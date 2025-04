La alcaldesa de Benavente al PSOE: "Las obras de La Rúa siguen siendo urgentes, pero son las empresas las que deciden licitar o no"

La alcaldesa popular de Benavente, Beatriz Asensio, sale al paso de las críticas del PSOE sobre la gestión del equipo de Gobierno y que advierte de posible pérdida de subvención nominal de 150.000 euros para la calle La Rúa.

Pregunta la alcaldesa “que me expliquen qué subvención hemos perdido, porque hasta la fecha no se ha perdido ninguna” y explica que “de la subvención de la que hablan el problema que ha habido es un problema de contratación, pero que no se ha parado en ningún momento desde el área de Contratación del Ayuntamiento para intentar conseguir una empresa para la renovación del pavimento de la calle La Rúa”.

Lamenta Asensio que “lo único que hace el Partido Socialista es torpedear, entorpecer y desde luego no colaborar en ningún momento con Benavente. No tiene interés ninguno en ayudar, solamente lo que dice lo dice de palabra, pero con hechos, no demuestra nada. En ningún momento han demostrado ningún interés ni colaboración con el equipo de gobierno para nada que afecte a Benavente”.

Estado del pavimento de la calle La Rúa. / J. A. G.

Hace hincapié la alcaldesa que “esta obra sigue siendo urgente e inaplazable pero si las licitaciones quedan desiertas, la alcaldesa no puede hacer nada. Al contrario, lo que seguimos intentando es adjudicar la obra y eso es algo que no hicieron ellos, por ejemplo, con Franco y Carbajés, con las rotondas, en su momento”.

Reconoce que el tiempo para la licitación “se va limitando, efectivamente, pero es que hemos dado mil vueltas a los procedimientos de contratación para poder conseguir empresas que entren dentro de las licitaciones y hasta ahora no se ha conseguido ninguna”. Señala también que “las propias empresas son libres para acceder a una licitación y si no acceden pues ni la alcaldesa ni el equipo de gobierno pueden hacer nada”.

Insiste en que “hasta la fecha no se ha perdido ninguna subvención porque recuerdo al Partido Socialista que el problema de calle Francos y Carbajés y lo de las rotondas fue de esa subvención imputable a ellos directamente y que luego, por supuesto, la Diputación nos concedió una nueva subvención. Por lo tanto, no se ha perdido ninguna”.