¿Están en peligro estas lagunas de la comarca de Benavente?

Camarzana de Tera presenta desde hace más de una década la formación de varias lagunas y actividad biológica en el terreno de una explotación particular de áridos. Se trata de una zona de más de 60 hectáreas de superficie donde se puede observar el sistema lacustre, en lo que se conoce como las graveras del Chote. Se trata de una zona ubicada cerca de la ermita del padre eterno de Camarzana de Tera y desde la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera piden que se ponga en valor este patrimonio natural enmarcado en el Camino de Santiago Sanabrés, que pasa junto a ellas.

El presidente de la Asociación, Blas Paz Martínez, señala que “hemos observado cómo en las inmediaciones de las dos lagunas, que disponen de un informe medioambiental de protección, han comenzado a remover tierras y crear caballones en plena época de cría de aves. Todos nos preguntamos si esta intervención, en época no adecuada, tiene como fin dar cumplimiento al informe medioambiental de la Junta de Castilla y León o es el primer paso para una restauración del entorno que lleve a la desecación de las mismas y posterior dedicación a tierras de cultivo”.

Zona del Nuevo Chote, en Camarzana de Tera. / Cedida

Lo cierto es que el proyecto de extracción de áridos iniciado hace ya más de una década en esta zona de Camarzana de Tera abarca una parcela de 66,612 hectáreas, de las que 63 son explotables ya que se han tenido que descontar las franjas de protección de la Zona de Especial Conservación ZEC) colindante al río Tera, del arroyo el Regato y de las parcelas colindantes.

La empresa que extrae los áridos, que hace hincapié en que se trata de una propiedad privada, explica que “estamos haciendo lo que recoge el plan medioambiental”, explica el responsable y añade que “lo hablamos con el Seprona, en su momento, con el fin de no actuar en zonas donde haya nidos y así lo hemos hecho. Por su puesto que hemos tenido en cuenta que es época de cría de aves, hasta septiembre hay en sitios que no podemos hacer nada y así lo estamos cumpliendo. Seguimos el plan medioambiental que tenemos aprobado por la Junta de Castilla y León en su momento”, asegura Arturo.

Proyecto de restauración

Por su parte, la asociación de la zona asegura que “la acción extractiva de áridos desde hace 12 años, sin el consiguiente proceso obligatorio de restauración, han llevado a la creación de un entorno natural único que puede aprovecharse como zona de recreo y estudio medioambiental” y espera que no se lleve a cabo ahora su restauración para campos de cultivo.

Algo que no tiene previsto la empresa de áridos, según explica a este medio. Señala el responsable de la empresa que lo que se presentó en su momento fue la creación de varias islas con cordones de tierra. “Ahora mismo seguimos trabajando, pero la zona está como siempre, no hemos tocado nada desde hace seis meses si no recuerdo mal. Lo cierto es que la extracción no ha sido fácil pero lo que hemos hecho es adaptarla al plan medioambiental”.

Zona de la explotación del Nuevo Chote. / Cedida

Lo cierto es que el plan de restauración aprobado en su momento y descrito en el estudio medioambiental del proyecto recogía también otras actuaciones como la creación en la parcela objeto de explotación, de tres balsas de agua en una superficie de 36,74 hectáreas, construcción de islas, varios cordones de tierra y península, con el fin de conseguir un área recreativa para su uso lúdico.

En concreto, el plan de restauración proyectaba la creación de nueve islas, dos cordones de tierra permanentes y varios temporales mientras se ejecutan las obras, y la construcción de una península con varios brazos, entre otros aspectos.

Gravera de Camarzana de Tera en una imagen de archivo. / Cedida

Riqueza medioambiental de las lagunas

Desde la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera recuerdan que estas lagunas disponen de una gran riqueza medioambiental con especies piscícolas como la carpa común, la real o la perca sol (todas ellas invasoras) o el cangrejo americano.

Lagunas del Chote en Camarzana, en una imagen de archivo. / Cedida

También hace hincapié en que la diversidad de anátidas es numerosa y pequeños mamíferos como la nutria tienen allí su hogar. Otra de las especies que se ha recuperado, gracias a este entorno lacustre, es el galápago común y se han abierto paso los anfibios, como las ranas en recesión en toda la ribera del Tera.

“Tampoco podemos olvidarnos del bosque de ribera formado en su entorno con plantas leñosas y herbáceas propias del entorno ribereño cercano del Tera”.