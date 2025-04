Preocupación por el futuro de la planta de Losán en Villabrázaro

Incertidumbre en la plantilla de cerca de un centenar de empleados sobre el futuro de la planta maderera que Losán tiene en Villabrázaro, en la provincia de Zamora. Esta compañía, una de las principales españolas especializada en la fabricación y comercialización de materiales derivados de la madera, está parada desde hace meses por falta de materia prima, según explican los trabajadores. Han estado también durante un tiempo recibiendo la nómina con pagos fraccionados y ahora el mes de marzo ya no lo han cobrado y el de abril, hasta el momento, tampoco.

La reunión mantenida ayer entre representantes de los trabajadores y de la empresa, de modo telemático, no ha frenado la preocupación de los empleados de esta factoría que siguen acudiendo a su puesto de trabajo, haciendo los tres turnos establecidos para no producir nada. Y no hay todavía solución a la vista.

En el encuentro, en el que se ha presentado el nuevo comité de empresa, se abordó la situación actual de la planta. Señala el comité de empresa que la situación actual "es una situación atípica que estamos viviendo, pero que se espera un final positivo con la reanudación de la actividad", según recoge el acta de la reunión. Reconoce la representante sindical de CC.OO. en el comité, Verónica Huerga, a La Opinión de Benavente, que la reunión mantenida ayer no ha variado prácticamente nada respecto a la que ya se tuvo en Navidad.

Una imagen de archivo de la maderera de Losán. / E. P.

La situación de la empresa para financiarse desde que las entidades financieras no renovaron las líneas de crédito y presentó el proceso de reestructuración, siempre según el comité de empresa ha explicado a los trabajadores, es que tiene tres fuentes de financiación.

Una, la aportación de los accionistas, que ya se realizó.

La segunda son las ayudas de las comunidades autónomas. Parte de la financiación gallega ya ha llegado, esperan recibir el resto a mediados de mayo y después será la Junta de Castilla y León quien haga la aportación dineraria.

La tercera es a través de inversores externos. Explican que "hay varios inversores interesados en la empresa, sobre todo, en Villabrázaro, ya que es una empresa nueva y moderna. Aunque buscan un inversor en el ámbito de grupo". Este proceso no tiene fecha de culminación aún.

Dice el comité de empresa a los trabajadores que "los retrasos seguirán, aunque se prevé que por poco tiempo y el futuro es esperanzador".

Huerga mantiene la prudencia y señala que "desde el sindicato hemos apelado mucho a confiar. Yo, como sindicato, he apelado a tener la esperanza de que esto en algún momento prosperase. Pero lo que se pierde es la paciencia, porque cuando ves cómo están los trabajadores, por la situación que están pasando, ya con cierta desidia porque los pagos no llegan, pues es complicado mantener la confianza". Señala la representante sindical que "lo que sí que me resulta positivo es que la percepción es que están intentando que esto fluya. Sí supone un esfuerzo mantener la plantilla, pero para nosotros ya no acaba siendo suficiente. En el momento que se genera una falta de cobro, ya se está generando un conflicto al trabajador".

También ha valorado el responsable de Industria de UGT, Ángel Lobo, sobre la situación de Losan. Este sindicato, en la actualidad no tiene representación en el comité cuyo proceso de selección ha impugnado. Lobo considera que la situación actual que están viviendo los trabajadores de Losán "es lamentable y penoso lo que está ocurriendo. Que se esté jugando con el futuro de los trabajadores, porque no se les está diciendo la verdad, tiene que fluir la información y las empresas tienen que actuar de otra manera. Y esta no es un ejemplo de transparencia precisamente". Y hace hincapié en la situación que ya están viviendo los trabajadores de Losán en Soria, donde ha presentado un ERE.