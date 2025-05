Los cambios en la ordenanza del agua de Benavente permitirán bonificar a los inquilinos

El Pleno municipal de Benavente ha aprobado la modificación en la redacción de las ordenanzas reguladoras de las tasas de agua, basura, alcantarillado y depuración, con las que se pretende por parte de la Concejalía de Bienestar Social una mejora en la aplicación en las bonificaciones fiscales previamente establecidas.

Esta modificación ha contado con el apoyo de PP, Vox e IU y la abstención del PSOE.

La concejala del área, Mercedes Benítez, explicó en su intervención en el pleno que “hemos corregido injusticias evidentes, como que los inquilinos no pudieron acceder a las bonificaciones pese a pagar el agua. Hemos simplificado el proceso para hacerlo más accesible y menos burocrático. Hemos mejorado los criterios económicos para que las ayudas lleguen a quien realmente lo necesita. Y, además, pedimos seis meses de empadronamiento previo, algo que cualquier Administración seria debe exigir para garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes están comprometidos con esa comunidad” y teniendo en cuenta que, hasta ahora, cualquier persona, aunque llevara censada un día en Benavente podía acceder a estas bonificaciones fiscales.

Modificaciones

La argumentación en este punto se centró en explicar las modificaciones previstas.

Una de ellas es que las bonificaciones se amplían a los inquilinos de los inmuebles, que pagan las facturas del agua, no solo a los propietarios. “Esto es un avance en equidad, porque muchas personas que viven de alquiler asumen directamente el coste del agua en sus facturas. No tenía sentido excluirlas de los beneficios. Con este cambio, el Ayuntamiento reconoce una realidad social y económica y garantiza un trato más justo para todos los hogares”, señala la edil Mercedes Benítez.

"Esto es un avance en equidad, porque muchas personas que viven de alquiler asumen directamente el coste del agua en sus facturas. No tenía sentido excluirlas de los beneficios. Con este cambio, el Ayuntamiento reconoce una realidad social y económica y garantiza un trato más justo para todos los hogares", señala la edil Mercedes Benítez. Además, se establece un único periodo anual de solicitud, entre el 15 de septiembre al 15 de noviembre. Con lo que se simplifican trámites ya que hasta ahora se hacía de modo trimestral, y permite basar la bonificación en la declaración de la renta del año inmediatamente anterior.

También se ha mejorado, según la concejala, el criterio económico para conceder las bonificaciones, de modo que "se valoran tres aspectos clave: las retribuciones dinerarias por rendimientos del trabajo, las rentas procedentes de bienes inmuebles y los rendimientos del ahorro, permitiendo una evaluación más justa, completa y realista de los ingresos de cada unidad familiar".

En este punto, el concejal de IU, Manuel Burón consideró que las modificaciones planteadas “están perfectamente justificadas” y reseñó que, además, no afectan ni a la cuantía ni al porcentaje de los beneficios fiscales. Consideró, no obstante, conveniente que se deje clara la documentación que tienen que presentar los solicitantes, así como los requisitos a cumplir “y no aplicándose de oficio”.

Por su parte, el concejal de Vox, Eugenio Blanco señaló que los cambios llevados a Pleno “son puramente de carácter técnico con el fin de mejorar la redacción de los artículos y se intentan evitar las dudas interpretativas en la tramitación, tanto desde el punto de vista de la Administración como de los beneficiarios”.

El grupo municipal socialista optó por abstenerse en este punto. La portavoz socialista, Patricia Martín, indicó que “entendemos que no se puede bonificar una factura que vaya a nombre de otro titular, aunque se presente un contrato de alquiler y haya un certificado de convivencia. Las facturas de agua del Ayuntamiento de Benavente ahora van a los titulares de las viviendas, no van al inquilino. Ninguna Administración, que yo sepa, bonifica facturas a nombre de quien no es el titular de la factura”.