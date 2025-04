Guardia Civil y Policía Local intensifican los controles en Semana Santa y la Veguilla en Benavente

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, han copresidido la Junta Local de Seguridad que se celebra ahora en Benavente para reforzar la protección ciudadana durante la celebración de la Semana Santa y de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Vega.

El subdelegado detalló que habrá controles de la Guardia Civil de Tráfico a las entradas y salidas de la ciudad y se activará también vigilancia aérea.

“Vamos a controlar los accesos a la ciudad, con controles de seguridad y también controles de alcohol y droga, porque entendemos que se mejora mucho la seguridad vial. Se va a intentar que, cuando haya más acumulaciones, haya una vigilancia aérea a través del helicóptero, que se ha solicitado a León, y también con el tema de los drones. Y la sensación nuestra es que siempre las fiestas de Benavente están muy bien organizadas”, explica Ángel Blanco.

Añadió Blanco que “nunca hemos tenido grandes problemas con el tema de las fiestas de Benavente, porque tiene una organización muy interesante. Y yo siempre la pongo de ejemplo. La labor que tienen las peñas en Benavente es muy importante”.

Señaló Blanco que "son unos dispositivos que predomina la prevención, evitar que ocurran delitos. No tenemos que permitir que haya riñas tumultuarias, no puede haber robos. No podemos permitirnos, ni en esta época ni en ninguna época, que haya delitos contra la libertad sexual de las mujeres".

La alcaldesa, Beatriz Asensio, hizo hincapié en la importancia de la coordinación en materia de seguridad en estas fechas en que hay más afluencia de visitantes, "además este año, la Semana Santa, cuenta con esa declaración de Interés Turístico de Castilla y León". Señaló también la necesidad de abordar la violencia de género ya que "en estas épocas también, insisto, de mayor afluencia tenemos que estar más pendientes de estos temas".