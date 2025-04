"Bali tiene paisajes exóticos, enormes playas, una cultura rica y vibrante y mucha espiritualidad"

-¿Cuánto tiempo lleva viviendo Bali y que te llevó allí?

-Vine a Bali por primera vez en octubre del 2023 y desde el primer momento me enamoré de la isla y de su energía, así que decidí dar un giro a mi vida y venirme a vivir aquí una temporada. En ese momento ya había dejado mi trabajo como asesora fiscal en un despacho de Barcelona y me dedicaba a dar clases de yoga presencia y online. Tenía un viaje planeado a India para estudiar Ashtanga Yoga en la escuela de Sharath Jois durante los meses de diciembre y enero y decidí que mi vuelta iba a ser a esta isla mágica. Asi que me fui a India esos dos meses y en cuanto terminé mi estancia en la escuela de Ashtanga Yoga me vine directa para Bali y sin un billete de regreso a España. Gracias a que mi trabajo online me lo permite. Actualmente continuo dando clases de yoga a través de la plataforma de yoga online (www.theyogavalle.com) donde imparto clases en directo, clases grabadas y talleres de yoga; y también preparo a estudiantes de oposiciones del grupo C a superar sus exámenes para trabajar como funcionarios en España. Esto último es porque durante muchos años de mi vida estuve preparando oposiciones para el cuerpo A1 del Estado.

-¿Cuánto hay de paradisiaco en la isla, y cuanto de mito?

-Bali es conocida mundialmente por sus paisajes exóticos, playas enormes y una cultura rica y vibrante. Sin embargo, como en cualquier lugar, la vida cotidiana aquí tiene sus desafíos. Por ejemplo, el tráfico puede ser muy intenso, especialmente en las zonas más turísticas, y la infraestructura a veces no está a la altura de los estándares occidentales. No obstante, la calidez de su gente y la espiritualidad que impregna la isla hacen que la experiencia sea verdaderamente especial.

Marta Valle Prieto en Bali. / M. V.

-¿Cómo es tu día a día en la isla?

-Ahora mismo estoy viviendo en Ubud y mi rutina diaria está profundamente influenciada por el entorno tranquilo y espiritual de la zona. Comienzo el día con una meditación al amanecer, seguida de mi práctica personal de ashtanga yoga. Después, suelo desayunar y aprovechar para trabajar con el portátil (todo el trabajo que hay detrás de las clases online) y también aprovecho para preparar las clases de mis alumnos de las oposiciones. A medio día es cuando imparto clases de yoga online en directo, conectando con mis alumnas que a esa hora ellas amanecen desde España y yo las recibo desde los campos de arroz al lado de mi nuevo hogar. Las tardes las dedico a explorar los mercados locales, ir a probar diferentes clases de yoga con diferentes profes, disfrutar de la gastronomía balinesa y participar en ceremonias culturales que enriquecen mi comprensión de la isla.

-¿Cómo es la calidad de vida el archipiélago en particular y en Indonesia en general?

-La calidad de vida en Bali puede ser muy satisfactoria, especialmente para quienes buscan un estilo de vida más relajado y conectado con la naturaleza. El costo de vida es relativamente bajo comparado con España, aunque estos últimos años ha subido bastante. Por ejemplo, el alquiler de una habitación o casa pequeña de una habitación en Ubud puede rondar los 750 euros mensuales. También puedes encontrar habitaciones con cocina y zonas comunes compartidas un poco más económicas. Y villas completas mucho más caras. Al final, la calidad de vida puede variar significativamente debido a diferencias en infraestructura, acceso a servicios y desarrollo económico.

-¿Cómo es el temperamento de los balineses?

-Los balineses son conocidos por su amabilidad, hospitalidad y fuerte sentido de comunidad. Siempre verás a un balinés con una sonrisa en el rostro. La espiritualidad juega un papel central en sus vidas, realizan numerosas ceremonias y ofrendas diarias. Esta conexión con su cultura y religión les hacer tener una actitud serena y respetuosa hacia la vida y los demás.

-¿Qué es lo más que le gusta de Bali y de Indonesia?

-Lo que más me atrae de Bali es su atmósfera espiritual y la integración del yoga en la vida diaria. La isla ofrece innumerables oportunidades para profundizar en la práctica del yoga y la meditación, rodeada de una comunidad internacional de personas con ideas afines y con mil posibilidades de seguir aprendiendo. Puedes conocer a muchísimas personas que te sirven de inspiración, tanto para las clases del yoga como para la vida en general. Esta diversidad cultural y natural de Indonesia es impresionante, también puedes encontrar desde playas paradisíacas hasta montañas, campos de arroz y selvas exuberantes.

-¿Qué es lo que menos?

-Aunque Bali tiene muchos encantos, la congestión del tráfico y la gestión de residuos pueden ser un gran problema. Además, la rápida urbanización ha llevado a desafíos ambientales que afectan la belleza natural de la isla. En Bali se pueden observar cada vez más construcciones.

-¿Qué echa de menos de España?

-Sin duda, echo de menos a mi familia y amigos, y la gastronomía española, me encanta la tortilla de patata y aquí de momento no he encontrado ninguna.

-¿Qué importaría y exportaría de ambos países?

-De España, importaría la rica tradición culinaria y el sentido de comunidad que se vive en las plazas y mercados. De Bali, exportaría su enfoque en el bienestar holístico, la conexión con la naturaleza y la práctica del yoga como parte integral de la vida diaria.

-¿Cómo es la cesta de la compra?

-Por un lado, en Bali puedes encontrar productos locales, como frutas, verduras y arroz, de forma muy asequible y de buena calidad. Sin embargo, los productos importados pueden ser significativamente más caros debido a los aranceles y costos de importación. Por ejemplo, el queso, las cremas de protección solar…suelen ser bastante más caros.

-¿Cómo es el régimen político?

-Indonesia es una república democrática que ha experimentado importantes avances desde la caída del régimen autoritario en 1998. Sin embargo, persisten desafíos como la corrupción y la discriminación hacia minorías.

-¿Cuál es la situación económica, y especialmente ahora, con los cambios que se avecinan en el mercado por la guerra comercial anunciada por Trump y Estados Unidos?

-La economía indonesia se enfrenta a desafíos debido a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, lo que ha generado volatilidad en los mercados financieros y presión sobre la rupia.

-¿Cómo se ha tomado Indonesia la imposición de aranceles del 32% anunciados por Donald Trump?

-Como todos los países, Indonesia ha respondido con preocupación a los aranceles del 32% impuestos por Estados Unidos, ya que afectan significativamente a las exportaciones del país. El gobierno está explorando medidas para mitigar el impacto en la economía nacional y buscar mercados alternativos para sus productos.

-¿Cómo funcionan los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales?

-Indonesia ha realizado esfuerzos para mejorar sus servicios públicos. Sin embargo, creo que el sistema de salud aún enfrenta desafíos para alcanzar estándares globales, y la educación en áreas rurales sigue siendo menos accesible que en las urbanas.

-¿Es Bali una isla segura?

-Si, Bali es generalmente considerada un lugar de destino seguro para visitantes y también para residentes. Es muy común encontrarse con viajeros en solitario que vienen a descubrir la isla. Como fue mi caso particular. Sin embargo, no está demás tomar precauciones básicas, como estar atento a pequeños robos, sobre todo en áreas concurridas como mercados y playas, respetar las normas de tráfico y tener cuidado a la hora de conducir motocicletas, ya que los accidentes de tráfico son una preocupación común en la isla.

-¿Qué diferencias percibes entre Indonesia y el resto de países del sudeste asiático?

-Indonesia es un archipiélago vasto y diverso, compuesto por más de 17,000 islas, cada una con su propia cultura y tradiciones. A diferencia de otros países del sudeste asiático, Indonesia presenta una mezcla única de influencias culturales, religiosas y lingüísticas. Mientras que países como Tailandia o Vietnam tienen una identidad cultural más homogénea, Indonesia destaca por su diversidad interna. Y en concreto Bali, con su predominante religión hindú, contrasta con la mayoría musulmana del país y con las influencias budistas y cristianas de otras naciones del sudeste asiático.

Marta practicando yoga. / M. V.

-¿Cómo funcionan la sanidad y la educación, los servicios sociales y la cultura?

-Indonesia ha realizado inversiones significativas en sanidad, educación y protección social en los últimos años. Sin embargo, persisten desafíos, especialmente en términos de calidad y acceso equitativo a estos servicios. Por ejemplo, aunque se han implementado programas de seguro de salud, la calidad de la atención médica puede variar considerablemente entre áreas urbanas y rurales. Por eso si se viaja a Bali es importante contar con un buen seguro médico. En educación, aunque la matrícula ha aumentado, la calidad de la enseñanza sigue siendo una preocupación. Además, se han lanzado programas como comidas gratuitas para niños y madres embarazadas, aunque su implementación ha generado debates sobre su viabilidad financiera.

-Bali es una zona turística, pero también comercial y de retiro para la práctica del yoga. ¿Cómo conviven todas estas actividades?

-Creo que Bali ha sabido integrar de manera armoniosa el turismo, el comercio y la creciente comunidad entorno al yoga y bienestar. En áreas como Ubud, es común encontrar mercados tradicionales junto a estudios de yoga y cafés saludables. Esta convivencia se basa en el respeto mutuo y en la adaptabilidad de la cultura balinesa, que ha sabido acoger influencias externas sin perder su esencia.

-¿Cuál es el peso de la religión, el hinduismo, en la vida cotidiana y en la isla?

-El hinduismo balinés impregna casi todos los aspectos de la vida diaria en Bali. Las ofrendas diarias, conocidas como “canang sari”, se colocan en templos, hogares, negocios… hasta en las motos o coches como muestra de gratitud y para mantener el equilibrio espiritual. Las ceremonias religiosas y festivales son eventos comunitarios significativos que refuerzan la cohesión social. Esta profunda espiritualidad se refleja también en la arquitectura, el arte y las tradiciones de la isla.

-¿Cómo ven los balineses a los españoles?

-Los balineses suelen ser muy hospitalarios y tienen una actitud positiva hacia los extranjeros, incluidos los españoles. La cercanía y sociabilidad de la cultura española resuenan bien con la naturaleza amigable de los balineses. Sin embargo, es esencial que se respeten las costumbres y tradiciones locales para fomentar relaciones armoniosas.

-¿Cómo es su trabajo en la isla?

-Como profesora de yoga, estoy muy contenta por el hecho de poder compartir el yoga desde este lugar tan inspirador a mis alumnas de España. La isla ofrece una atmósfera propicia para el yoga, la meditación…y también para el crecimiento personal y profesional. Además, la flexibilidad del trabajo online, tanto como profe de yoga como preparadora de oposiciones, me permite participar en eventos locales y continuar formándome en diferentes disciplinas relacionadas con el bienestar.

-¿Piensas regresar a España pronto?

-Aunque disfruto profundamente de mi vida en Bali y de las oportunidades que ofrece, siempre mantengo un vínculo fuerte con España. De momento llevo poquito tiempo en la isla y no descarto la posibilidad de regresar en el futuro, especialmente para compartir las experiencias y conocimientos adquiridos aquí. Pero por ahora, estoy enfocada en aprovechar al máximo mi estancia en Bali.