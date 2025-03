"Hemos empezado ya el proceso de comercializar el Puerta del Noroeste"

La despoblación es uno de los asuntos a abordar desde las políticas municipales en zonas como Benavente, de la llamada España Vaciada. ¿Hacia dónde van encaminadas las políticas municipales para poder atraer población a Benavente?

Lo que siempre hemos hablado tanto, pero el culmen de esa iniciativa o de esa idea que es la de fijar población, pasa por la reindustrialización. Creo que, al final, la tendencia es a generar un polígono industrial que crea también nichos de empresas, de empleo, que los jóvenes puedan tener trabajo y que en el Transporte y la Logística, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero yo quiero insistir en ello, hay demanda, hay oferta y hay necesidad también de una mano de obra cualificada. En Benavente desde ese Puerta del Noroeste podríamos canalizar todo este tipo de posibilidades de empleo.

Esta misma semana se reunía la mesa de contratación para adjudicar las obras de este nuevo polígono. ¿Es un avance importante para la materialización del proyecto?

El Puerta del Noroeste lo que lleva es un complejo proceso previo, que se podía haber conceptuado de forma distinta la construcción de este polígono y hubiera sido todo mucho más rápido. Pero teniendo en cuenta que ya no se podía cambiar cuando llegamos al Ayuntamiento como equipo de Gobierno pues estamos avanzando en lo que es ya la ejecución de la obra del Puerta del Noroeste. Es importante la aprobación porque ya sabemos que la empresa y el presupuesto de algo más de 7,5 millones de euros. Ahora hay que esperar la comprobación del replanteo y el plazo para comenzar la obra. Los trámites administrativos incluyen también que se lleve esta aprobación a pleno y para ello ya está planteado un pleno extraordinario. Se baraja que las obras pudieran empezarse en junio.

¿Los terrenos ya son municipales? ¿Da por finalizado el proceso de expropiación?

Ahora mismo de este proceso ya se realizó el pago de los que habían aceptado la tasación de los terrenos, se consignó a los que no y quedaría pendiente la inscripción en el Registro de la Propiedad, pero lo que es la formalización de las expropiaciones está ya realizada, así pasaría a ser terreno municipal y ya se dispone plenamente de él para ejecución de obra.

En cuanto a la comercialización de esos terrenos ¿se ha avanzado algo, en este sentido, para promocionar el nuevo suelo industrial con el que cuenta Benavente?

Sí, por un lado, tenemos al Centro de Transporte y Logística de Benavente que, a través del gerente está haciendo una labor importante en este sentido. En ferias, en ponencias o en jornadas como la presentación de la estrategia logística. También siempre se tiene contacto con empresas. Y, por otra parte, también nos tendió la mano, que lo ha hecho ya en muchas ocasiones y además es que es una realidad, la Junta de Castilla y León. Desde la dirección general correspondiente se ha tendido la mano para colaborar en la fase de comercialización del Puerta del Noroeste.

¿Qué iniciativas concretas se han realizado ya?

Hemos iniciado para esa comercialización la tasación de las parcelas, por lo tanto, hemos adjudicado el contrato menor de tasación para que la empresa adjudicataria tase y se establezca el precio de mercado. Hemos iniciado también ya la realización y elaboración de las correspondientes fichas que se puedan ofrecer en las distintas ferias a las que se puedan ir acudiendo e, incluso, la propia Junta de Castilla y León también nos ofrece la posibilidad de ofrecer desde la administración esas parcelas como terreno disponible para industrializar. Estamos, por lo tanto, compaginando obra con comercialización. Sí que es posible comercializar, evidentemente sujeto a condición después de que si finalmente no se aprueba, que no va a ser el caso, pues evidentemente si no se pueden implantar se revierte de nuevo el terreno. Pero la idea es que se puedan compaginar y compatibilizar ambas fases, la ejecución con la comercialización de los terrenos.

Otro de los ejes importantes para esa creación de nuevos nichos de empleo y fijación de población es el turístico. Ya en el anterior mandato se hizo una apuesta fuerte por este eje a través del Plan de Sostenibilidad Turística ¿pero cuál es la apuesta del actual equipo de Gobierno en esa área?

Hemos conseguido hitos importantes. Uno de ellos es la consecución de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León para la Semana Santa de Benavente. Es algo que para mí es un hito importantísimo por el que hemos estado luchando, trabajando. Hay que agradecer a la Junta pro Semana Santa, a las cofradías y al resto de personas que viven con pasión la Semana Santa que han trabajado en colaboración con el Ayuntamiento para poder conseguirlo. Es un punto clave lograr que la gente venga a ver nuestra Semana Santa y con ello, ese reclamo que puede ser temporal, se amplíe porque se crea esa sinergia que, además de la Semana Santa, conocen el municipio, conocen nuestros recursos, nuestra gastronomía. Al final todo aporta.

Se ha conseguido esta declaración pero sigue sin haber un apoyo unánime de las cofradías de Benavente al funcionamiento de la Junta Pro Semana Santa. ¿Se ha intentado un acercamiento por parte del Ayuntamiento?

Lo idóneo sería que todas estuvieran en la Junta por Semana Santa. Y se ha hablado con ellas y, con discreción, se sigue trabajando en el tema. Nosotros como ayuntamiento tenemos una relación con todas las cofradías. Y además les agradecemos el trabajo que también han hecho en la elaboración de la memoria correspondiente las dos cofradías que no forman parte de la Junta Pro Semana Santa. Se lo agradecemos a todos los cofrades en general, sin distinción.

