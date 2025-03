La mala cobertura no es exclusiva de Benavente: 261 vecinos reclamaron en 2017 pero siguen igual

Mucho antes de que el comercio de Benavente saliera a la calle para protestar por la pésima cobertura de telefonía móvil una población entera reclamó a Movistar que pusiera fin a la mala prestación del servicio por el que pagaban. Los vecinos, incluso los residentes foráneos, estamparon su firma en la reclamación y el operador les contestó individualmente por carta que el servicio de telefonía móvil no es esencial y que podían escoger la empresa del mercado que mejor prestación les diera. De esto hace siete años y la situación no ha variado.

Se trata de Colinas de Trasmonte. Sus 261 vecinos fueron todos a una contra la mala calidad del servicio. Municipio pedáneo de Quiruelas de Vidriales, el Pleno del Ayuntamiento mayor respaldó la reclamación. Así lo recoge el acta de la sesión celebrada el 20 de septiembre de 2018. Asistieron 6 de los 7 concejales de la Corporación y adoptaron un acuerdo unánime.

“En el pueblo de Colinas de Trasmonte, no tenemos cobertura de telefonía móvil”, recoge el primer punto. El segundo relataba la incidencia. “En el pueblo de Colinas tenemos negocios que no pueden ser bien gestionados al no tener la cobertura suficiente en sus teléfonos móviles. Estos negocios son: el consultorio médico, una gasolinera, un taller de neumáticos, un almacén de cereales, una panadería, una tienda de comestibles, una granja de gallinas, una granja de vacas, -un restaurante en el término de Vecilla, a un kilómetro de Colinas de Trasmonte”.

Negocio por negocio

A mayor abundamiento explicaban que “la gasolinera, al no tener cobertura de móviles, no puede atender bien su negocio, ya que todas las gestiones se realizan por tarjeta, los datáfonos no funcionan y los pagos por móviles no los pueden hacer. En definitiva, se les plantea a todos un sinfín de problemas, al no tener cobertura en sus teléfonos móviles. Muchas veces los clientes de la gasolinera se marchan sin repostar, por carecer el negocio de medios técnicos para poder cobrar el servicio, al no tener cobertura, con la consiguiente pérdida económica”. Siete años después, varios de estos negocios han cerrado.

En tercer lugar detallaban que Colinas de Trasmonte, tiene un censo de habitantes de 261 vecinos, y en los meses de julio y agosto se duplica la población, con familiares, hijos, nietos, y amigos de los vecinos residentes durante todo el año. “Al no tener cobertura en nuestros móviles, no podemos hacer ningún tipo de gestión”, recogió el acuerdo.

La exposición incidía también en la realidad de que la mayoría de los habitantes de Colinas de Trasmonte son personas mayores, y muchos de ellos con movilidad reducida. “Muchos están solos en sus casas, y todos necesitan estar comunicados diariamente con sus familiares. Y también con los servicios médicos de urgencias, ambulancias, etc… Desde el teléfono móvil pueden pedir y programar visitas médicas, recibir pruebas médicas, hacer gestiones con los bancos o cajas, programar sus recibos y dar órdenes de pago, programar la toma de sus medicamentos, leer periódicos, escuchar la radio, programar los pasos en sus paseos, conocer sus pulsaciones, leer libros electrónicos, acceder a sus cuentas bancarias, pedir un taxi, hacer videollamadas con sus hijos, y nietos. Este derecho se les niega al no tener cobertura en sus teléfonos móviles”, recogieron.

Por unanimidad, los concejales acordaron en el Pleno solicitar a la Diputación Provincial de Zamora y a la Junta de Castilla y León que realizaran las gestiones necesarias para dotar a la localidad de Colinas de Trasmonte de una mejor cobertura de telefonía móvil y de internet.

En segundo lugar aprobaron remitir a las operadoras de telecomunicaciones el acuerdo adoptado.

El acta de la sesión plenaria incluye una recogida de firmas “para protestar ante Movistar por la mala cobertura en la telefonía móvil y problemas en la navegación por Internet que tienen los vecinos de Colinas de Trasmonte y solicitar ampliación de banda ancha. “La zona rural también existe. Movistar debe preocuparse de mejorar sus redes en nuestros pueblos. Por tanto, los abajo firmantes solicitan al Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales que transmita a Movistar la necesidad urgente de solucionar estos problemas”, rezaba el encabezamiento de las firmas aportadas. Todos los vecinos estamparon su rúbrica. Casi siete años después la población sigue como estaba y en este tramo de la carretera nacional N-525 siguen imperando las zonas de sombra sin cobertura de telefonía móvil.