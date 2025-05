Una familia de Mallorca recupera la casa de sus ancestros en Morales de Rey tras cinco años de alquiler impagado

Una familia de Mallorca descendiente de Morales de Rey confía en recuperar este jueves la casa de sus ascendientes tras cinco años de alquiler fallido después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente autorizara el lanzamiento, que se producirá hoy.

El inquilino, un vecino de Benavente, recibió la confianza de la familia, una madre y sus dos hijas, y acordó y firmó un contrato de arrendamiento que incluía como pago en especie la ejecución de obras de mejora en el interior de la casa primero, y el pago monetario del arrendamiento con posterioridad. "No cumplió nunca y tememos que esté todo destrozado", explica la portavoz de la familia.

El contrato de arrendamiento se firmó en septiembre de 2020, a las puertas de la pandemia. El documento incluía la ejecución por parte del arrendatario de "una serie de mejoras en la casa que estaban inventariadas en el contrato y después iba a pagar en dinero". La pandemia impidió que ningún miembro de la familia pudiera desplazarse a Morales de Rey hasta el año 2022. En ese tiempo, en los contactos telefónicos mantenidos entre las dos partes, el inquilino aseguraba que había comenzado a realizar las obras. "Nos iba mandando fotos de la vivienda, pero eran fotos estratégicas", explica la portavoz familiar.

Otra vista de la vivienda. / J. A. G.

En realidad, según asegura, "nunca terminó las obras. Los vecinos nos contaron que había tirado los muebles al corral abandonándolos a la intemperie". A finales de 2022, la familia regresó a Morales y contactaron presencialmente con su inquilino. Llegaron a comprobar que había sacado los muebles y que faltaba la pared de la cocina. "Llevas dos años viviendo aquí. Qué está pasando con las obras, le pregunté. Me dijo que estaba pendiente de cobrar pues un dinero de una incapacidad que le iban a dar. A partir de ahí se sucedieron las excusas y las mentiras".

En todo este tiempo la familia ha corrido con los gastos de agua, luz, basura e impuestos, que el inquilino nunca abonó. La familia había firmado un contrato con una vigencia de tres años. Llegado su vencimiento, los dueños de la casa, el número 59 de la Avenida de la Constitución, acudieron al juez de paz del pueblo y enviaron un burofax al arrendatario, que no recogió.

Una vista "con insultos"

Por contra sí acudió a la vista, que se celebró en el Ayuntamiento de Morales de Rey. La familia tenía intención de negociar y según la portavoz familiar, el inquilino, natural de Benavente y de unos 40 años de edad, montó en cólera cuando le preguntó cuál era el estado de la vivienda "porque había visto puntales y si había alguna situación de ruina quería saberlo por si había que actuar de urgencia par a no perjudicar a los vecinos".

El arrendatario "comenzó a zarandear y a golpear los muebles, a insultarme y a acusarme de dejar a una persona con problemas de salud mental en la calle cuando ni siquiera era una primera vivienda". Con todo, el arrendatario se avino a firmar un documento en el que se comprometía a dejar la casa en un año. Cuando llegó la fecha, "como nos temíamos, no entregó las llaves en el Ayuntamiento como habíamos quedado. Pedimos la ejecución de sentencia y la juez ordenó el lanzamiento. Él fue diciendo por el pueblo que iba a quemar la casa antes que entregarla".

"Evidentemente no vamos a interponer ninguna demanda de reclamación de cantidad por todos los daños que llevamos soportando mi familia y yo, pero lo más grave de todo no es el dinero sino el sufrimiento, el daño emocional, psicológico y sentimental, que hemos padecido desde la impotencia y el desamparo legal. La casa la construyó mi tatarabuelo con lo que había ahorrado trabajando en Argentina. Es la casa de mi infancia y la de mi hermana, de nuestros recuerdos, y ahora no sabemos como está. Se la cedimos en confianza con el mobiliario y los libros de mi padre y las fotos de mis abuelos, que no sabemos si puede haber tirado. No era una casa de gran valor, pero era habitable", relata. n