancias se resuelven antes o incluso puede ser un poquito mayor si con los dos años no ha sido suficiente para resolverlo".

También está la modalidad de acogimiento permanente "en los casos en que no retornan a la familia, pero tampoco van a otra medida más estable como pudiera ser la adopción, pues se quedan de manera permanente con esa familia", explica.

Existe, además, otra modalidad que no requiere esa dedicación completa que es el de "estancias temporales y períodos vacacionales". Son niños y niñas de más de seis años que viven en el centro de protección durante la semana y pasan fines de semana y vacaciones con las familias que no pueden tener una dedicación completa con estos menores. "Es habitual que cuando ya se da esa vinculación entre la familia y el niño, pues lo ideal sería que pasara a la modalidad de estancia completa, aunque no siempre se dan estas circunstancias".

El proceso de acogida pasa por distintas fases.

La primera es la de la información , en Cruz Roja Zamora;

, en Cruz Roja Zamora; Le siguen la de 18 horas de formación y una valoración. "En esta fase se va al domicilio, se ve dónde estaría el niño, dónde dormiría, se valora la familia, su historia de vida, sus motivaciones. Lo importante es la estabilidad a todos los niveles y la motivación familiar". Y se pasa después al ofrecimiento. No se busca una estructura familiar determinada, "que dé amor y que estén motivadas para este acogimiento, hay familias muy diferentes" incide la psicóloga, y el acogimiento abarca desde recién nacidos hasta la mayoría de edad. "Depende de las circunstancias de cada familia.

En el momento que comienza la acogida, el menor es ya uno más de la familia, "todos los días, las 24 horas del día", señala.