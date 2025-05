Camarzius Fest regresa en agosto con seis conciertos y una recreación romana

Camarzius Fest, el festival de Camarzana de Tera, vivirá en agosto su segunda edición con la programación de seis conciertos y la recreación de un campamento romano, entre otras actividades. El evento, gratuito, se desarrollará los días 8, 9 y 10, y Camarzana de Tera "volverá a viajar en el tiempo a la majestuosa Villa Romana de Orpheus. Vuelve el Camarzius Fest, que este año dobla su apuesta con más música, más cultura, más comunidad… y más romanos", según ha anunciado la organización en un comunicado de prensa.

"Después del éxito de su primera edición en 2024, el evento evoluciona añadiendo una programación que fusiona la música en directo con experiencias culturales únicas, talleres, recreaciones históricas y actividades diseñadas para revitalizar el entorno rural y dar visibilidad al potencial de los pueblos", detalla.

La música seguirá siendo el alma del festival, y en 2025 Camarzius abre la puerta a Galicia invitando a participar a bandas como Los Santos (A Coruña) o Pladür (Pontevedra), a los que se suma un auténtico icono del rock español: Miguel Costas, ex Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz. Desde Madrid, aunque también con ADN gallego, repite la banda de irreverentes de ESQTM (El Señor Que Te Molesta). También este año tenemos mucho talento local que estará bien representado por la banda de garage punk Titis Twister y el soul vibrante de Funky Yankees, auténticos embajadores del ritmo zamorano.

Viaje al pasado: Roma cobra vida

Una de las grandes novedades de este año será la recreación histórica de un campamento romano de la mano de la Asociación Legio IV Macedonica. Se instalarán en la playa fluvial del Tera más de una docena de recreadores que traerán algunas actividades didácticas e inmersivas como: Explicaciones de la vida cotidiana de los legionarios; degustaciones de comida y bebida típica romana (gachas, bucellatum…); acuñadores de monedas; demostraciones de las legiones romanas; y confección de trajes. "Y todo ello con el impresionante mosaico de Orpheus como telón de fondo, que fue restaurado, una joya arqueológica de la provincia y símbolo de identidad del festival".

Además, se dispondrán unas gafas de realidad virtual que estarán a disposición de los visitantes durante todo el mes de agosto; estarán configuradas para poder visitar una villa romana virtual. Esta actividad es un primer piloto que busca conseguir financiación para construir una reproducción virtual de la Villa Romana de Orpheus y que los visitantes puedan ver cómo era la zona en el siglo II d.C. a través de la realidad virtual. "Una iniciativa que estamos arrancando este año junto con algunos patrocinadores que también colaboraron en otros proyectos como el de “Fuimos Roma” hace algunos años o en proyectos más recientes que fueron protagonistas en las noticias de La Sexta, donde tuvieron la oportunidad de mostrar innovadoras rutas virtuales", puntualizan los organizadores.

Innovación, cultura y comunidad

La organización de Camarzius Fest sostiene que el evento "ya no es un festival, es una celebración de lo que somos y una declaración de intenciones. Un proyecto que aúna cultura, entretenimiento, tecnología y patrimonio para mirar al futuro desde la celebración colectiva, una apuesta clara por el entorno rural que tiene el apoyo de más de una treintena de colaboradores".

Así, están previstas en tres ámbitos: Innovación y emprendimiento, Charlas sobre inteligencia y la ética artificial, y algunas prácticas con la IA. También una charla de emprendedores referentes del programa “Que vivan los pueblos” y una iniciativa de Yoigo y Unlimited para revitalizar la España rural apoyando a startups en los pueblos, que ha tenido un espacio en televisión y realidad virtual para fomentar el patrimonio digital.

Los seis conciertos programados en esta segunda edición de Camarzius Fest. / LOZ

En materia de Arte y diversidad se contempla la participación de la primera compañía de danza española de Castilla y León; música en vivo para dar visibilidad a bandas locales con invitados de Galicia y Madrid; el preestreno del documental “La Sociedad de la Soledad” dirigido por Rodolfo Montero que ha ganado dos premios Goya y reproducciones históricas.

A nivel de entretenimiento, la tarde del 9 de agosto se celebrará también el tradicional desfile de gigantes y cabezudos, una de las asociaciones colaboradoras, que este año cumple 25 años "y que sorprenderá a los asistentes". También está programada una banda de música para los más pequeños. El recinto principal, será “La Pista”, aunque se señalizará el acceso a otros lugares en los que se desarrollarán algunas actividades como el campamento Romano en la playa fluvial del río Tera.

La entrada es gratuita y las actividades serán para todos los públicos. Este año la organización ha decidido utilizar una plataforma para poder ofrecer tickets online que serán “Entradas de donación voluntaria” de esta forma todo aquel que lo desee pueda colaborar con el evento. Hay tres modalidades: Pan y circo, que son entradas gratuitas que hay que solicitar y que permiten acceder a regalos que se notificarán por email o por mensaje durante el evento. El buen romano: un ticket que permite hacer una donación a partir de 10 € y dará acceso a descuentos durante el evento además de participar en sorteos con mejores premios. Por último, Los amigos del César. Se trata de donaciones a partir de 20 € que permitirán optar a más descuentos y a un sorteo de una gran sorpresa.

“Nos emociona volver a levantar una nueva edición de Camarzius Fest. Con más energía, más apoyo, más cultura, más ideas, más actividades, más bandas y… como no, ¡más romanos!. Tenemos que agradecer a nuestros mecenas su confianza. Desde empresas y asociaciones locales, pasando por fundaciones, hasta grandes empresas de nivel nacional. Gracias a todos ellos, de parte del equipo por darle vida a esta nueva edición. Queremos que esta edición sea especial, aunque ya os anticipamos que aún no hemos tocado techo. Hay una lista larga de iniciativas que no han podido salir este año y que están en la recámara. Además, estamos convencidos de que paso a paso es la mejor forma de generar confianza y de seguir ajustando una base sólida para construir algo sostenible, inclusivo y que genere valor para todos", explican en el comunicado los organizadores del evento.