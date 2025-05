Miguel Costas (Siniestro Total): "Las casas de discos ya solo preguntan por los likes que tienes, no por la música que haces"

Miguel Costas (Vigo 1961), fundador de Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz, entre otros grupos, será el plato fuerte del Camarzius Fest que tendrá lugar en agosto en Camarzana de Tera. Con retranca gallega y una inmanente eufonía verbal tan pertinaz y envolvente como la lluvia galaica, habla en esta entrevista de su trayectoria musical y de la situación de un sector que, para muchos de los artistas que iniciaron su carrera en los 80, solo deja la música en directo cómo única vía de mantener viva y activa su producción artística.

-¿Qué queda del MIguel Costas que cofundó Siniestro total en 1980. 45 años después conversa de vez en cuando con aquel chaval de 19 años? ¿Qué le dice?

-Sí que hablo con él. Cuando empezamos a tocar ninguno teníamos la idea de llegar a estas alturas haciendo música y haciendo conciertos. La diferencia más grande que noto con aquel chaval es que ahora los viajes me cuestan mucho. Dormir en un hotel distinto cada vez con distinto colchón, con distinta almohada y todo eso. Y las esperas… Me decía uno al otro día que los músicos nos pasamos el día esperando, y es verdad, porque llegamos allí a la prueba y el 99% del tiempo es esperar, porque el equipo no está listo todavía.Luego de la prueba al concierto tenemos también que esperar. Los viajes son lo peor, pero luego la actitud al salir a tocar es la misma. Hombre, no te mueves igual con 20 años que con 64 pero se hace lo que se puede no y yo tocando me lo sigo pasando igual de bien o mejor incluso ahora porque soy más consciente de todo. Al principio era todo diversión y nada más, no nos preocupábamos de nada. Y ahora ya es tu profesión y te lo tomas con más profesionalidad, valga la repugnancia.

-Y dígame, ¿se puede seguir siendo un enfant terrible y transgresor con 64 años recién cumplidos?

-Hombre, terrible, muy terrible, no soy ya. Pero bueno, a ver, para mí el trabajo no son los conciertos, es todo lo demás: el ensayo, el preparar las canciones, los viajes… La hora y media de tocar no es trabajo. Ahí me sigo divirtiendo gracias a quien sea.

Una foto mítica. De izquierda a derecha, Miguel Costas, Julián Hernández, Alberto Torrado y Germán Coppini. / Cedida por M. C.

-¿Es cuando regresa el chaval de 19 años de los inicios?

-Sí, sí. Tengo menos movilidad y tal y cual porque tengo la columna hecha una mierda de tocar con guitarras muy pesadas. De hecho yo tocaba con Les Paul y me he pasado a SG porque es una guitarra más liviana. Sonido Gibson igual y Marshall sin pedales y nada, con un afinador, aunque no hay que afinar mucho, pero por si acaso. Y el otro guitarra que llevo pues también toca a pelo. Tiene un pedal para subir el volumen en los solos, pero nada más. Como Angus John, que me enteré el otro día que no lleva pedal y tiene sonido Marshall. Pero bueno sobre lo de enfant terrible de aquellos tiempos no sé si te habrás enterado pero inauguro web este mes, miguelcostas.com y hemos sacado la maqueta primera que enviamos a Jesús Ordovás y que ha sacado Mus Records en vinilo, y el primer concierto de Siniestro en Vigo, en Salesianos, también en vinilo. Está al venta en mi web y aprovecho para hacer promoción, que hay camiseta, hay de todo y cosas para fans muy acérrimos. Cosas únicas y muy interesantes. Tenemos como una outlet de cachivaches y de historias que le puede interesar a la gente, y acaban de salir. Y esperamos sacar también el primer concierto que dimos en Madrid.

-¿Cómo está de salud tras su arreón?

