Así será la concentración de chiqui-bueyes de las Fiestas de La Veguilla de Benavente

Garlito, Chocolate y Caramelo son los tres bueyes protagonistas de la I Concentración Charamandanga Chiqui Bueyes que se celebra en Benavente, con motivo de las fiestas patronales de La Veguilla. Será el próximo sábado día 26.

Es una iniciativa novedosa que organiza la Asociación Taurina Charamandanga “dada la aceptación que hubo en el Toro, cuando el Ayuntamiento trajo los bueyes. Vimos que se llenó aquello y fue una gran aceptación. Decidimos en La Veguilla traer algo nuevo y que nunca se había visto en estas fiestas”, explica Luis Domingo Hidalgo, de Charamandanga.

La iniciativa previstas para las 11:30 horas dará comienzo una hora antes en que los mini bueyes podrán verse en el toril. “Los vamos a tener a modo de cuando loa mayores podemos ver el toro de la carrera del enmaromado un día antes, que todo el mundo se pueda acercar y los pueda ver una hora antes, metidos en el corral”, señala.

Comenzará después la concentración de los chiqui-bueyes. Primero saldrá uno enmaromado desde el toril y calle Matadero, Pasaje, calle La Rúa a Santa María y vuelve por Ronda Rancha hacia el toril de nuevo.

Después saldrán los tres bueyes por la calle Ronda Rancha donde darán varias pasadas. Luis Domingo explica que “va a ser un paseo con los bueyes. Aparte de ser mansos, están domados. Y van de ramal, se dejan acariciar, se dejan dar de comer, o sea, es más paseo con los chavales. Que la gente no vaya con miedo, porque van a ir de ramal, van a ir sujetos”, señala y añade que “no es un encierro con animales bravos, no es necesario un recinto ni vallado. Sí van a estar las calles delimitadas al tráfico pero no hace falta tener un vallado dentro de un recinto”.

Los bueyes proceden de la finca La Chaola, de la ganadería de reses bravas Taurovemar de Matilla de Arzón, donde se han criado. “Queremos también apoyar a esta ganadería de la comarca, a los de casa”.