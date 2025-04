Benavente amplía su fondo documental de imágenes antiguas con fotografías del toril

La Concejalía de Turismo y Fiestas de Benavente continúa la labor de documentar un archivo histórico de imágenes de las fiestas de Benavente. En esta ocasión ha organizado una exposición sobre el toril, en la que se muestran imágenes que diferentes vecinos y vecinas de Benavente, así como fotógrafos que asegura el concejal, las han cedido para ello.

"Queremos recuperar la memoria de las fiestas de la ciudad, que no se pierda, que no quede en el olvido. Estas imágenes para nosotros tienen mucho significado. Hay gente que no le da importancia, pero creemos que tienen mucho valor para un futuro museo de la ciudad, para exposiciones que queremos ir haciendo con toda esta historia documental que estamos recopilando", explica el concejal del área, Alberto Lorenzo.

Imagen del antiguo toril de Benavente, que expondrá el Ayuntamiento esta tarde. / Cedida por el Ayuntamiento de Benavente

La intención de la Concejalía es poder realizar una exposición itinerante por la geografía nacional con el fin de "dar a conocer nuestras fiestas".

La exposición se mostrará en un local ubicado junto al toril, en la calle las Eras, donde ya en las Fiestas del Toro se organizó una exposición relacionada con imágenes de estos festejos, así como las cabezas naturalizadas de diferentes astados que han protagonizado las fiestas más importantes de la ciudad. En esta ocasión se expondrá, además de las fotografías recopiladas, la cabeza naturalizada del toro del pasado año, Comediante. Las imágenes que podrán verse "se centran en esta ocasión en el toril, la forma de enmaromar, la evolución del toril y todo lo relacionado con ello".

Visita guiada al toril actual realizada el pasado año. / Eva Ponte

Explica el concejal que muchas de las fotografías que se van a exponer son de Peleas, padre e hijo, además de otra gente que, de modo altruista "nos ha ido dejando estas fotos". Y señala que "desde la Oficina de Turismo las recogemos, las escaneamos y las devolvemos. El fin es crear un centro documental de imágenes".

Una de las imágenes que estarán expuestas, con el toro saliendo del toril, antes de ser reformado. / Cedida por el Ayuntamiento de Benavente

Este año las imágenes que se muestran, sobre todo, pone en valor la labor de todas esas personas que en distintos momentos del desarrollo de las Fiestas del Toro han colaborado en poner la maroma al protagonista de la tarde del miércoles anterior al Corpus. "Están desde Macario Sanz, Barbachiva, Francisco Salagre, Justo Valverde... todos ellos, es cierto que hay menos fotos actuales puesto que lo tenemos más presente".

La muestra se inaugura hoy de 19 a 21 horas. También estará abierta el sábado por la mañana de 10:30 a 13:30 horas. Explica el concejal que el problema es contar con gente que quiera hacerse cargo del control de la exposición.

Historia del toril

Del origen del toril explica el archivero municipal Juan Carlos de la Mata que "desde siempre se utilizaba para guardar el toro los toriles del viejo matadero municipal que se hallaba situado desde tiempo inmemorial en un lugar próximo al barrio de San Antón en una zona que lleva precisamente se nombre, calle del Matadero. En un acuerdo municipal con fecha de 1 de junio de 1894, se alude a la construcción del toril".

Explica también que hasta comienzos del siglo XX el toril, formaba parte de las dependencias o corrales del viejo Matadero Municipal, se trataba de una vieja construcción de muros de piedra y adobe, que permaneció adosada a la muralla junto a la puerta que en la misma a se abría para dar servicio y acceso a los ganados y no lejos de la puerta llamada de San Antón.

En 1975 fue sustituido por el actual, ubicado en un lugar próximo al viejo toril. Está ubicado en la calle Las Eras. Estas nuevas instalaciones contaban con mejores condiciones para el astado y más exentas de peligro para los enmaromadores, además de facilitar la colocación del lazo de la maroma tanto en seguridad como en tiempo, gracias a la instalación de un mueco o pequeño chiquero al que el toro era conducido para el ensogado.

En el año 2017, se construyeron nuevos corrales en un espacio que se usaba como almacén, se habilitó una zona de acceso público para que la población pudiera ver al animal a través de una mampara sin molestarlo, y se construyó un nuevo mueco de pinza para garantizar la seguridad del animal y de los enmaromadores.

La reforma se terminó en el año 2022 con el exalcalde Luciano Huerga.