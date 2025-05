El PSOE carga contra el "Gobierno de la improvisación y la desidia" en Benavente en el ecuador del mandato

Cuando se van a cumplir dos años de las elecciones municipales de 2023 y del relevo en el Ayuntamiento de Gobierno de coalición PSOE-IU por el de PP-Vox, la portavoz y la viceportavoz socialista, Patricia Martin y Sandra Veleda, han denunciado la paralización de Benavente pese a que el equipo de la alcaldesa Beatriz Asensio accedió al Ayuntamiento con “12 millones de euros comprometidos” en inversiones.

Martín y Veleda han descrito la coalición de PP y Voz como el “Gobierno de la improvisación”, de la “desidia”, de la “deriva”; el equipo de “las subvenciones perdidas”, de “la incapacidad”, del “victimismo” y de la “mentira constante”. Cuando se está a punto de alcanzar el ecuador del mandato municipal, las dos concejalas socialistas han comparecido para repasar el estado del Puerta del Noroeste, del Plan de Sostenibilidad Turística, de proyecto de conversión del Mercado de Abastos, y de otras actuaciones que “penden de un hilo” con posible pérdida de subvenciones si no se ejecutan en plazo. Las obras del Puerta del Noroeste no comenzarán en junio “como dijo la alcaldesa”, la “Mota sigue rota” nueve meses después, de la reforma del Mercado de Abastos “no se sabe nada” y actuaciones como la carretera del Caracol o La Rúa, “penden de un hilo” con la posibilidad de “perder subvenciones”, han desgranado.

En este contexto, “los benaventanos han tenido que hacer el primer pago de una subida del IBI del 17% que no redunda en los servicios que tiene que prestar el Ayuntamiento de Benavente a los ciudadanos” porque “no hay más limpieza en las calles, no hay más obra porque no ejecutan el anexo de inversiones”, han explicado. El Ayuntamiento “está totalmente a la deriva, sin proyecto político y sin proyecto de ciudad: lo único que hacen es subir tasas e impuestos a los benaventanos para no generar tejido industrial ni mejores condiciones para los ciudadanos”

“La Mota Rota”

La portavoz del Grupo Municipal Socialista se ha referido al Plan de Sostenibilidad Turística refiriéndose a los benaventanos, jubilados o niños, que han constatado su estado durante los últimos nueve meses. “Tenemos un proyecto fallido que costó 13.000 euros a los benaventanos por una rescisión de contrato y, como dicen los señores que van a pasear, jubilados, pequeños y grandes, tenemos la Mota rota y lleva rota desde hace nueve meses. “Ahora está adjudicada pero con muchos problemas y no hay una alcaldesa ni un equipo de Gobierno que puedan realizar este proyecto a día de la fecha”, ha afirmado Martín.

“Tenemos una alcaldesa que preside pero que no gobierna y que no trabaja. Su desidia e incapacidad es manifiesta y tenemos una subvención para el Plan de Sostenibilidad Turística que pende de un hilo porque en junio de 2026 tiene que estar materializada y justificada. Más de nueve meses para redactar un proyecto y todavía no tenemos nada. Nos queda muy poquito tiempo para poder realizar las obras y justificarlas o perder una subvención de tres millones de euros que consiguió un gobierno socialista”.

Martín y Veleda en la sede del PSOE benaventano. / J. A. G.

De una forma similar ha descrito el estado del PIREP para la conversión en centro multicultural del Mercado de Abastos. “Es un proyecto revolucionario para Benavente con una subvención que también consiguió el gobierno socialista y del que no sabemos nada desde el pleno del 13 de noviembre del 2024, en el que se aprobó la contratación de las obras de rehabilitación. No tenemos constancia de si se ha adjudicado el proyecto, ni si se han adjudicado las obras y hay que justificarlas antes del 31 de marzo del 2026”“Es un proyecto de vital importancia para Benavente porque busca revitalizar el centro de la ciudad y es muy probable que el Ayuntamiento pierda esta suspensión con unos intereses leoninos que tendrán que pagar si no la ejecutan porque no hay nadie al mando del Ayuntamiento de Benavente”, ha añadido.

La portavoz del PSOE, para quien PP y Vox “actúan como víctimas de los problemas que ellos mismos crean en lugar de asumir sus errores y eligen victimizarse”, subvenciones como las de los Planes Provinciales para la carretera del Caracol y La Rúa, “penden de un hilo” también porque detrás hay “un gobierno de improvisación, de ajustar plazos, y de tenernos el corazón en un puño, que no hace absolutamente nada”.

Puerta del Noroeste

La viceportavoz municipal del PSOE, Sandra Veleda, se ha centrado en el Puerta del Noroeste un proyecto que, según ha explicado, no cumplirá con los plazos previstos y acumula retrasos. Veleda ha celebrado que PP y Vox hayan optado por la inversión del sujeto pasivo para este proyecto, a pesar de “haber criticado la propuesta socialista poniéndola en duda cuando eran oposición”.

La concejala ha dicho no comprender que se haya tardado casi seis meses en adjudicar las obras, “pese a que en numerosas ocasiones les pedimos que fueran adelantando los pliegos tanto administrativos como técnicos para que no les pillara el toro”, y ha afeado a la alcaldesa que dijera que las obras del Puerta del Noroeste empezarían en junio. “Nada más lejos de la realidad. Ojalá en junio esté adjudicada la dirección de obra y el plan de seguridad de salud porque las empresas tienen de plazo hasta el 28 de mayo”, ha dicho advirtiendo que sin ambas no podrían empezar los trabajos de urbanización, y ha deseado que “no haya que suspender el acta de replanteo” con la adjudicataria porque no se cumplan los plazos.

El PSOE considera “un auténtico despilfarro adjudicar la dirección de obra con un precio base de licitación en torno a 250.000 euros cuando hay cinco técnicos en plan para llevarla a cabo” y Veleda ha recordado que el Gobierno anterior dejó “una bolsa de ingenieros de obra pública lista para gestionar las obras tanto de fondos europeos como del Puerta del Noroeste y podrían contratar una persona a jornada completa durante el tiempo que duren las obras que saldría infinitamente más económico”.

Antes de citar los logros de PSOE e IU en el anterior mandato refiriéndose a proyectos como el de Gadisa, Mercadona, Tiffer, Correos Expres, Olano o Transfrío, Sandra Veleda contra la alcaldesa, a la que ha advertido tendrá enfrente al Grupo Socialista si sigue escondiendo la cabeza como el avestruz, y ha descrito así al equipo de Gobierno. “A la falta de capacidad y la improvisación en el día a día hay que sumarles la mentira constante sin ponerse colorados. Están más preocupados en buscar culpables para disimular su falta de liderazgo y su capacidad para gobernar que en aportar soluciones a los problemas de la gente. Mienten constantemente y lo peor de todo es que lo hacen a sabiendas”.

La viceportavoz socialista ha rematado sus críticas con una premonición: “como no cambien de actitud se acabarán las obras y no se creará tejido industrial hasta que no haya un cambio de gobierno municipal liderado por alguien que sí crea en los benaventanos, en sus potenciales, en su capacidad productiva y trabaje veinticuatro horas a la semana para que se fijen empresas y se asiente población. Benavente no se merece una alcaldesa paralizada, la mejor pagada de toda la provincia y la que más subvenciones pierde, que está más pendiente de consignas políticas que del desarrollo industrial de la ciudad”.