Frente al cáncer, prevenir mejor que curar y así lo hacen en Benavente

Con el objetivo de fomentar desde edad temprana hábitos saludables en la alimentación, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha puesto en marcha un taller en Benavente, en el que se ha abordado este tema con alumnos y alumnas de Educación Secundaria.

Hoy la actividad se ha desarrollado en el colegio San Vicente de Paúl y también se llevará a cabo tanto en el IES León Felipe como Los Sauces. “Lo que pretendemos con esta iniciativa es hablar a los jóvenes sobre ejercicio y alimentación y abrir un debate con ellos, que se cuestionen qué es lo que hacen en el día a día y fomentar adherencias, generar cambios que fomenten ese estilo de vida saludable”, explicó el fisioterapeuta de la Junta Local de la AECC de Benavente, Alejandro Guzmán Ballesteros.

Taller impartido en el colegio San Vicente de Paúl. / E. P.

“La actividad está enfocada en general a la población joven, sobre todo, alumnos de la ESO y Bachillerato. Nos encontramos que no existe una formación desde que son más pequeños dirigida a la prevención, sí que dan algún tema puntual en alguna asignatura en distintas etapas … bien en Biología, en Educación Física les hablan algo de hábitos saludables, pero no se abordan pautas más amplias. Creemos que en esta etapa de Secundaria es una población muy susceptible. Ahora entre las bebidas energéticas, las bolsas, los refrescos y todo eso, es terrible como come la mayoría”, indicó la nutricionista Silvia Matellán.

Taller impartido en el colegio San Vicente de Paúl de Benavente. / E. P.

“Lo juntas con los alimentos ultraprocesados y sedentarismo y es en lo que se ven reflejados gran parte de esta población. Es lo que está aumentando y eso es lo que hay que modificar”, puntualizó el fisioterapeuta.

La actividad se ha centrado en poner sobre la mesa hábitos encaminados hacia la prevención del cáncer. “Es más fácil corregir estos hábitos desde pequeños y evitar problemas de salud”.

La iniciativa ha contado en su primera jornada con la participación tanto de la alcaldesa de Benavente como de la concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez.