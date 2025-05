Melgar de Tera, el pueblo con 108 placas solares inoperativas y dos sistemas de tensión eléctrica que dividen el vecindario

Melgar de Tera, un municipio que incluye el pedáneo de Pumarejo y tiene 310 habitantes, padece tres problemas con el suministro eléctrico: instaló 108 placas solares para ahorrar costes que no se han puesto en servicio "porque Duero Douro e Iberdrola no se ponen de acuerdo"; 36 de estos módulos ya han consumido 6 de sus 25 años de vida útil sin entrar en funcionamiento; y en el caso de Melgar, la mitad del pueblo está a una tensión eléctrica y la otra mitad con otra.

El alcalde de la localidad ha cargado contra la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro y contra Iberdrola. Estudia demandar a la primera por incumplimiento de contrato, y afea a la segunda que "pagando religiosamente preste diferente servicio a los vecinos". "Hemos llegado a pagar 4.000 euros al mes de luz. Ahora lo han bajado a 3.000 euros, muy lejos de los 1.500 que pagan localidades como Calzadilla y Olleros. Pusimos las placas solares para ahorrar costes y no puede ser que se echen la culpa entre ellos y que no hayan entrado aún en servicio", clama Ángel Villar.

El Ayuntamiento de Melgar de Tera firmó hace seis años un convenio con la AECT Duero-Douro. Instaló en Melgar 36 módulos solares de 15 kw con la idea de abastecerse de la energía limpia y minorar el impacto de la factura municipal, pero también de los vecinos interesados. Las placas solares no han entrado en funcionamiento aún.

Los módulos fotovoltaicos se han instalado en tejados de edificios de Melgar y Pumarejo de Tera. / J. A. G.

En esta primera instalación, que incluía la colocación de farolas, el Ayuntamiento corrió con el 45% del coste inversor. Hace un año, con Fondos Europeos a fondo perdido, se instalaron otros 36 módulos en la localidad y el mismo número en Pumarejo de Tera, municipio pedáneo. Tampoco han entrado en funcionamiento. En total son 108 módulos solares inoperativos.

"Se tiran la pelota el uno al otro diciendo que el enganche es responsabilidad del otro y esto no puede ser. Bastantes dificultades tienen ya los ayuntamientos pequeños para conseguir subvenciones y tratar de pagar menos", porfía Villar.

La senda de Sanzoles

En el caso del convenio con Duero-Douro, el Ayuntamiento proyecta seguir la senda de Sanzoles, que ha demandado a la Asociación, y estudia acudir también a los tribunales.

"Con las 36 placas primeras que pusimos y que están fuera de servicio pasa que tienen 25 años de vida útil y todavía no han entrado en funcionamiento. Quién paga esto. Cuando entren en servicio durarán menos", añade sin dejar de poner el foco en el hecho de que la Asociación e Iberdrola se culpen mutuamente de que la energía que producirían esas placas pase a suministrar a la localidad "y beneficiar también a los vecinos que quieran".

Dos tensiones dividen la localidad

A esta situación el alcalde de Melgar añade otra no menos llamativa y pintoresca: la mitad de Melgar de Tera recibe el suministro eléctrico con un sistema de tensión y la otra mitad con otro. "Me quejé pero no hicieron ni caso y los vecinos no han dejado de quejarse desde entonces", explica apuntando directamente a Iberdrola.

Según Villar, la mitad del pueblo recibe el suministro eléctrico con una tensión de 400V entre fases y 230V entre fase y neutro. La otra mitad, por contra, recibe, con la nueva instalación, una tensión de 230V entre fases y 133V entre fase y neutro. El sistema B2 es el más común en España, especialmente en las redes de distribución de baja tensión. Las instalaciones trifásicas, como las que suelen utilizar los sistemas B2, permiten la transmisión de mayor potencia con menores pérdidas. "Parece que hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y esto tampoco puede ser", insiste el alcalde.