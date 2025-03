Aprobada por unanimidad la renovación de la Mota de Benavente por más de 2,5 millones

El pleno de Benavente ha aprobado esta mañana por unanimidad el proyecto técnico y el expediente de contratación para las obras de renovación de los Paseos de la Mota, por un importe de 2.548.768,58 euros. La propuesta municipal autoriza también en cuantía de 1.106.957,73 euros, el gasto que para esta anualidad representa la contratación de la obra y la corporación asume el compromiso de incluir en los Presupuestos del ejercicio 2026 el crédito presupuestario adecuado y suficiente destinado a la financiación de la obra.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, presentando el proyecto de la Mota. / E. P.

Gran parte del debate plenario en este punto se ha centrado en responsabilizarse los grupos del equipo de Gobierno y de la oposición de “inacción” o “retrasos” en los trámites y de que esta obra no esté aún realizada.

Izquierda Unida: "responsabilidades técnicas y políticas por los retrasos"

En este sentido el portavoz de IU, Manuel Burón, señaló responsabilidades políticas y técnicas en este retraso. Y dijo que “Izquierda Unida ya exigió al equipo de gobierno de coalición que asumieran responsabilidades políticas por las graves consecuencias derivadas de la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria de la renovación de los Paseos de la Mota y que abriera un expediente sancionador a la arquitecta municipal por los errores de medición que provocaron esta situación”. Recordó que lo ocurrido es “un asunto grave que un ayuntamiento serio no puede dejar pasar como si no hubiera ocurrido nada escondiendo la cabeza cual avestruz. Hay responsabilidades políticas y técnicas”. En cuanto a las políticas señaló que las debe asumir quien gestiona el proyecto.

Vox apoya las "responsabilidades técnicas"

En la depuración de responsabilidades técnicas coincidió con él el portavoz de Vox, Eugenio Blanco, quien reconoció que “sí que he propuesto a mis compañeros suspender temporalmente el teletrabajo. Pero no han apoyado la iniciativa. Me parece bien, por lo menos en los técnicos de obra, porque son los que para mí son parte responsable de los retrasos a veces. Dicen que tienen mucho trabajo, pero no es motivo para que tengamos un fallo tan grave en un proyecto como este, tan emblemático y que ha generado tantos problemas y costes, y daños y perjuicios a los ciudadanos de Benavente, que día a día ven que esa Mota es un patatal”.

Imagen actual de los Paseos de la Mota de Benavente. / E. P.

Partido Socialista a los populares: "Donde dije digo, digo Diego"

El Partido Socialista en la oposición explicó su voto a favor en este punto porque “somos coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos, y lo que es bueno para Benavente es bueno para el Grupo Municipal Socialista”. Recordó la socialista Sandra Veleda, que en el pleno de febrero de 2023, ya se llevó a cabo la aprobación del gasto plurianual para 12 actuaciones de este proyecto y no pudo hacerse antes “porque la Intervención municipal, con un criterio entiendo que de prudencia, no quería entonces y no quiere ahora comprometer fondos hasta que no esté la liquidación y todas las incorporaciones del presupuesto”.

Haciendo repaso a las actuaciones aprobadas recordó que fue el 14 de septiembre de 2022 cuando se concedió el pago de la subvención de 3,2 millones de euros a Benavente. El 22 de noviembre de 2022 se ingresó el importe de la subvención en las cuentas municipales y se hicieron dos plazos fijos, uno para llevar a cabo las actuaciones más inminentes y otro, a largo plazo, para las siguientes, “dinero que ha estado dando beneficios a las arcas municipales”.

Recriminó a la alcaldesa que “en agosto de 2023 una de sus primeras iniciativas fue sacar de ese gasto plurianual tres actuaciones, porque consideraban que no las iban a iniciar en 2023 o que no necesitaba gasto plurianual y las pasaban a un único ejercicio económico”. Se refiere la socialista a la rehabilitación del albergue de peregrinos y la reconversión del almacén ferroviario, así como la restauración del depósito de la Mota”.

La renovación del depósito, otra de las actuaciones. / E. P.

Reproches hubo también por hacer exactamente lo contrario a lo que pedían como oposición. Veleda preguntaba a la alcaldesa “¿con quién ha hablado usted para elaborar los proyectos de la Mota? ¿Por qué lleva dos proyectos en la Mota? ¿Con quién ha hablado? ¿Dónde ha quedado el concurso de ideas que usted proponía? ¿Ha hablado usted con la sociedad civil para elaborar el proyecto, señora Asensio? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que decía en 2023? ¡Ay, ay, ay! Consejos vendo que para mí no vengo”.

Partido Popular a los socialistas: "Frente a la propaganda, resultados"

El concejal de Disciplina Urbanística, Alberto Posado, salió al paso de las críticas de la oposición y tras hablar del cronograma planteado inicialmente para este proyecto en el que ya se contemplaban gastos en 2022 para la remodelación de los Paseos de la Mota y la instalación de la iluminación eficiente, señaló que “la realidad es que cuando este equipo de Gobierno asumió sus funciones no había ninguna obra en marcha y esa dejación ha supuesto un riesgo grave, exponiendo a este Ayuntamiento a la posible devolución de la subvención con los intereses que ello conlleva. En el peor de los escenarios, además de devolver los fondos europeos, habría que asumir el pago al contratista con recursos municipales, generando un quebrante económico inasumible para Benavente” e hizo hincapié en que “quienes dejaron pasar los plazos sin mover nada fueron ustedes, no nosotros. A la vista de los datos y hechos resulta inaceptable culpar públicamente a la alcaldesa de unos retrasos cuya responsabilidad no le corresponde, no es ético, ni justo, ni políticamente honesto cargar con acusaciones que no se sostienen ni técnica ni cronológicamente”.

Zona de estacionamiento de vehículos del Parador que se va a peatonalizar. / E. P.

Añadió también que “gracias a nuestro trabajo, que no el vuestro, hoy es posible la aprobación del proyecto integral de la Mota, que abarca cuatro puntos. Renovación de los paseos centrales y zona de la rosaleda, iluminación eficiente y peatonalización de frente del Parador nacional. Actuaciones que no se proyectan de la noche a la mañana. Y esto ustedes no lo previeron. Frente a la irresponsabilidad, la gestión. Frente a la propaganda, los resultados. Frente a la inacción, el trabajo serio y continuo”.

Uno de los asuntos que más minutos se llevó del debate fue la actuación propuesta de peatonalización del Parador. En la crítica de la oposición recordaron a la alcaldesa su rechazo a este proyecto cuando estaba en la oposición y que ahora asume. Decisión que explicó Blanco llevan a cabo porque "hay que cumplir el eje programático, aunque no estemos de acuerdo".