-Bueno pues llevo una racha muy mala porque hace dos años tuve un tumorcillo en la garganta que fue benigno por suerte. Luego tuve una infección en una pierna que también me fastidió el verano pasado. Lo de la garganta me fastidió prácticamente todo el año 22 de la infección de la pierna. En el 23 tuve la infección de la pierna y en el 24 pues tuve que dejar de fumar por el tema del bulto de la garganta. Y bueno, se me encharcó un pulmón y estuve hecho una mierda, y ahora, como me sigue doliendo la pierna, me han hecho una resonancia y al parecer tengo dos hernias fuera de sitio. Desgastadísmo. Me dijeron que era de tocar la guitarra. Había uno que decía que cuando tocas la guitarra hay que tener una con la que toques y otra del otro lado para compensar. La verdad es que muchos compañeros se han operado de la espalda por esto. Yo no he querido operarme porque me da cierto… Hombre, suele salir bien pero a veces no y me da cierto palo. De todas formas, me hicieron la resonancia hace tres meses y no me llamaron para ver qué hacían conmigo. Aparte de que una operación me quitaría otra vez de volver a tocar y aguanto con medicación.

"El reggaeton, el rap comercial... es una música intrascendente que no aporta nada. Música es porque todo es música, pero vamos, no aporta nada y saldrán mil artistas hasta que se acabe el filón y pues se pasa a otra cosa. A lo mejor luego se pone el Jazz de moda otra vez. Yo que sé"

-La música es una actividad de riesgo…

-Siii. A ver, los guitarras no, pero los cantantes, los trapecistas y los toreros somos profesión de riesgo. La policía no, pero los cantantes sí.

-¿Cómo está de salud el rock and roll en estos tiempos, diré tópicamente, convulsos, que vivimos?

-Bueno, lo que pasa es que los medios, exceptuando a ti (risas), los grandes medios mainstream, cogen a un artista, lo promocionan a tope y hasta lo que dé. Y bueno, no prestan mucha atención ni al rock and roll ni a nada. Me da mucha rabia porque hay grupos jóvenes que se han perdido y se están perdiendo por eso. Porque tienen cero oportunidades. Porque vas a grabar a una casa de discos y te preguntan cuántos likes tienes en vez de qué música haces. Cuantos más likes tengas en Instagram pues mejor.

-Quitando a los hipergrandes nacionales o internacionales, parece que las grandes producciones con mucho dinero detrás y en juego lo mueven y lo copan todo. ¿Cómo lo ve?

-Claro, claro, es cuestión de dinero. A ver, cualquier porquería bien promocionada triunfa … Yo creo que se mueve mucho ahora “donde va Vicente va la gente”. Me dicen que Dani Martín llena siete siete WiZink Center Movistar Arena. Uno de los que lleva la sala me contó que el 70% repite, o sea que están los mismos prácticamente. Pero bueno, es lo que hay, a seguir dando caña, aunque también oí a un músico americano decir que llegará un momento en que la gente pagará mucho dinero por ver tocar en directo.

-Vivimos una época en que la música de gran consumo está dominada por el reggaeton, el rap comercial, y las melodías con el omnipresente autotune… ¿Gana o pierde la oferta musical y la música?

-Yo, que pierde totalmente. Es una música intrascendente que no aporta nada y que… Música es porque todo es música, pero vamos, no aporta nada y saldrán mil artistas hasta que se acabe el filón y pues se pasa a otra cosa. A lo mejor luego se pone el Jazz de moda otra vez. Yo que sé. Pero bueno, son tejemanejes de las discográficas. Para ellas es más cómodo coger a una chica o un chico guapetón que tenga cien mil seguidores, que saben que va a vender y les hacen unos contratos que se llaman tres sesenta. La mitad para mí y la mitad para ti de todo lo que hagas y de tu mitad te pagas los músicos. Bueno, los músicos no, los bailarines. A ver, yo a esto le llamo un espectáculo, una performance, lo que tú quieras, un show. Pero un concierto tiene que estar con músicos, y a las discográficas les es más fácil sacar un disco de un tío que se lo graba en su casa porque ahora hay programas que te hacen las canciones, y que tiene muchos seguidores, que meter a cinco cafres en un estudio a grabar de verdad. Entonces, pues bueno, ya prácticamente para toda la gente joven que quiere hacer otro otro tipo de música, una música que aporte más, está complicadísimo.

