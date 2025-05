IU señala "irregularidades" en la gestión de personal del Ayuntamiento de Benavente

Izquierda Unida Benavente señala "irregularidades" en la gestión de personal en el Ayuntamiento de Benavente al promoverse la cobertura de una plaza de trabajador social personal laboral cuando el puesto figura en la Relación de Puestos de Trabajo de funcionarios. La advertencia de IU viene de la mano de la celebración mañana martes de la Comisión informativa de Personal, donde se abordará la modificación del Catálogo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Benavente para la creación de 2 puestos, uno de responsable de limpieza vial y otro de responsable de jardines, además de modificar las funciones de los socorristas y del puesto de trabajador social.

Con respecto a la plaza de trabajador social, IU advierte "para que no se nos pueda acusar de deslealtad Institucional, que el puesto de trabajador social está creado e integrado dentro de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de funcionarios, concretamente con el número 101, porque las funciones específicas de dicho puesto, solamente pueden ser ejercidas por funcionarios y nos llama la atención que dicho puesto en vez de cubrirse por el procedimiento reglamentario, permanezca vacante, mientras se modifica dentro del Catálogo de Personal Laboral, en lugar de eliminarlo definitivamente de este último, pues no tiene sentido que siga existiendo duplicada esta figura y ocupándose en la práctica donde no le corresponde, con la inseguridad jurídica que genera".

"Esta circunstancia, curiosamente, es obviada en los informes técnicos tanto de Secretaría, de Intervención y sobre todo y más llamativo, en el de Recursos Humanos, lo que confirma lo que desde IU llevamos denunciando desde hace tiempo, que el equipo de Gobierno no se entera de nada y las decisiones políticas las están tomando los técnicos municipales", añade.

"Un parche"

Sobre los puestos de responsables de jardines y de limpieza vial, así como la modificación de las funciones de los socorristas, IU defiende que el instrumento de gestión de Personal "más adecuado y eficiente es el que se establece a través de la RPT, pues si bien el Catálogo de puestos es un instrumento válido, ha de ser algo temporal, ya que la RPT es un instrumento mucho más objetivo y que dota de estabilidad presupuestaria al capítulo de gastos de personal del presupuesto municipal".

"Lo que se va a hacer por parte del equipo de Gobierno es un parche más, en el marco de la política de la improvisación que lleva dirigiendo los designios municipales desde hace 2 años, sin la intención política de abordar una solución definitiva a un problema enquistado".