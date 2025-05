El Ayuntamiento de Benavente "paga por duplicado los domingos y los festivos a los bomberos"

Izquierda Unida de Benavente ha denunciado el "pago por duplicado de domingos y festivos" a los trabajadores del parque de bomberos benaventano, cantidades que se estarían abonando por la Administración local pese a que ya figuran como complemento específico en la nómina salarial mensual.

La Coalición "advirtió la posibilidad" de que produjera esta situación el pasado mes de diciembre, "cuando manifestamos nuestro apoyo parcial a las reclamaciones de las cantidades adeudadas a los bomberos. Y decimos parcial, porque dejamos más que claro que el concepto de festivos viene incluido en su complemento específico, tras la aprobación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de los funcionarios.

Según IU, los bomberos no pueden percibir estas cantidades por trabajar domingos y festivos como "servicio extraordinario" al estar ya incluidas en su salario mensual. En cuanto a los bomberos laborales (no funcionarios) "estos últimos reclamaron judicialmente el devengo de unas cantidades en concepto de festivos y en más de una sentencia el juzgado no les dio la razón", apostilla.

"Parte del Cónclave papal"

En el comunicado en el que IU denuncia esta situación, carga contra el concejal de Seguridad Ciudadana. "Y ahora, del productor de la película “Los policías pueden teletrabajar”, nos trae a las pantallas benaventanas la segunda parte de la saga con “Los bomberos pueden cobrar por lo mismo dos veces”. Sí, increíble pero cierto, el señor José Manuel Salvador, ese que siempre está “in vigilando” y que solo le falta formar parte del cónclave para elegir al nuevo Papa, se ha sacado de la manga una duplicidad de pagos de manual, al pagar los domingos y festivos a través del complemento específico y a su vez, como servicios extraordinarios, donde también tiene su responsabilidad la Concejala de Personal, Sara Casquero, y los responsables técnicos del departamento de Personal", señala.

"Respecto al cobro de jornadas extraordinarias por trabajar más de las que les corresponden según calendario, al igual que al cobro de horas extras por servicios extraordinarios fuera de su jornada, no tenemos nada que objetar, pues es lo único que se está percibiendo de forma legal", añade IU.

Izquierda Unida exige a los responsables municipales "que rectifiquen cuanto antes, pues la duplicidad de pagos por el mismo concepto es irregular e ilegal. Igualmente y por el mismo motivo exigimos a que insten a los bomberos afectados a la devolución de las cantidades irregularmente percibidas, porque de lo contrario, lU Benavente está estudiando iniciar acciones legales contra el Ayuntamiento de Benavente, en lo que consideramos un escándalo más en la gestión del equipo de Gobierno PP-Vox", concluye.