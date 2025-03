El Club de Ajedrez de Benavente, un refugio de ocio y aprendizaje

Desde hace tres décadas en Benavente está activo el Club de Ajedrez. Lo cierto es que este curso escolar no ha sido posible poner en marcha la Escuela Municipal de Ajedrez en Benavente porque no hubo suficientes inscripciones de niños y niñas para ello, pero la actividad de esta asociación deportiva sigue adelante.

Julián Morán Barrios, economista de profesión y ajedrecista de afición, es el presidente del Club de Ajedrez de Benavente. Tiene una larga trayectoria de partidas y torneos disputados y es un apasionado de este deporte que pone en valor para todas las edades. En cada uno de estos encuentros tiene una máxima y así se lo trasmite, sobre todo, a los niños y jóvenes que aún sigue formando: “Se aprende más de una partida pérdida, que de mil ganadas”.

“Es un desafío constante. Cuando pierdes, tienes la oportunidad de analizar el juego, de entender qué salió mal y cómo puedes mejorar la próxima vez”, señala.

En Benavente el Club de Ajedrez se reúne los viernes, en la Casa de Cultura, de seis a ocho de la tarde. No solo es un lugar donde se juega y se compite, sino que también se convierte en una oportunidad para mantener la mente activa, aprender de los errores, convivir y disfrutar de un ocio saludable. “Somos unas treinta personas. No todos los días vamos todos, pero sí nos reunimos entre doce o catorce personas cada vez. Es algo que nos viene muy bien, ya que el ajedrez ayuda a ejercitar el cerebro. Algún día los médicos recomendarán una partida de ajedrez diaria. Porque con el ajedrez haces trabajar las neuronas y reduce el deterioro cognitivo”, explica.

Julián asegura que ante una partida de ajedrez siempre tiene un espíritu competitivo, “cien por cien. Me da igual que sea un maestro, yo siempre pienso que puedo ganar, y he ganado a grandes maestros. A mí me gusta jugar con gente que sabe más que yo porque así puede aprender algo”, señala y asegura que la derrota la asimila “perfectamente. Es lo que te hace crecer, aprenden cuáles son los puntos débiles del rival y los tuyos propios y te da la oportunidad de seguir mejorando”.

Ajedrez con niños y niñas

El Club este año cuenta, además, con actividad en la comarca. Un grupo de 15 niños en Camarzana de Tera y 10 en San Cristóbal de Entreviñas. La actividad con los niños distingue grupos de iniciación y perfeccionamiento. “Son niños muy inquietos y que les gusta el ajedrez, y muy competitivos. Quieren ganar, siempre quieren ganar”, indica con una sonrisa.

Además, en los colegios de Benavente “se está promocionando mucho el ajedrez y nosotros colaboramos con ellos en simultáneas” señala.

Desde el Club se plantean volver a recuperar las competiciones internacionales. En Benavente ya han tenido lugar nueve ediciones internacionales.