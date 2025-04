"El éxito de la carrera del toro en Benavente no está solo la compra del animal, sino en la colaboración de los corredores"

Ladislao Alonso Rodríguez es el presidente de la asociación taurina de Benavente Gente del Toro que este año cumple su XX Aniversario. Ladis es aficionado taurino y experto en el toro enmaromado. Hasta en 18 ocasiones ha sido una de las personas encargadas de elegir el toro enmaromado de Benavente. A lo largo del año visita unas 30 ganaderías en la geografía nacional y es veedor para muchas fiestas populares con festejos taurinos. En esta entrevista habla de esa labor fundamental de la asociación taurina para inculcar el respeto al animal y de cómo se hace la elección del toro, al menos cuando él ha participado.

Veinte años han pasado desde que Gente del Toro inició su andadura en Benavente y con esta asociación taurina comenzaron también las Escuelas Taurinas en las Fiestas de La Veguilla. ¿Qué labor tienen estas escuelas con carretones en Benavente?

Efectivamente, han pasado 20 años desde que se funda Gente del Toro. Primero, empieza como un grupo de amigos; después se hace la asociación, y es cierto que se corta durante un periodo de tiempo, pero volvimos a coger las riendas y decidimos hacer la inversión en estos carretones. Nuestra intención siempre ha sido trabajar por la afición taurina hacia los niños con las escuelas taurinas, promocionar los encierros y especialmente la carrera del Toro Enmaromado. Durante todos estos años lo que hemos estado haciendo ha sido esto, ayudar a los niños a entender cómo tienen que correr el toro y participar.

Aficionado taurino y experto del Toro Enmaromado de Benavente. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de participar en la carrera del toro?

En la carrera del toro lo que vamos diciendo a los chavales que participan en estas escuelas es la importancia de aspectos como tener en cuenta las esquinas o hacer caso de la voz de maroma cuando se necesita. En realidad, lo importante es el respeto. Lo que hemos ganado durante todos estos años en verdad ha sido el respeto hacia el toro, el marcar esas distancias que hemos marcado en la maroma, el no cortarlo en sentido contrario.

¿El corredor del toro enmaromado tiene que estar preparado para ello?

Lo primero que hay que tener en cuenta son nuestras limitaciones, hacia dónde podemos correr y situarnos en el sitio más cómodo. Por nuestra seguridad y para no entorpecer a esos corredores que vienen con el Toro.

¿Es complicado seguir con esta labor de concienciación de respeto al toro, en los tiempos actuales en los que hay personas que se manifiestan en contra de los festejos taurinos?

Sí es complicado, pero es verdad que hay que tener respeto. Ante todo, yo creo que la fiesta taurina ha evolucionado mucho, principalmente, por lo que dices, porque esto no es de hace 30 años, ni aquí, ni en ninguna parte de España. Cuidar al animal a mí me parece fundamental y en nuestro caso, nuestra modalidad del toro enmaromado, intentamos hacerlo lo mejor posible y eso es lo que tiene que transmitirse, el respeto hacia los animales y nada más.

Eres una de las personas que durante años te has encargado de participar en la elección del toro, de elegir el toro enmaromado de Benavente. ¿Cómo es ese proceso?.

Llevo casi toda mi vida dedicada al toro, a mí me ha gustado siempre, visito al año 30 ganaderías, hago de veedor para muchas fiestas de muchos pueblos de España y como conocedor del toro solo te puedo decir que es muy bonito, es muy intenso, pero también es complejo. Entonces, lo que intento es, a través de la asociación, siempre transmitir y enseñar los pocos conocimientos que tenga, pero intentarlo hacer.

Como veedor de toros, y de los toros enmaromados de Benavente ha habido muchos años en los que has estado en primera fila a la hora de seleccionar al astado. ¿Qué crees que es necesario en este proceso de selección del toro de Benavente? ¿Qué es lo que te dice, este es el toro de este año?

Te digo como lo hemos hecho otros años. Primero, hacemos una selección de ganaderías, o como lo hago yo, yo voy siguiendo las camadas anteriores, las que van a Las Ventas, las que van a Pamplona o las que van a plazas de primera como Bilbao, etc... De esas corridas de toros siempre quedan sobreros importantes, quedan toros grandes y de ahí hago una selección. Hago una primera selección, que es la que después presento al Ayuntamiento para que ellos definitivamente sean los que lo elijan. Pero sí que tiene que tener esas particularidades de trapío. Para mí es importante que el toro tenga mucho trapío, que sea un toro que imponga cuando tú lo veas. Y luego la movilidad en el campo. Hay muchos factores que solamente se pueden ver en el campo y yendo muchas veces a ver el mismo toro.

