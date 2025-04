Recuperan su casa en Benavente destrozada por okupas y con un perro atado muerto por inanición

La familia que desde junio de 2024 trata de recuperar su vivienda tomada por okupas en el número 49 de la calle La Zarza del barrio San Isidro logró finalmente el martes obtener una resolución judicial favorable.

El juez falló a favor de su demanda de desahucio en precario y un hijo de la propietaria pudo acceder a la casa. Se encontró el inmueble destrozado, repleto de inmundicia, de restos que señalan el consumo constante de estupefacientes, pero también se topó con un hallazgo inesperado y macabro: el cadáver de un perro atado muerto por inanición.

Avisó a la Policía Local y a la Guardia Civil, que enviaron patrullas a la vivienda. El perro, posiblemente "un podenco", estaba prácticamente momificado, atado a un colchón. "Hacía tiempo que había muerto. Seguramente murió de hambre y de sed", explicó el familiar.

El microchip permite identificar a la dueña

Los policías comprobaron que el animal tenía microchip. Con el lector pudieron acceder a un código, la única información almacenada, que no aporta información sobre el dueño ni sobre el propio animal, pero que sí permite acceder a una base de datos en la que deberían aparecer las referencias de contacto del dueño. La base de datos ha permitido saber que el animal muerto era un pitbull y una mujer su propietaria. La Policía Local ha instruido diligencias y las ha elevado al juzgado de guardia por un presunto delito de maltrato animal.

Dejar morir a un animal doméstico está penado como abandono de animal, un delito leve que se castiga con multa o trabajos en favor de la comunidad. El artículo 340 del Código Penal sobre maltrato animal establece que "quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”.

Una exploración dantesca

La Policía informó al familiar de que tendría que hacerse cargo del cadáver. “No me quedó otro remedio. Lo cogí con unos guantes. Apenas pesaba. Lo llevamos al depósito de cadáveres de animales”, explicó.

La supervisión de la casa, que tuvo que abrir un cerrajero, se convirtió en una exploración dantesca a través del haz de luz de la linterna del móvil hasta que abrieron todas las ventanas y la luz de la calle dibujó con claridad la dimensión de los destrozos.

Aspecto del salón de la casa. / J. A. G.

La suciedad campaba en todas las habitaciones. Montones de ropa se acumulaban en varias dependencias. Suelos inmundos y paredes pintadas eran la tónica en el baño, en la cocina y en el resto de habitaciones, donde encontró papel de aluminio y cucharas utilizadas para preparar dosis de estupefacientes, según explicó el hijo de la dueña, tras recorrer la casa con el rostro protegido con una mascarilla.El cableado de la instalación eléctrica había sido arrancado en todas las dependencias, los pocos muebles que quedaban estaban destrozados, y los recuerdos familiares habían desaparecido.

Mientras el hijo de la propietaria contemplaba con horror los estragos causados, un hombre se personó en la puerta exigiendo entrar en la casa "para recuperar una herramienta que decía que era suya". "No salía de mi asombro", explicó el primero, que no le franqueó el paso. "Me he quedado con tu cara", le amenazó el individuo.La Guardia Civil, que ya se había ido, regresó inmediatamente tras ser advertida. El hombre, que no llegó a entrar se había ido.

El baño de la vivienda. Así se lo han encontrado los dueños. / J. A. G.

Sin poder hacer más que comprobar los destrozos perpetrados durante 18 meses por dos parejas diferentes de okupas (la segunda está en prisión por intento de homicidio) y otras personas que habrían entrado ocasionalmente cuando la última abandonó la vivienda, el hijo de la propietaria observó durante horas como el albañil que había contratado tapiaba puertas y ventanas .

"Ha sido una situación difícil. Lo hemos pasado muy mal en todo este tiempo", explicó con amargura el hijo de la propietaria. "Al final la justicia ha actuado y es un alivio haber recuperado la casa, pero esto no lo vamos a poder olvidar nunca", se lamentó.