Ya está lista la programación de la Feria de Abril de Benavente

Benavente acoge del día 2 al 4 de mayo la Feria de Abril. Esta mañana la ha presentado la concejala de Ferias y Comercio, Sara Casquero, quien ha explicado que la ubicación de La Mota se cambia por Plaza Mayor. Espera la edil que la feria cuente con la misma afluencia del pasado año y no habrá muchas novedades con el fin de que se consolide, según explica.

Habrá eso sí, barra de bar y la participación de las Escuelas de Baile de Benavente, música flamenca en directo y no faltará un paseo de caballos, "no una romería", ha hecho hincapié la concejala. La inscripción es gratuita en este paseo. "Los caballos son seres vivos, son animales, impredecibles y bueno, no queremos que, ojalá, evidentemente se llene de gente y de caballos, pero para prevenir este tipo de problemas queríamos acotar un poco el número de participantes a unos 30 o 35. Hemos puesto unas acreditaciones en la página web del Ayuntamiento para que la gente se vaya apuntando y tener un poco una idea de cuántos caballistas y carros van a participar”, explicó Casquero.

Las casetas de la Feria se abren el próximo viernes día 2 a las 21 horas con el encendido de luces y a las 23 horas, habrá la primera actuación flamenca con Los Lunares. Las casetas estarán abiertas hasta las dos de la mañana.

Programa del sábado

Ya el sábado a las 13 horas se abren las casetas. Y a las 13:30 comienza el paseo de caballos desde la zona del antiguo mercado de ganados, continuará por Plaza Mayor hasta Santa María y volverá por la calle la Rúa. La concejala ha pedido "puntualidad" a los participantes y ha aclarado que "no se trata de una romería. La gente puede ir detrás de los caballos, pero estamos en un ambiente urbano, no estamos en el campo y, por lo tanto, los caballos no pueden esperar a las personas. El tráfico tiene que continuar, no se puede paralizar el tráfico de Benavente porque hay gente que quiere ir detrás de los caballos".

La tarde del sábado contará con varias actuaciones: a las 16:30 horas, a cargo de la Escuela Encarna Dueñas; a las 18:30 horas, con De Carlos; a las 20:30 horas, actuación de Artes Escénicas Mari Jose; y a las 22:30 horas, actuación musical del Grupo Kurkillo.

La feria finalizará su actividad a las 2 de la mañana

Programa del domingo

Ya el domingo, la feria vuelve a abrir a las 13 horas y a las 18 horas habrá actuación con el grupo Bruja Luna. En el descanso de esta actuación musical que tiene previstos dos pases actuará Artes Escénicas Mari Jose con una actuación de baile.

Esta jornada las casetas cierran a las doce de la noche.

Casquero ha pedido a los visitantes y participantes que acudan con “vestidos de faralaes que se llama y me encantaría como el año pasado que vino muchísima gente y os lo agradezco desde aquí que estabais todas guapísimas, sobre todo, las mujeres guapísimas, súper bien vestidas y me encantaría que todo el mundo viniera este año también vestido de flamenco”.