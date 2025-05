Una mujer se ve abocada a abandonar Benavente "por miedo" a su expareja

Una vecina de Benavente se vio forzada a cambiar de domicilio primero y finalmente a abandonar la ciudad tras el acoso sufrido por su expareja tras finalizar la relación sentimental que habían mantenido durante diez meses. La Audiencia de Zamora ha confirmado la pena de 18 meses de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal al hombre por un delito de acoso en el ámbito familiar. El fallo, ratificado, incluye la prohibición al condenado de acercarse a la mujer ni a su domicilio a una distancia inferior a 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella ni por carta, teléfono fijo o móvil, correo electrónico, redes sociales ni de ninguna otras forma ni por sí mismo ni a través de ninguna tercera persona interpuesta, por tiempo de tres años.

Tras romper su relación en el verano de 2022, la pareja siguió conviviendo en el mismo domicilio durante un mes. Pero el hombre, según recoge la sentencia que luego recurrió, no aceptó la ruptura. Tras dejar de convivir acudía a la casa de su ex, le decía que se iba a suicidar si le dejaba, y llegó a contar a una persona conocida por ambos que si no se marchaba de Benavente iba a tener problemas y le iba a hacer la vida imposible, a pesar de que ella le había dicho que no quería tener contacto con él.

El condenado continuó buscando tener contacto con ella y retomar la relación, recriminándole que tuviera contacto con otras personas.También le envió mensajes de whatsapp y mensajes a través de Facebook con fotos en los que aparecían juntos. Tres meses después de la ruptura la mujer se tuvo que cambiar de domicilio a otro con garaje para entrar directamente al edificio y no encontrarse con su ex, pero él se personó en varias ocasiones en el lugar de trabajo de ella y en la puerta de su domicilio. Más de un año después observaba como ella iba al coche y cogía cosas del maletero a pesar de que ella le pidió que no contactara y que la dejara en paz. Tras estas situaciones, comenzó a sufrir ansiedad y vivía en una situación constante de tensión y temor. Evitaba salir sola a la calle por temor de encontrarle y dejó de acudir sola al supermercado por miedo a que apareciera, pues era continuo que la buscara y la llamara. Finalmente, y meses después se marchó de Benavente porque "vivía con miedo".

Condenado por el Juzgado de lo Penal, el hombre recurrió alegando vulneración de la presunción de inocencia. "No cabe ya admitir en modo alguno la vulneración de la presunción de inocencia", han resuelto los magistrados de la Audiencia tras revisar el vídeo de la vista, las pruebas y los testimonios.

"Frente al relato sostenido por la víctima, que aparece corroborado por las pruebas expuestas, el recurrente se limita, ante la inasistencia del acusado al acto de juicio, a considerar que la declaración de la víctima no es persistente, firme y sin contradicciones, y a considerar que la declaración del testigo tampoco es suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria, sin hacer mención alguna a las capturas y mensajes aportados a las actuaciones y a la pericial practicada, ofreciendo una valoración subjetiva de las declaraciones prestadas en el acto de la vista, no resultando desvirtuada ni contradicha la valoración efectuada por la juez de instancia en base a las declaraciones y los datos objetivos expuestos", concluye la resolución del recurso.