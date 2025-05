La obra del gran Coomonte ya está en Benavente: "Resistiré más años para verla"

La obra de José Luis Alonso Coomonte ya está en Benavente. No toda su obra, pero sí una parte fundamental de la producción artística de este benaventano. Y todo gracias a la labor del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, que ha realizado un importante esfuerzo para para que la obra del artista pueda visitarse desde hoy, 3 de mayo, en el Centro Cultural Soledad González y el claustro del Hospital de la Piedad de Benavente. Podrás hacerlo hasta el 28 de junio.

Al acto inaugural ha acudido el propio Coomonte, que ha agradecido el homenaje con unas emocionadas palabras: "Me he hecho demasiado mayor sin darme cuenta y ojalá vivamos muchos todos para poder yo venir de vez en cuando a Benavente para hablar de recuerdos bonitos, incluido el Toro Enmaromado". Consciente de que "he vivido mucho", asegura que "voy a resistir un poco más para contarle cosas, sobre todo, a los niños pequeños".

Glosario de Ledo del Pozo

El comisario de la exposición es Javier Martín Denís y desde Ledo del Pozo glosan así la figura del escultor. "José Luis Alonso Coomonte (Benavente 1932) es uno de los escultores más versátiles del panorama artístico español de la segunda mitad del siglo XX. Premio de las artes de Castilla y León en 2020. Hijo de ebanista y panadera, claves en su primera actividad imaginera y como modelador de formas".

En la exposición colaboran la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente.