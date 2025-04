La Diputación compromete apoyo económico a un nuevo sector del polígono de San Cristóbal de Entreviñas II

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se ha comprometido esta mañana a apoyar económicamente el desarrollo del segundo sector de la primera fase del polígono industrial San Cristóbal de Entreviñas II durante una visita de "recepción y entrega" de las cuatro hectáreas ya urbanizadas cuyas parcelas se pondrán en breve a la venta.

Faúndez ha recordado que en la primera fase la Diputación ha aportado 1,4 millones que han quedado, tras la baja en 1,1 millones, colaborando con la Junta en la financiación del desarrollo que se enmarca dentro del Plan Territorial de Fomento de Benavente.

El sector desarrollado tiene una superficie útil de 21.000 metros cuadrados y ahora resta por desarrollarse un segundo sector de unas nueve hectáreas. El Ayuntamiento de San Cristóbal concurrirá en los próximos días a la convocatoria de ayudas del Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) para desarrollar el nuevo sector y Faúndez ha confirmado la disposición de la institución provincial en seguir colaborando económicamente.

Una pieza clave "para crear empleo"

"Es una de las apuestas que está haciendo en la Diputación provincial de Zamora, en este caso junto con la Junta de Castilla y León, porque entendemos y tenemos muy claro que si en la provincia no hay suelo industrial no se pueden instalar empresas, suelo industrial en condiciones favorables. Y si no se instalan empresas no se crea empleo y si no se crea empleo, lógicamente, pues los pueblos de nuestra provincia o las comarcas de nuestra provincia, pues poco futuro van a tener", ha razonado.

Faúndez ha concretado que en un futuro también "se abordará la segunda fase de desarrollo de este polígono" porque "dentro de muy pocos días saldrán las ayudas de la Junta de Castilla y León".

Le he prometido esta mañana a la alcaldesa -ha dicho- que cuando tengamos esas ayudas encima de la mesa, más otra serie de conceptos que tenemos que ver, como puede ser la venta de terreno en San Cristóbal, pues también si la Diputación tiene que entrar a ayudar en la segunda fase, pues también nos lo plantearemos igual que lo estamos haciendo en otros polígonos de la provincia. Hoy entregamos unas obras que ya están finalizadas, ya están urbanizadas y a partir de ahí, pues empezará la fase de ofertar estos terrenos a las empresas para que se cree empleo no solo aquí en San Cristóbal sino también en la zona".

La alcaldesa de San Cristóbal, Leonor González, ha confirmado el interés en desarrollar las nueve hectáreas del sector que completaría esta fase del San Cristóbal de Entreviñas II, que comenzó con la construcción en la carretera N-630 de una rotonda que permite canalizar los tráficos hacia el polígono y hacia una urbanización en el otro margen de la nacional.

30 euros el metro cuadrado

"Teníamos un problema de acceso al polígono. No había un acceso seguro y Carreteras nos había venido advirtiendo que si queríamos desarrollar la zona la rotonda era fundamental para el polígono". Ahora "nos vamos a presentar a la nueva convocatoria del ICE para seguir este sector, que son otras casi 9 hectáreas con dos viales para tener parcelas más grandes por si las empresas demandan más superficie de suelo".

González Cadenas ha precisado que el desarrollo del nuevo sector será más económico, ha informado que hoy se rubricará finalmente la escritura que hará posible poner las parcelas ya urbanizadas a la venta para las que hay ya pequeñas empresas de la zona interesadas, y ha indicado que el precio del suelo será competitivo, alrededor de 30 euros por hectáreas, en la línea de desarrollos industriales acometidos en la zona y en la provincia como los que está promoviendo Somacyl.