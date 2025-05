Apoyo unánime del Pleno de Benavente a la adjudicación del Puerta del Noroeste por 7,6 millones

El Pleno municipal de Benavente aprueba por unanimidad adjudicar las obras de urbanización del Sector S10 IN del polígono industrial Puerta del Noroeste a Construcciones y Obras San Gregorio por importe de 7.567.898,53 euros. La ejecución de las obras del polígono será de 14 meses en dos fases, la primera con un plazo de 10 meses y cuatro para la segunda.

A pesar de la unanimidad en el voto y la apreciación de todos de que es un proyecto determinante para el desarrollo económico de Benavente, el desencuentro entre los grupos del equipo de gobierno, PP y Vox, y la oposición, PSOE e IU, ha sido constante en el debate plenario. Acusando los de la oposición de “desidia y de dilatar del procedimiento administrativo” al equipo de Gobierno y estos de “mentir” a los de la oposición.

IU pide celeridad

El concejal de IU, Manuel Burón, señaló que “nos congratula que después de los últimos años del Partido Popular en la oposición, poniendo palos en las ruedas, por fin abrace este proyecto vital para Benavente” e hizo hincapié en que “se podían haber acortado plazos. Creo que esto va lento y, en la logística, un año o dos de retraso puede devenir finalmente en que el Puerta del Noroeste llegue tarde y que los inversores busquen soluciones a sus demandas en otros lugares que les proporcionen mayor celeridad”.

Vox lamenta el "tiqui-taca" de los grupos políticos

El concejal de VOX, Eugenio Blanco, por su parte señaló que “no podemos decir que vamos retrasados porque este proyecto es de 2018. Lo cierto y lo importante es que la obra está adelante, la obra saldrá y que va a ser una promoción importante para Benavente. Comenzará la creación de empresas y cualquier otro tipo de actividad económica que venga muy bien a Benavente”.

Además, en un momento del pleno el concejal de Vox lamentó el “tiqui-taca” constante en el debate plenario y señaló que “desde que yo estoy aquí en el Ayuntamiento, desde el minuto cero, el equipo de gobierno siempre ha apostado por el Puerta del Noroeste. Y si antes dijo lo contrario, no es mi problema”.

El PSOE pide que busquen empresas para el nuevo polígono

La concejala socialista Sandra Veleda lamentó, por su parte, el retraso en la contratación que se inició el 5 de diciembre. “Este retraso que ustedes llevan es responsabilidad solo y exclusivamente suya (dijo al equipo de Gobierno) porque la desidia y la dejadez en los retrasos es ya una constante de su gobierno, conocida por todos. Aún no tienen contratado ni el Plan de Seguridad y Salud ni la Dirección de Obras que han decidido externalizar por 250.000 euros, pero aún no hay nada subido en la plataforma de contratación”. Valoró esta externalización como “un auténtico despilfarro, cuando hay cinco técnicos municipales perfectamente capacitados para llevar a cabo esa Dirección de Obras. Incluso tienen una bolsa de ingenieros que en plantilla saldría infinitamente más barato”.

Y pidió durante su intervención en el pleno El PSOE pidió a la alcaldesa que “pisen el acelerador y salgan de los despachos para buscar inversores y fijar tejido productivo en la ciudad. No nos diga con quién se reúnen, ya estamos acostumbrados a la falta de transparencia y, además, no se lo vamos a pedir. Pero no deje manos de nadie este proyecto y lidérelo. Lidere la reindustrialización. Acuda a todas las ferias sectoriales. Venda las bondades de nuestra ciudad en todos los espacios posibles. Reúnase con cualquier empresa susceptible de instalarse aquí. Hágalo. Asuma de una vez por todas la responsabilidad que conlleva ser alcaldesa de Benavente. Y, entonces, encontrará el brazo tendido el Grupo Socialista”.

El PP asegura que siempre ha defendido el desarrollo industrial

Sobre la externalización dijo el concejal de Disciplina Urbanística, Alberto Posado, que “los técnicos municipales están sobrecargados. Y no es casualidad. Es resultado de todos los asuntos que el anterior equipo de Gobierno dejó sin resolver. Muchos expedientes paralizados, proyectos estancados, y trabajo acumulado que ahora este equipo está asumiendo con responsabilidad. La diferencia es clara. Ustedes dejaron cosas sin hacer. Nosotros las estamos haciendo".

Alberto Posado, hizo hincapié en que la adjudicación aprobada esta mañana “es resultado del esfuerzo constante, coordinado y eficaz del actual equipo de Gobierno”. Este avance, señaló 2no es fruto de la inercia ni de un trabajo heredado. Este logro es el resultado del esfuerzo constante, coordinado y eficaz del actual equipo de Gobierno. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar, nos encontramos con un proyecto incompleto, prácticamente bloqueado y con apenas una aprobación inicial y sin informes esenciales, como el de carreteras, un documento clave que ustedes, PSOE U, no consiguieron en más de ocho meses" y aseguró que “este equipo de Gobierno siempre ha defendido del desarrollo industrial de Benavente. Lo que no compartimos es la actitud del equipo PSOE- Izquierda Unida, que en 2015 decidió abandonar y despreciar proyectos ya avanzados, como el plan parcial Benavente III o la Ciudad Deportiva”. Y asegura Posado que “anteponemos el interés general al interés partidista”.

En este punto le recordó Burón, de IU, entre otros aspectos, que “los concejales del PP votaron en contra de la petición de los 3 millones de euros a la Diputación, incluso intentando restar ayuda económica a este proyecto”, y recordó a Posado, además, los 60 millones de euros que costaba el polígono industrial Benavente III diseñado por el PP.