GALA DE LA VEGUILLA EN BENAVENTE | Laura Fernández Espeso: "Esto lo vivo como un homenaje a mis padres, a Sisita y Domingo"

La Gala de La Veguilla de Benavente este año ha contado con una invitada muy especial, la benaventana Laura Fernández Espeso con una trayectoria profesional relevante y que ha ganado los Premios Goya a Mejor Película (ex aequo) con la cinta “El 47”.

En palabras de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, “nos ha demostrado que el talento, la pasión y la constancia pueden llevar el nombre de Benavente más allá de los tiempos. Laura nos recuerda que los sueños se construyen con trabajo diario, con la mirada puesta en lo que uno ama y, sobre todo, con el corazón anclado en la tierra que la vio nacer. Por eso, queremos agradecértelo por tres razones. Por inspirarnos, por ser una muestra para la juventud benaventana para que luchen por conquistar sus sueños por abrir camino con determinación y con creatividad. Y por volver siempre a casa. Su presencia hoy confirma que quien triunfa de verdad nunca olvida sus orígenes y se transforma en un puente entre las oportunidades y quienes empiezan a soñar”, señaló Asensio.

Laura Fernández Espeso abraza a la alcaldesa de Benavente. / E. P.

Laura inició su discurso emocionada tras recibir de manos de la alcaldesa una escultura de la Virgen de la Vega y con toda humildad. Y aseguró que este acto supone no un reconocimiento para ella, sino un homenaje a sus padres.

"Lo que Benavente me ha dado a mí"

Comenzó su discurso hablando de lo que “Benavente me ha dado a mí”. Explicó que “esta ciudad tiene un enorme significado en mi vida. Este ha sido el escenario de mis primeros sueños y mis primeros desafíos. Aquí aprendí a leer, a nadar, a montar en bici, a patinar por la Mota, mucho he jugado. Y en Benavente hice mis primeras amigas que aún conservo. Aquí es donde fui por primera vez al cine y qué tan importante ha sido en mi vida después”. Se refirió a “aquellas sesiones dobles, fantásticas, que se programaban los fines de semana en el cine. He tenido el honor de estar en este teatro antes, cuando actuaba en funciones del Colegio San Vicente de Paúl, recuerdo muchas fiestas de La Veguilla y del Toro Enmaromado, las peñas, y he aprendido mucho en esta ciudad. Sin duda, Benavente es el lugar donde se comenzó a forjar mi carácter y mis valores”.

Laura Fernández Espeso, durante su discurso. / E. P.

Hizo un discurso muy personal en el que puso en el centro a su familia, de la que también mostró una entrañable imagen. “Yo soy la cuarta de cinco hermanos estupendos, buenas personas, fuertes, generosos, y nosotros estamos conectados vital y emocionalmente. Mis hermanos son muy divertidos, son cariñosos, y compartimos claves de humor muy concretas, palabras inventadas, adivinanzas y refranes imposibles que creó mi padre cuando éramos pequeños. Son códigos, cosas que sólo tienen sentido para nosotros, pero que aún hoy utilizamos. Mantenemos intacta la complicidad en esto. Y hemos compartido muchas risas y muchas lágrimas también, porque nos ha pasado de todo. Los chicos siempre hemos estado muy orgullosos de nuestros padres, que fueron un gran ejemplo”.

"A Sisita y Domingo les dedico este honor"

La emoción estuvo presente en todo momento pero se hizo más sentida al hablar de sus padres, de los que mostró una fotografía que arrancó los aplausos del público presente en la sala. "A Sisita y Domingo les dedico este honor. Por ellos estoy hoy aquí. A través de mis padres aprendí que el verdadero éxito no se mide en logros, sean estos profesionales o personales, sino en el impacto que dejamos en la vida de los demás".

Laura Fernández Espeso, emocionada al recibir la Virgen de la Vega. / E. P.

Recordó también que "estuvieron siempre muy comprometidos con la ciudad y con su gente en muchas direcciones. Ellos, con su forma de vivir, nos mostraron el beneficio de dar siempre un poquito más de lo que se esperaba de nosotros. En mi caso, sin duda, es de ellos de quienes aprendí la constancia y me contagiaron también su curiosidad por todo".

Tuvo también palabras de agradecimiento y reconocimiento para aquellas personas que le ayudaron a crecer como "las madres de mis amigas quienes me enseñaron, cuando mi madre se fue, lo que significaba la generosidad, fueron una red de cariño, de apoyo y de sostén que yo tuve y que me facilitó este pueblo Benavente así que fueron claves de mi vida".