Pero no es lo mismo verlo en el campo que su papel luego sobre el asfalto. Son muy diferentes los requisitos de ese toro.

Totalmente, son diferentes porque en el campo te marca un poco la movilidad que tiene el toro, cómo está, cómo se mueve, cómo corre. Pero en la calle es otra cosa, tú puedes seleccionar el mejor toro, con la mejor preparación posible y cuando llega aquí el toro tiene un montón de estímulos diferentes. Primero, porque hay un montón de gente ya corriéndolo y mucha gente que se le cruza, unos para un lado, otros para otro, entonces eso le origina un desgaste que a veces, pues hacen eso, los toros se te quedan. Hay veces que si el toro sale abanto, corre y no se fija, puede hacer una buena carrera; y otras veces, traes el mejor toro y te ha hecho una carrera muy fuerte y luego se te queda y no hay forma de continuar.

En el caso del toro enmaromado de Benavente, la carrera con la maroma es importante, pero también la colaboración de los corredores que participáis en ella.

Sí, es fundamental. El éxito de una carrera del toro enmaromado no está en la compra del toro solo, sino en la participación de todos los aficionados, de todos estos benaventanos que participan en la carrera, que ayudan a que todo vaya mejor y no se esfuerce tanto al toro a las horas de correr.

Además de Benavente, hay otras localidades que corren toros con cuerda, soga o maroma. ¿Qué hace especial al toro enmaromado de Benavente?

Tenemos varias cosas, pero principalmente tenemos una maroma que casi tiene 100 metros; segundo, nos diferencia de otros pueblos, porque la maroma siempre va por delante del toro; y otra particularidad son las argollas, donde lo paramos, eso es una seña de identidad en los pueblos donde se exhibe nuestro toro.

Has participado de la decisión de la elección del toro enmaromado en 18 ocasiones. ¿Hay algún toro del que tengas un recuerdo especial?

Cada uno ha tenido una particularidad y durante todos estos años, durante la colaboración, se han dado muchas veces con toros muy importantes, que a veces se han lesionado y no han podido venir y ha venido otro. Pero si hay un toro que nos llamó mucho la atención fue... Bueno, no quiero decantarme por ninguna ganadería, porque todas me parecen estupendas. Pero un toro que me llamó mucho la atención fue el toro del Conde de la Corte, Bonarillo. Fue un toro que ya en el campo era espectacular. Es verdad que esa semana estuvo entrenando y perdió bastantes kilos hasta llegar aquí. Y el toro, al final dio un resultado buenísimo, porque hizo una carrera creo que en 32 minutos e hizo todo el recorrido. Pero lo que más me llamó la atención era cómo estaba en el campo, era un toro impresionante.

El balance muchas veces es «injusto» y solo se tiene en cuenta que llegue pronto al final del recorrido.

Sí, sí, es normal. Vamos a ver, el benaventano lo que quiere es que el toro haga el recorrido y que tenga algo de emoción. El taurino lo que quiere, por supuesto, es que haga su recorrido, pero que, además, transmita que sea un toro, que tenga esa bravura y ese picante que nos hace sentir esas sensaciones en las calles de peligrosidad, que al final es lo que nos hace movernos por el toro, esas sensaciones.

¿Y si tuvieras que elegir un toro que acabe el recorrido?

Es difícil encontrar ese punto, pero si tuviéramos que elegir un toro que nos funcionara mejor o que fuera mejor a la hora de hacer el recorrido, tendríamos que ir a toros con encastes, pero no tan encastados, más abantos. En el caso de Benavente es difícil porque tenemos que buscar los dos puntos.

¿Vamos a verte este año corriendo el toro?

Hombre, si puedo, seguro que sí, si Dios quiere, sí.

En Benavente, hay una tradición también de encierros taurinos que se han ido adaptando con el paso del tiempo. ¿Cómo está ahora mismo el tema de los encierros porque se complica la celebración de este tipo de festejos?

Es cierto que se complica. Pero hay cada vez gente que corre mejor los encierros, hay una afición muy grande, porque es la modalidad que más se utiliza en España, en los sitios donde se hacen fiestas populares con toros. Entonces, y es verdad que la gente que viene detrás ha aprendido mucho, no sé si por las escuelas, por lo que le hayan transmitido los familiares, de padres a hijos, pero hoy hay chavales que corren muy bien. Los encierros es otro punto también diferente, pero también divertido y creo que llena bastante bien las fiestas.