Costas en un concierto en 2014. / M. C.

-El formato de Costas en directo hace tanto a actuaciones en locales como a conciertos con más público. He leído que agradece especialmente la cercanía.

-El año pasado hice una gira de salas. Este año también porque me gusta mucho, pero también toco en sitios grandes. Lo que pasa es que hago muchas colaboraciones con amigos. Me llama un grupo y me dicen vente para aquí y te tocas unas cuantas canciones. Si me apetece y estoy libre pues lo hago. Pero bueno, hemos tocado en pabellones y en festivales muy grandes. Ahora vamos a actuar a la mejor hora en un festival y van 40.000 personas inteligentes en Galicia. Pero bueno, hay que hacer de todo. A mi la sala me gusta más porque está la gente más pegada, les oyes cantar más que en los sitios grandes. Yo hago un concierto para que la gente participe, para que la gente haga los coros, para evitar meter dos coristas… Además, desde que se disolvió Siniestro hago más canciones de Siniestro que antes, y la gente se conoce desde la primera a la última. De Siniestro, las más mítica de Aerolíneas y las más conocidas de mi repertorio ya fuera de los dos. Son seis Lps ya y la gente se las sabe toda. Además hay canciones que te las pide la gente. Uff, volver a tocar Bailaré sobre tu tumba. Luego vas, la tocas y te lo pasas bien. Pero solo pensarlo. Madre mía, si la he tocado dos millones de veces. O Miña terra galega, No me beses en los labios…Canciones que la gente conoce mucho y como dice el refrán, Canción sabida, canción aplaudida. A veces meto cosas que, como mis discos en solitario fueron con compañías independientes, pues mucha gente no conoce. Se quedan así, pero bien.

-Cómo es un concierto de Costas para que la gente que acudirá al Camarzius Fest de Camarzana en agosto lo sepa.

-Bueno, va a ser un concierto divertido sobre todo. La gente se lo va a pasar bien porque les hago participar desde el minuto uno hasta el minuto final. Hay gente que viene y me dice: Me alegraste mi juventud.. Vienen a los conciertos pero también tenemos un público joven porque han escuchado la música que escuchaban sus padres y también porque les ha interesado otro tipo de música. Aún hay esperanza. Pero bueno sobre todo va a ser un concierto divertido y potente, bastante fuerte. Cuando vimos a Los Ramones queríamos, no ser como ellos, pero sí hacer así las canciones, con un sonido potente y divertido.

"Julián consiguió ir a Inglaterra y trajo el disco de Dead Kennedys y luego fue el concierto de Los Ramones en Carabanchel, en la plaza de toros de Vista Alegre que fue ya el remate. Volvimos extasiados. Queríamos hacer lo que ellos hacían"

-Tras la movida, la música patria tuvo continuidad en los 80, cuando usted comenzaba, y hubo muchos grupos como Siniestro que han perpetuado su música. ¿Encuentra algo parecido hoy en el panorama musical español con frescura y proyección?

-Sí, hay cosas. Yo era muy aficionado a buscar en Youtube grupos nuevos. Pero ahora te ponen lo que quieres oir o lo que no quieres oir, mejor dicho. Entonces te cansas de buscar. Pero sí, yo he visto grupos en directo, no voy decir nombres, pero muy buenos aunque no van a ir a ninguna parte seguramente. Mientras esté el mercado musical así no hay nada que hacer. Para la gente que llevamos tantos años aún cabe la esperanza en los conciertos, pero los discos ya no son una carta de presentación. Ya no hay tiendas de discos prácticamente, y en los grandes almacenes duran una semana. Y además cada día salen cien o doscientos, como los libros, que salen un millar cada día. Es muy complicado. No se puede vivir de los royalties ni de los discos, que era un ingreso fuerte antes, y solo queda el directo y alguna cosa para la televisión. Tocar en directo gracias a Dios podemos seguir haciéndolo porque cada vez retrasa más la edad de jubilación. Aunque no quiero jubilarme. Cuando no pueda, sí, pero la música es mi mayor aliciente. Se puede decir que menos el tiempo que estoy durmiendo, el resto del día estoy pensando en música.