¿Qué otros hitos importantes viene a sumar recursos turísticos a Benavente?

Seguimos trabajando por conseguir que el Toro Enmaromado sea de Interés Turístico Nacional y también tenemos previsto acoger el Congreso Nacional de Toros con Cuerda en 2027. Tenemos puesta nuestra esperanza en ese congreso porque eso supone que los municipios que integran la Federación vengan y acudan con mucha más gente que estén interesados en lo que es el toro de cuerda pero también en otro tipo de turismo.

¿Ha descartado la dotación de un espacio museístico permanente en la ciudad?

Descartado no, lo que tenemos una deuda pendiente con ese tema. Estudiaremos posibilidades cuando esté finalizada la obra del antiguo Mercado de Abastos, de albergar allí algún museo permanente que pueda mostrar el patrimonio que tenemos.

Beatriz Asensio, en el despacho de Alcaldía. / E. P.

Se había hablado de la posibilidad de realizar una exposición permanente relacionada con las Fiestas del Toro que pasara a integrar esa Ruta de Municipios de Toros con Cuerda. ¿En qué ha quedado esa iniciativa?

Se valora lo que pasa que necesitamos la infraestructura para que sea permanente y, hoy por hoy, no hemos ubicado un sitio donde pueda ser. Pero seguro que en unos años ese museo existirá, es una iniciativa que tenemos desde este equipo de Gobierno. El concejal de Fiestas y Turismo está trabajando en ello.

Hablaba del proyecto previsto en el antiguo Mercado de Abastos. Esta actuación está sujeta a unos plazos para no perder el dinero conseguido para su financiación. ¿Se llegará a tiempo?

Los técnicos han mantenido diversas reuniones con el equipo redactor del proyecto que fue el adjudicatario y lo que me comunican es que van según la previsión. Además, la empresa partía con la premisa de que si no se cumplen los plazos hay una serie de penalizaciones.

En la relación con la comarca de Los Valles ¿comparte alguna iniciativa en materia turística con los pueblos de la zona?

No podemos hablar de iniciativas turísticas concretas, pero desde Benavente se promocionan los recursos gastronómicos y hosteleros. Lo hemos hecho a la hora de presentar los recursos de la zona para albergar, por ejemplo, el Congreso de Toros con Cuerda y esa es una promoción de los pueblos de la comarca que se lleva a un ámbito nacional. Estamos abiertos a recoger las iniciativas que nos planteen.

Acaba de presentar el nuevo proyecto de rehabilitación de la Mota. ¿Cuál es su valoración? ¿Le gusta el proyecto planteado?.

A mí me gusta. Lo he vivido desde el comienzo y me han pedido consejo y a mí me ha gustado mucho esa mezcla de visión clásica con modernismo. Creo que era importante aunarlo porque la ruptura puede costar más verlo. Buscábamos ese recurso turístico en esos paseos pero yo he insistido mucho en mantener la esencia de la zona de la rosaleda. Bajo ningún concepto esa zona iba a quedar sin rosas, no podíamos eliminarlo y teníamos que aunarlo con ese atractivo turístico centrado en las reminiscencias del castillo.

Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística se han realizado actuaciones dirigidas al turismo que está vinculado al Camino de Santiago. ¿Hay algún proyecto previsto para mejorar el albergue de peregrinos?.

La intención es darle un impulso. Es nuestro objetivo en esta segunda parte de nuestra legislatura en que ya podemos plantear nuestros proyectos. Es, sin duda, la mejora del albergue nuestro siguiente objetivo del ámbito turístico, poder hacer una inversión integral en el albergue. No solamente en la parte que estaba destinada hasta ahora, que es una parte muy pequeñita, sino el poder hacer un albergue que Benavente se merece tenerlo. Por tanto, estamos trabajando en esa otra parte e iremos viendo vías de subvenciones para su financiación.

Hay pendientes numerosas obras en Benavente para esta segunda parte del mandato, ¿también la del albergue?

Es cierto que va a haber mucho volumen de obra y lo vamos a ir sacando de forma consciente de lo que podemos o no llevar a cabo, de tal forma que no suponga que se puedan colapsar los servicios técnicos. Pero estamos trabajando ya para que vayan conociendo la idea que ya tenemos sobre ese albergue de peregrinos y para poder hacer una memoria técnica sobre esas obras previstas en este espacio.

Suele poner en valor lo que denomina "política de cercanía" con la que dice resolver los problemas del día a día de los ciudadanos y ciudadanas. Lo cierto es que desde hace tiempo hay una queja recurrente relacionada con la falta de cobertura móvil, sobre todo, en la zona centro. ¿Cómo está este asunto que afecta a mucha gente? .

La verdad es que nosotros a las empresas de la telefonía les hemos dado todas las facilidades en cuanto a tramitación rápida de los informes, la solicitud de inclusión en la Comisión de Patrimonio para que pudieron emitir los informes lo antes posible. Todo lo que está en nuestras manos se ha hecho. Pero estamos en un libre mercado que implica que es la propia operadora la que decide dónde instalarse. Ahora mismo hay unos plazos marcados por las normativa de concesiones y se están cumpliendo.

Una de sus prioridades en su gestión municipal es la limpieza de las calles, según ha apuntado en varias ocasiones. ¿Cómo valora esta gestión, cómo va la limpieza de las calles?

Sí que me parece fundamental porque es lo que en el día a día le interesa a la gente, que las calles estén limpias. Desde el ayuntamiento estamos intentando reforzar el servicio de limpieza, a través de contratación de empleados. Seguimos trabajando en ello porque hay una necesidad de hacerlo.