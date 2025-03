"La calidad de vida en Kuwait es bastante alta en términos de economía y seguridad"

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Kuwait y qué le llevó allí?

Llevo casi ocho años en Kuwait, exactamente me mudé en julio del 2017, en medio del verano con unas temperaturas de 50 grados, un contraste indescriptible para lo que estamos acostumbrados en España. La oportunidad y suerte de conseguir esa oferta de trabajo en ese momento vino gracias a un proyecto que estaba llevando a cabo en la Universidad de León sobre la "Fibromialgia y la actividad física en mujeres". Dos compañeras que estudiaron en mi misma universidad se habían trasladado seis meses antes a trabajar a Kuwait y me contactaron ya que tenían una clienta con fibromialgia y querían saber más información sobre el entrenamiento que se podía llevar a cabo. La manager de ese centro de entrenamiento me mandó una oferta de trabajo porque necesitaban entrenadoras.

¿Cómo fue la adaptación?

Muy buena. Tuve la ventaja de que contaba con compañeras de León y Burgos, y me facilitaron mucho el camino de los primeros meses con el cambio de moneda, moverme en vehículo, introducirme en la comunidad, ir al supermercado y el día a día en el trabajo. Yo tenía 24 años y venía con ganas de vivir una experiencia nueva y fue muy enriquecedor.

¿En qué parte de Kuwait vive y cómo es un día cualquiera de su vida en esta parte del Golfo Pérsico?

Desde que llegué a Kuwait he vivido en Salmiya, una de las zonas más pobladas y grande del país. Un gran porcentaje de españoles vivimos aquí ya que está a 15 minutos de Kuwait City y tenemos el paseo marítimo al lado, una de las zonas más bonitas. Un día cualquiera es un no parar. Se madruga mucho en comparación con España. Aquí amanece a las 5 de la mañana y a las 5.30 me voy a entrenar. Actualmente hago triatlón en la modalidad sprint, un deporte que requisa muchas horas. Comienzo el trabajo sobre las ocho de la mañana en un centro de entrenamiento específico para la mujer. Me dedico al entrenamiento con embarazo y postparto, y dedico de 8 a 10 horas dependiendo de mi agenda, ya que trabajo en el centro de manera autónoma. Al finalizar me gusta ir a la zona del paseo marítimo ya que la puesta de sol es un verdadero espectáculo. Los fines de semana nos reunimos los amigos de la que es una gran comunidad española para hacer distintos tipos de planes, ir al desierto, hacer brunch, o ir en barco a las islas próximas.

¿Cómo es la calidad de vida en el país?

La calidad de vida en Kuwait es bastante alta, especialmente en términos de economía y seguridad. Kuwait no tiene impuestos sobre la renta, lo que contribuye a un alto poder adquisitivo. Todo esto depende de la posición laboral. Los españoles y en general los europeos estamos muy bien reconocidos. La vivienda en Kuwait varía mucho dependiendo de la ubicación y el tipo de residencia. Para los ciudadanos kuwaitíes, el Gobierno ofrece ayudas y programas para la adquisición. Los expatriados solemos vivir en la zona de Salmiya donde la renta es alta, pero a la vez asequible. El sistema de salud en Kuwait es gratuito para los ciudadanos. Existen hospitales públicos y privados bien equipados. Los expatriados generalmente vamos a los hospitales privados a través del seguro. El sistema educativo de Kuwait cuenta con colegios internacionales que ofrecen programas en inglés y otros idiomas. Kuwait es un país conservador, influenciado por la cultura islámica. Las normas sociales son arraigadas a las costumbres locales. Hay restricciones en cuanto a consumo de alcohol y vestimenta, por ejemplo, ir en pantalones cortos, por lo demás no hay problema. Kuwait tiene un clima desértico, con veranos extremadamente calurosos y secos, donde las temperaturas pueden superar los 50°C. Los inviernos son suaves, lo que hace que la vida sea más llevadera en esa temporada.

¿Cómo es el temperamento del kuwaití de a pie?

Los kuwaitís son conocidos por su hospitalidad, especialmente con los expatriados españoles. Nos suelen invitar a sus casas y te hacen sentir muy cómodo, especialmente en Ramadán. La hospitalidad es una parte fundamental de la cultura árabe en general, y en Kuwait no es diferente. Los kuwaitís valoran mucho su privacidad y las normas culturales, son respetuosos y formales en público, pero más sociables en entornos privados o familiares.

Aparte de la religión, ¿cuáles son las diferencias con los extranjeros y singularmente con los españoles?

La cultura kuwaití está profundamente influenciada por el Islam, las tradiciones religiosas juegan un papel muy importante en su día a día. En comparación de la cultura española, más laica donde la religión no rige el día a día como estilo de vida. La mayoría de los kuwaitíes sigue las normas islámicas, lo que afecta su vestimenta, comportamiento social y hábitos diarios. Y la familia es una parte primordial para ellos. Su vida gira en torno a la familia.

¿Hay grandes diferencias socioculturales en comparación con otros países del Golfo Pérsico?

Kuwait tiene una gran comunidad de expatriados importante, pero no tan grande como la de los Emiratos Árabes o Qatar. Los expatriados jugamos un papel fundamental en la economía del país, especialmente en sectores como la construcción y los servicios. Sin embargo, en comparación con Dubái o Doha, Kuwait tiene una sociedad menos cosmopolita.

¿Qué es lo más que le gusta de Kuwait?

La gran oportunidad de desarrollo a nivel profesional. En mi caso desarrollar mi proyecto de Entrenamiento focalizado en la etapa del embarazo y postparto con las facilidades que me ofreció en la empresa en la que estoy. Y también la facilidad de poder viajar a los países asiáticos, ya que la situación geográfica de Kuwait lo facilita.

¿Qué es lo que menos?

El calor, los meses del verano son muy duros ya que la vida se debe llevar a cabo en lugares en los que hay siempre aire acondicionado.

¿Qué extraña de España?

Como cualquier expatriado, y en mi caso son casi , la familia es lo que más se echa de menos. El estilo de vida es muy diferente. En Kuwait se depende mucho del coche como medio de transporte.

Las mujeres pudieron votar en las últimas elecciones. ¿Cómo es el rol de la mujer en Kuwait? ¿Han avanzado o retrocedido en derechos?

El rol de la mujer en Kuwait sigue influenciado por tradiciones islámicas y árabes. Aunque las mujeres kuwaitíes han logrado muchos avances en la educación, trabajo, y derechos civiles, también enfrentan desafíos relacionados con la igualdad de género y las normas culturales conservadoras. Las mujeres pueden votar desde 2005, desde entonces han accedido a ocupar puestos en el parlamento kuwaití y otros cargos públicos. Actualmente las mujeres ocupan muchos puestos en los distintos ministerios y en el alto funcionariado.

¿Alguna vez ha pensado en regresar a España? ¿Lo ve posible en un futuro?

Sí que lo veo posible. España siempre es lugar para volver y tener una estabilidad y gran calidad de vida.