"En mi música intento hacer lo que siento en cada momento, lo que me sale de corazón"

Comencemos hablando por lo más actual. ¿Tienes algún proyecto nuevo que te ilusione especialmente en este momento?

Tengo dos proyectos en marcha, dos singles que voy a sacar. Uno con una colaboración especial que no te puedo decir porque todavía no se ha acabado el proyecto; y otro, a punto de salir en breve, es el lanzamiento de un nuevo tema "La Espinita" con Manu Tenorio, que ya está terminado y estamos ahora con los arreglos. Y sigo dando conciertos en solitario, con banda, y sacando mi música adelante y luchándola como siempre.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Manu Tenorio?

La experiencia con él ha sido increíble. Desde el minuto uno se ha implicado en el tema, ha estado como si fuera suyo, aportando ideas, intentando que saliera algo maravilloso entre los dos y así ha sido porque el trabajo ha quedado muy bonito. Es una rumba pop que ya tenía editada yo como "La Espinita" y la compartimos juntos.

¿Ha sido muy complicado trabajar con él?

Él cómo persona es tan bueno como cantante. Eso le suma al proyecto, haber compartido junto a él, la grabación en el estudio ha sido supermágica y nos hemos complementado y nos hemos entendido increíble. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia él por haberse sumado y que, bueno, ha sido un regalazo para mí.

¿En qué momento profesional te encuentras ahora?

Me encuentro muy asentado musicalmente. Sé lo que quiero hacer en cada momento, ya no me voy por lo que se pueda llevar o no. Simplemente, lo que me sale de corazón, lo intento plasmar o componer, rodeado de mi equipo de trabajo, que es al final también el que me da alguna idea y afrontamos el proyecto juntos. Está claro que la última palabra siempre la tengo yo, porque soy el que va a defender el proyecto de cara al público.

Quizá ahora los trabajos que vas grabando no son tan inmediatos.

Así es. No es que lo de antes estuviera mal. Ahora lo cuido bastante, trabajo mucho lo que voy sacando. No tengo esa prisa de sacar ese contenido musical cada dos o tres meses, como antes. Insisto en que lo que hecho con anterioridad no ha estado mal porque siempre le he puesto mucho cariño.

Ha habido una evolución en tu música y entiendo que también en el artista.

Claro, porque uno va trabajando su carrera y moldeándola, dónde quiere estar o cómo se siente más a gusto. Hay que pasar muchos procesos para llegar donde estoy hoy y me queda mucho, porque estamos en constante cambio. Creo que estoy en constante cambio como artista y me voy metiendo y refugiando en algo que pueda llegar al público del modo que yo lo siento.

El lanzamiento de tu disco "20 años" ¿qué ha supuesto para ti?

Ha sido mucho esfuerzo. Yo he sido como a "pico y pala", todo me lo he costeado yo, porque ahora entrar en un sello discográfico es muy complicado. Entonces si quieres hacer algo no te queda más remedio que coger las riendas y rodearte de un equipo de trabajo, que sin ellos no sería tampoco nada. Yo creo en un trabajo en equipo, en eso creo muchísimo, porque siempre puedes estar en algún momento en que te quedas bloqueado y esa gente sí que te puede echar una mano a desbloquear y seguir adelante. De mi disco estoy orgulloso, porque al final cada tema que haces es como un hijo, que le has dado la vida, le has cuidado, y estoy orgulloso del trabajo, de lucharlo.

Y no has parado. Sigues grabando singles.

Después del disco han venido como 10 o 12 singles, entre ellos "Díganle", que se ha hecho tan viral y en plataformas digitales llevamos un millón de reproducciones. Para un artista independiente como soy yo, creo que es importante.

Estas plataformas están permitiendo a artistas independientes dar a conocer su trabajo.

