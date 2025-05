Una localidad de la comarca de Benavente lleva 5 meses sin telefonía móvil: "Es tercermundista"

Hablar por teléfono móvil en Fuentes de Ropel es sencillamente una misión imposible. Sólo conectando el terminal a una red wifi es posible telefonear o recibir llamadas y mensajes a través de las aplicaciones habituales. Así que los vecinos, que pagan religiosamente el servicio, están incomunicados salvo cuando llegan a sus domicilios y se conectan inalámbricamente al router o pueden enlazar con la conexión wifi del bar o de algún espacio público que comparta su red inalámbrica.

Los sufridos 392 habitantes de la localidad llevan padeciendo esta situación desde el pasado mes de enero, sea cual sea el operador que les cobra por el servicio, y puede resultar difícil de creer, pero este apagón comunicativo se produjo de la noche a la mañana. "La cobertura era de mala calidad desde hacía tiempo, pero desde enero no hay ninguna", explica el alcalde de Fuentes de Ropel.

Andrés González Carnicero envió el viernes casi un millar de firmas de vecinos que residen habitualmente en la localidad y de los que regresan en periodos vacacionales a la Subdelegación del Gobierno y a las tres compañías telefónicas más importantes: Telefónica, Vodafone y Orange. En el texto describe la "situación tercermundista" que padece la localidad, pide respuestas y ha llegado a ofrecer suelo municipal a las compañías para que pongan una torre de telefonía. Ahora espera respuestas.

"Alguna rayita"

Tras detectarse el problema en enero inició los contactos con la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales a través de la Subdelegación del Gobierno. "Al Ayuntamiento del que soy alcalde no dejan de llegar quejas tanto de empresas, como de vecinos, por el problema gravísimo que tenemos de cobertura móvil. En la actualidad esto está conllevando que muchos de los vecinos se han tenido que marchar porque no pueden teletrabajar, bien es cierto que actualmente contamos con banda ancha en todo el municipio, pero si no se puede realizar llamadas el trabajo se hace imposible", explicó.

"Tampoco podemos olvidar los costes económicos que esta deficiencia le está ocasionando a las empresas de la localidad donde no pueden recibir llamadas o estas se hacen con una comunicación dificultosa", añade. Desde enero, es casi una epifanía hallar en el teléfono móvil "una rayita" de conexión en algún punto de la localidad, confirma González.

Casa Consistorial de Fuentes de Ropel. / J. A. G.

En aquel escrito, el alcalde precisó que en Fuentes de Ropel no hay ninguna torre de telecomunicaciones, "y la más cercana está a más de cinco kilómetros", por lo que llegó a enviar un mapa para que quedara clara la situación. En su misiva explicó también que aunque desde el Gobierno central se están impulsando varios programas a través de convocatorias como ÚNICO 5G Redes – Pasivas, y ÚNICO 5G - Redes Activas, y otras, la sensación es de abandono. "Parece que nuestra localidad, perteneciente a la España Vaciada, permanece olvidada", hizo constar.

Telecomunicaciones recibió el escrito en febrero y contestó en marzo, aunque la respuesta no aportaba ninguna solución concreta al problema planteado. La Subdirección General de Atención al Usuario aportó un enlace sobre la cobertura de telefonía en el municipio.

"Un pueblo en la sombra"

El alcalde aprovechó la Semana Santa para iniciar una recogida masiva de firmas y ha retomado la reclamación con el respaldo vecinal a través de la Subdelegación del Gobierno. "Los datos reportados por los operadores no son ciertos en la actualidad. Hay que tener en cuenta que en el enlace enviado es del 30 de junio de 2023, figurando que había un 32% de cobertura 5G, en esa fecha la localidad teníamos escasa cobertura, pero desde enero del 2025 la cobertura de todas las operadoras en prácticamente nula, y en ningún caso 5G", precisa.

"Según la contestación consideran que existe cobertura “cuando se permite la realización de llamadas telefónicas y el acceso al servicio de datos a velocidades básicas”, pero en la actualidad se puede comprobar que no es posible la realización de llamadas y mucho menos el acceso de datos de velocidades básicas. Igualmente relatan que debido a la ortografía es posible que existan zonas de sombra, en el caso de la localidad que presido, no hay zonas de sombra, sino una localidad entera con sombra", abunda.

"Ante la situación que está viviendo la localidad, de estado tercermundista, desde la corporación que presido, se han recogido firmas", explica, recordando que en verano la localidad cuenta con al menos 1.500 residentes.

"En cuanto al posible situación de colocación de torreta, este ayuntamiento ofrece a la operadora, lugares completamente gratuitos", comunica a la Subdelegación del Gobierno antes de reclamar "que se tomen las medidas oportunas, para solventar la difícil situación que la localidad está sufriendo, siendo responsables desde la administración, de la pérdida de población del mundo rural, al no tomar medidas, para que los vecinos de la localidad, la cual tiene tres carreteras, no se pueda vivir por falta de cobertura, poniendo en peligro a los vecinos que tengan que realizar llamadas a asistencias sanitarias y debido a que por parte de la administración competente no se está realizado ninguna medida para solventarlo". Andrés González ha hecho llegar escritos ofreciendo suelo a las tres compañías citadas.