Laura Fernández Espeso, ganadora de los Premios Goya, invitada de honor en La Veguilla de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente cuenta este año con una invitada “de lujo” para las Fiestas de la Veguilla, la benaventana Laura Fernández Espeso, productora de cine y televisión, que desde el pasado 1 de enero se convertía en Directora General de Grup Mediapro. Fernádez Espeso, recogía en la última gala de los Premios Goya el cabezón a Mejor Película (exaequo) por ‘El 47’, siendo este uno de los cinco premios que la cinta recibiría durante la gala.

La trayectoria profesional de la invitada la ha consagrado como una de las mujeres más influyentes en la industria audiovisual siendo responsable de numerosos proyectos televisivos y cinematográficos de éxito tanto en España como a nivel internacional. Su participación como miembro del Board of Directors de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de EE.UU. y de la Academia de Cine en España, así como su rol como jurado de los premios Emmy® Internacionales y los premios Rose D’Or Latinos, han consolidado su posición destacada en el sector. Reconocida por revistas de renombre como Variety, The Hollywood Reporter y Forbes, entre otras muchas publicaciones, Laura es considerada una de las mujeres más influyentes en el ámbito de los medios y la producción de contenidos.

Es por ello, que desde el Ayuntamiento de Benavente consideran “que no hay mejor representante para nuestra historia y tradición que Laura Fernández Espeso, una mujer que a través de su talento ha conseguido grandes hitos y ser una referente para las próximas generaciones”.

Un orgullo y admiración que la ciudad de Benavente quiere reconocer este sábado, 26 de abril durante el acto de imposición de bandas a los representantes de la juventud 2025 que comenzará a 12:30 horas en el Teatro Reina Sofía donde se le entregará una figura de la Virgen de la Vega, patrona de nuestra ciudad.

Las entradas podrán adquirirse en la Casa de la Cultura La Encomienda, en el Herbolario Coco y Canela y en la taquilla del teatro el mismo día de la gala. La recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación AZADAHI de Autismo y TDAH de Benavente.