Así es, son muy importantes. Cada dos o tres semanas siempre aparece alguien que me transmite algo porque, hoy en día, hay mucha gente que hace música, pero que a lo mejor no tiene la oportunidad de un sello discográfico por detrás. Estas plataformas nos permiten también que podamos estar ahí luchando con los grandes. Al final lo importante es mantenerse. Yo puedo decir que siempre he sido constante. Hay veces que a lo mejor algún tema se hace un poco más viral y asomas un poquito más la cabeza, pero eso no conlleva que ya lo tengas todo hecho.

¿Cómo definirías tu estilo musical?

Es hasta difícil para mí explicarlo, porque realmente me muevo por sentimientos y por gustos, y como a lo largo de mi carrera musical he estado bebiendo de muchísimas fuentes, pues eso me ha llevado a fusionar muchos palos musicales. Lo que creo que define mi estilo es mi voz, mi personalidad. A lo largo de los años vas pasando diferentes etapas hasta que te vas encontrando. Yo ahora soy más Ángel Sevilla. En mi música intento plasmar mis sentimientos y a la hora de crear me da igual el funky, la rumba, el pop, no sé, electrónico, intento hacer siempre lo que voy sintiendo en cada momento.

Y a la hora de trabajar como compositor, ¿de dónde nade la inspiración?

A veces no son cosas que me puedan pasar a mí, quizás algún momento, alguna historia que está cerca de mí y la he intentado plasmar de alguna manera; y otras sí que nacen de uno. Está claro que cuando uno se pone a escribir, te tiene que nacer lo que quieres decir, y si lo has vivido o no, que tampoco tiene que ser tuyo, pero que sí que te ayuda el día a día, uno mismo, o la persona que tienes al lado que también te inspira, o algo que quieras hablar.

¿Qué significa para ti, después de tu larga trayectoria, subir a un escenario? ¿También han cambiado las sensaciones?

Todos los días, esté en un sitio más pequeño, un sitio más grande, me estén viendo 20 personas, me estén viendo 10.000, siempre tengo esos nervios, porque es como el respeto que le tengo a subir al escenario, la implicación que tengo. Si un día se me va ese gusanillo, ese nerviosismo que tengo ahí, creo que tendría que apartar la música, porque no sería lo mismo ya.

¿Es muy diferente enfrentarse a estos distintos públicos, en conciertos multitudinarios y otros más íntimos?

Para mí cuando está lleno, es cuando más fácil es. Creo que habrá gente que me pueda entender o no, pero es como yo lo siento. Cuando salgo al escenario y veo la plaza llena, para mí eso está más que dicho. Cuando hay un público más reducido es cuando a lo mejor salgo un poquito más tenso, a ver qué pasa. Pero el trabajo es el mismo para 10 que para 200, yo siempre salgo con la misma actitud, siempre intento dar lo mejor de mí, me da igual que esté lleno o que esté un poquito menos.

¿Y qué significa para ti el aplauso del público en este momento de tu carrera?

El aplauso es todo, es sentirte realizado, porque al final es lo que buscas. Sentir emociones, compartirlas, mirar a los ojos al público y que te aplaudan, creo que con eso ya puedes estar más que orgulloso.

¿Ángel Sevilla se siente profeta en su tierra, Benavente?

Así es. En Benavente me tratan con muchísimo cariño, siempre están pendientes de mí, intentan hacerme un hueco para que pueda estar en casa y yo creo que ese es mi premio grande y verdadero. Creo que me lo he ganado, no sé si por el trabajo, por acercarme al público de otra manera. Llevo a Benavente en el corazón y creo que yo soy de los que puedo decir que tengo un premio con mi gente y estoy superagradecido.

Si tú pudieras hablarle al artista que comenzó hace 24-25 años, ¿qué le dirías?

Le diría que las cosas no son fáciles, que hay que luchar, que hay que creer en los sueños, que se hacen realidad. Yo me siento privilegiado de vivir de lo que vivo, entonces le diría que hay que luchar mucho, que la vida no es fácil y la música menos aún, es muy complicada y que soñando fuerte se hacen cosas realidad, que luchara mucho y que soñara fuerte.