-Le leí que cuando empezaron en Siniestro no eran buenos músicos, pero a base de horas y tajo aprendieron…

-Cuando empezamos no sabíamos tocar prácticamente. El bajista, Alberto, sí, y Julian, el guitarra, estaba en el conservatorio, pero tocaba la batería, que no sabía tocar. Con el tiempo, a base de mucho ensayo, todos los días y con mogollón de horas, acabamos tocando muy bien. Pero muy bien, muy bien. En el Made in Japan que grabamos en Memphis se nota la diferencia de sonido. Ya tocábamos muy bien. Lo grabamos todos a la vez, cada uno en una cabinita prácticamente en directo, y es un disco que está muy bien instrumentalmente y de sonido.

Otra imagen de Miguel Costas en una actuación. / M. C.

-Costas no está asociado únicamente a Siniestro Total, también a Aerolíneas Federales, Los Ratones, Mari Cruz Soriano y los que afinan su piano, y Los minusválidos del ritmo y Sexteto de Blues, este último, llama la atención en su trayectoria.

-La verdad es que nosotros empezamos haciendo blues aunque a la gente le extrañe un poco. Aquí llegaban muy poquitos discos. Llega una colección que se llamaba El camino del blues y La casa del blues. Eran los discos que comprábamos y empezamos haciendo blues. El primer concierto que dimos parte de Siniestro, Javier Soto, Julián, Alberto y yo, se llamaba Sexteto de blues. Éramos seis y no se nos ocurrió otro nombre. Y en Vigo no había ninguna sala que programara rock and roll o pop. Había una sala de jazz y en los carnavales le dije al dueño, hombre por qué no cambias un poco y nos dejar tocar aquí. Tocamos y fue tal el éxito que ya cambió el rollo y para poder tocar los fines de semana cambiábamos el nombre, sacábamos a un miembro, metíamos a otro y así pudimos tocar todos los fines de semana. Así fuimos a Mari Cruz Soriano no nos toque el piano, Los ratones, íbamos cambiando de nombre.

-¿Cómo fue el salto al rock punk?

-Pues hubo varias variantes. Julián consiguió ir a Inglaterra y trajo el disco de Dead Kennedys y luego fue el concierto de Los Ramones en Carabanchel, en la plaza de toros de Vista Alegre que fue ya el remate. Volvimos extasiados. Queríamos hacer lo que ellos hacían. De aquella nos gustaba mucho Cucharada a nivel nacional, porque era un grupo que le metía mucho humor y mucho cachondeo y tocaban muy bien, y las canciones eran cojonudas.

-Hablando de humor y de transgresión. ¿En estos tiempos hay que pensar lo que se escribe y se canta no siendo que aparezca una demanda?

-Sí, porque la gente no entiende la ironía. El otro día leí que la gente que no entiende la ironía es que tiene un problema mental (risas). La gente no la entiende y de hecho hace poco en un concierto me bajé del escenario y me recriminaron cantar Qué tal homosexual. La canción dice Qué tal homosexual, pues hombre no me va mal, y luego habla de los obreros del metal, del partido… Y me dijeron unas chicas, pero cómo cantas eso. ¡Pero si no digo nada…! Bueno, la verdad es que yo no pienso mucho en esto. Ahora estoy pendiente de sacar un disco, porque me hicieron un disco homenaje hace poco, y está ahí un montón de gente, Hombre G, Coke Malla… Es muy difícil de encontrar, aunque sí en mi web, y también en la de Vinil Rout, que fueron los que consiguieron que grandes artistas hicieran un disco, y ahora yo les debo un disco.

-¿Cree que con el tiempo tendrá un Imprescindibles en TVE2?

-Pues no lo sé. Me llamaron para salir en Cachitos de Hierro y Plomo de fin de año y estuvo muy bien. Buenos, pues Imprescindibles no sé si seré imprescindible o prescindible. La tele poco me llama, la verdad. Hice también un País para escucharlo de Ariel Roth y El camerino en Movistar, pero poco más, y la tele mueve mucho. Se hace lo que se puede.