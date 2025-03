Benavente muestra una representación de los elencos que han pasado por el Teatro desde 2011

El Teatro Reina Sofía de Benavente acoge desde hoy una exposición fotográfica permanente en la que pueden observarse imágenes de actores y actrices, así como espectáculos que han pasado por las tablas de este teatro desde el año 2011 a la actualidad.

La muestra acoge hasta 65 fotografías realizadas y cuidadosamente seleccionadas por el profesional Venancio Valbuena de su archivo personal.

La iniciativa municipal se ha presentado hoy de la mano de la alcaldesa, Beatriz Asensio, y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez aprovechando el Día Mundial del Teatro.

“Es un lujo presentar esta exposición de imágenes de las grandes representaciones que hemos tenido a lo largo de los años en el Gran Teatro Reina Sofía, todas ellas de actores y actrices que con talento y dedicación han hecho papeles inolvidables”, señaló Benítez.

Venancio Valbuena junto a algunas de sus imágenes. / E. P.

“El teatro, como sabéis, es emoción, es pasión, es espejo donde nos podemos ver reflejados tanto como sociedad como a nivel individual. Benavente tiene una larga trayectoria cultural y hemos querido representar una muestra y a lo largo de los años vamos a ir incorporando más imágenes con el fin de poder representar también a compañías de Castilla y León, compañías nacionales, el teatro amateur que nos aporta Intercazia, Senderos y Tartana”, añadió.

Valbuena agradeció a la concejala su apoyo a este proyecto que, en principio era para mostrar algunas “pocas fotos y me sorprendieron con la decisión de exponer hasta 65 fotografías. Hay bastantes más, pero creo que ha quedado una exposición bastante completa”.

Contenido de la muestra

La exposición muestra actores y actrices de reconocido prestigio y se complementa con monologuistas, cantantes, con espectáculos de ópera y ballet. “Es un reflejo bastante fiel de todo lo que ha pasado por el teatro a lo que habría que añadir otra serie de grupos que se irán complementando en un futuro”.

Aprovechó Valbuena para invitar al público a disfrutar del teatro “puesto que tenemos un teatro muy bonito, que merece mucho la pena venir a verlo, disfrutar del directo, de las representaciones, de ese sentimiento de ver a los actores tan cerquita, en un sitio tan bonito, que se oye tan bien y que ¡viva el teatro!”.

Representantes municipales viendo la exposición del Teatro. / E. P.

La alcaldesa, por su parte, agradeció la colaboración de Valbuena y señaló que “esta bonita exposición es una pequeña muestra de todas las grandes obras que se han hecho aquí, un teatro que es patrimonio de los benaventanos y benaventanas. También hay que agradecer al engranaje que hace que funcione, que es desde la Concejalía de Cultura, los técnicos de sonido, de luces, que hacen que cada representación sea una maravilla aquí en Benavente”.

Del trabajo realizado por Venancio señala que para las fotografías “las óperas y los ballets son muy espectaculares a nivel fotográfico, pues permiten hacer las fotografías muy bonitas. Luego, a nivel actores y actrices, tengo buen recuerdo, por ejemplo, de Lola Herrera, tengo buen recuerdo de Concha Velasco. Tengo un recuerdo muy especial de René Lavand, el mago, que ya ha fallecido, que era uno de los presdigitadores mejores del mundo, que me quedó ahí también grabado”.

Como anécdota señaló que “hay una foto de Macarena García, que es una foto que está hecha aquí en el pasillo, justo cuando salía, porque en esa obra no nos dejaban hacer fotos, ninguna, ningún tipo de fotografías. Estaban por aquel entonces, que eran los directores de la obra, los ahora famosos, los Javis, y no nos dejaban hacer una foto. Era una obra, “La llamada”, que era muy espectacular para hacer fotos, a mí me hubiera encantado. Y no pude hacer fotos a pesar de estarla viendo”.

Señala Valbuena que desde 2011 han cambiado mucho las limitaciones que establecen las compañías a las hora de hacer fotografías. “Recuerdo la compañía de Aitana Sanchez Gijón, en que tuve que hacer las fotos en nada, no sé si en cuatro minutos o cinco minutos. Y además es que están vigilándote para que no tengas la cámara más tiempo”.