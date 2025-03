Vínculos más allá de las aulas, en la UNEX de Benavente

La Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia de Benavente comparten mucho más que haber sido alumnos de la Universidad de Salamanca. Es una agrupación que aprende, que se cuida y que disfruta del proceso de envejecimiento de manera activa.

La Asociación se ha creado, vinculada a la actividad del Programa Interuniversitario de la Experiencia, para mantener el vínculo de unión personal e institucional entre la Universidad de Salamanca y sus jubilados. Con esta iniciativa se llevan a cabo el fomento y la promoción de actividades principalmente culturales, pero también de carácter recreativo que permiten el desarrollo personal de los participantes.

Así lo explica Alejandro Flórez, su presidente quien tiene un carácter extrovertido y afable. Él explica que esta asociación le permite mantenerse activo. Él quedó viudo hace nueve años y con su hija viviendo fuera, en Bilbao, reconoce que “durante todo el día tengo que buscar cosas que hacer para no venirme abajo y estar más o menos bien. Fue una desgracia lo que me pasó, pero no puedo quedarme en casa y no hacer nada. Hay que entretener las horas del día, mantener la menta activa”, explica narrando una situación por la que pasan muchos de los integrantes de esta asociación.

Actividades culturales

Pone énfasis en el carácter cultural de las actividades que se realizan para complementar la actividad propiamente académica. “Son actividades con las que se hace convivencia, y también aprendes siempre algo y nos apoyamos unos a otros”. De modo que la asociación demuestra que la universidad continúa ofreciendo oportunidades para enriquecer la vida de sus alumnos mucho más allá de las aulas.

A la hora de organizar las actividades explica que se lleva a asamblea y se eligen por mayoría. Para este año están preparando ya una excursión de un día a Palencia para conocer el románico palentino. También realizarán una salida de tres días con estancia en Pamplona para conocer Navarra y visitar también Bilbao y el Museo Guggenheim. Salamanca, Lisboa, Astorga … son otras ciudades que han visitado en sus salidas culturales.