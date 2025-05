La Feria del Stock de Benavente reparte vales de 30 euros para gastar el fin de semana

Ya hay fecha para una nueva edición de la Feria el Stock en Benavente, organizada desde CEOE-Cepyme en colaboración con Ayuntamiento y Diputación de Zamora. Será el próximo fin de semana, los días 10 y 11 de mayo, con la participación de una docena de comercios local.

En esta ocasión los establecimientos son de distintos ámbitos. Por lo que el visitante a la Plaza Mayor podrá adquirir productos del stock de comercios de textil, zapaterías, joyería, tiendas de deporte y de regalos. También participa una tienda de embutidos de la zona centro que con su presencia trata de apoyar al sector.

La feria comenzará el sábado de 17 a 22 horas y el domingo de 10 a 20 horas.

La presentación de la feria ha tenido lugar esta mañana con la participación del representante del comercio en CEOE-Cepyme en Benavente y la concejala de Ferias, Sara Casquero. La edil explicó que el Ayuntamiento ha colaborado con la seguridad, con las carpas, con la cesión del espacio y con la publicidad del evento.

Novedades

Este año se presenta la feria con novedades. De modo que en esta edición se van a sortear entre los clientes de la feria un total de 12 vales de 30 euros para gastar durante el evento.

Durante la feria se harán tres sorteos. “Por cada compra que se realice en cualquiera de los comercios que hay, al cliente le darán un ticket. Ese ticket lleva dos partes iguales. Una se queda el cliente y la otra se introducirá en una urna puesta allí en la plaza para ese efecto.

Y el cliente tendrá que meter su media parte de ticket dentro de esa urna”, explica Cadenas. En cada uno de los tres sorteos se sacarán cuatro vales. El primero se hará el sábado, otro se realizará sobre las doce y media y una de la tarde del domingo y el tercero, a las siete de la tarde. “El premio se dará en el mismo monto. Si en un plazo de cuatro o cinco minutos no aparece el premiado, se sacará otro ticket y se dará in situ el premio. Con lo cual van a ser de efecto prácticamente inmediato”.

La concejala del área ha animado al resto de los comercios a que participen “porque esta es una feria que yo creo que todos en las tiendas tienen algo de stock”. Considera Casquero que hay que apoyar al comercio local. “Tenemos un comercio de muchísima calidad y hay que apoyarlo porque tenemos de todo. Hay que cuidarlo porque si no al final lo vamos a perder. Y bueno, hay que apoyar también a los emprendedores y a los empresarios que todos los días levantan, a pesar de todas las dificultades, las persianas de sus comercios. Y eso es muy duro y tenemos que contar con ello para que no se pierda, porque si se pierde el comercio de una zona, de una ciudad, de un pueblo, al final se pierde todo. No viene población, no se mueve la economía y es algo vital para cualquier zona de España y del mundo”.