Dos vendedores del mercadillo de la ropa en Benavente, condenados por coacciones tras las denuncias de un vecino

Casi dos años después, dos vendedores ambulantes del mercadillo de la ropa en la Cañada de la Vizana, han sido condenados en firme por el Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente por un delito leve de coacciones a la pena de 150 euros de multa tras intimidar a un vecino que había formulado quejas por el ruido que causa la actividad todos los jueves. Los dos condenados, junto a un tercero que ha sido absuelto al retirarse la denuncia inicial, se dirigieron al denunciante en noviembre de 2022 cuando paseaba con su padre por la zona del mercadillo, previo señalamiento del tercer hombre, también vendedor ambulante.

Dirigiéndose a él le pidieron hablar sobre la denuncia por molestias que había emprendido en la Cámara de Comercio y en el Ayuntamiento. El vecino se negó a hablar con ellos. Los dos condenados no se dieron por satisfechos y le siguieron hasta el portal de su casa diciéndole que "con el pan de sus hijos no se juega" y llamándole "mono". El vecino les hizo fotografías. Según este último, los dos hombres llegaron a amenazarlo. "No sabes dónde te metes, no tienes España para correr", le dijeron . Por ello denunció a los tres por coacciones y amenazas, denuncia que retiró en el caso del tercer hombre.

La juez consideró probado el delito leve de coacciones, pero no así el de amenazas, por falta de pruebas, y falló en este sentido en mayo de 2023. Los condenados tenían cinco días para recurrir. No lo hicieron, pero la sentencia no ha devenido en firme hasta el pasado mes de marzo.