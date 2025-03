El nuevo proyecto de la Mota de Benavente ya listo, irá a pleno el día 28

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha presentado el nuevo proyecto de renovación de los Paseos de la Mota que estaba pendiente de su culminación por los servicios técnicos. La iniciativa, que se enmarca en las previstas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, aúna tres actuaciones previstas inicialmente de modo independiente.

Se trata de la remodelación de los Paseos de la Mota , que engloba la renovación de los paseos, así como la adecuación de la zona de la Rosaleda. Los proyectos iniciales, redactados por la arquitecta Elena Ortega se han descartado y, una vez paralizadas las obras de la renovación de la Mota, por errores en las mediciones, se ha optado por una única actuación, esta vez diseñada por el arquitecto Ismael Román.

La peatonalización del frente del Parador. Una actuación controvertida a la que se había opuesto el Partido Popular cuando estaba en la oposición pero que cumple con uno de los ejes del programa y, señala ahora la alcaldesa “es algo que tenemos que ejecutar”.

El importe total de estas actuaciones, que se incluyen en un único proyecto, asciende a 2.548.768,58 euros. La actuación se va a financiar con los fondos del Plan de Sostenibilidad por importe de 2.103.084,37 euros y con fondos propios por importe de 445.684,21 euros.

La aprobación del proyecto se llevará para su aprobación al pleno ordinario del mes de marzo, previsto para el día 28. La aprobación incluirá tanto el proyecto técnico como el inicio del expediente de contratación.

Críticas a la oposicion

En este punto, la alcaldesa, Beatriz Asensio, ha resaltado “la deslealtad política de los grupos de la oposición que durante los meses que gobernaron desde que se concedió esta subvención no hicieron nada. Según su propio cronograma, en el año 2022, tenían que haber comenzado las actuaciones y, sin embargo, cuando tomamos posesión en junio de 2023 nos encontramos que no había nada. No había memorias, no había proyectos, no había nada, solamente eran ideas. En ningún pleno se aprobaron los proyectos”.

Sobre el nuevo proyecto, señala la alcaldesa que la Comisión de Seguimiento del Plan de Sostenibilidad “ha revisado y aprobado cada una de las propuestas que hemos trabajado, lo que nos permite avanzar con total garantía y confianza” y recuerda que el 21 de noviembre de 2024 se presentó una solicitud de ampliación del plazo que se ha conseguido hasta junio de 2026.

“Es importante recordar que la obra anterior de los Paseos de la Mota se paralizó por cuestiones técnicas y no por decisiones políticas. Hoy presentamos aquí un proyecto renovado, un proyecto más sencillo en el diseño y en la ejecución, lo que permitirá una implementación más ágil y eficiente”.

"Ventajas" de la nueva propuesta

Destaca la alcaldesa tres ventajas claves de esta nueva propuesta.

- Por un lado, una ejecución más rápida, estimada en 11 meses

- Unas mediciones mejor definidas, lo que garantiza una precisión y optimización de los recursos

- Y la utilización de un pavimento más fácil de instalar con materiales de suministro más accesibles.

Para agilizar los trámites y teniendo en cuenta la premura de los plazos, se tiene previsto puntuar la reducción de los plazos de ejecución dentro del pliego de condiciones. Además, "se ha estudiado y se van a incluir, dentro de los materiales utilizados, aquellos que pueden estar a disposición, según lo hablado con las empresas. Se ha tenido en cuenta un material que está en el mercado".

La alcaldesa, Beatriz Asensio, explica el nuevo proyecto. / E. P.

Actuaciones concretas

1.- Paseos de la Mota.

Se ha optado por hacer una simbiosis entre aspectos históricos y otros más novedosos. "Queremos mantener la esencia de la Mota, de los paseos y luego, sobre todo, se utilizará sobre la zona de la Rosaleda, para la colocación de reminiscencias de lo que era el Castillo de los Pîmentel".

En la zona de la Rosaleda se mantendrán los rosales "porque al final es algo muy identificativo de esa zona y yo insistí mucho que quería mantener la rosaleda" y se van a instalar elementos arquitectónicos en donde estaban originalmente las torres del Castillo. También se contará con un texto del archivero municipal Juan Carlos de la Mata sobre aspectos históricos de Benavente.

2.- Peatonalización del Parador

Esa peatonalización llevará n pavimento que pueda ser compatible con el tránsito rodado de vehículos, "porque algún acceso o algún servicio hay que darle al Parador. Estamos estudiando esa modalidad, pero, de momento, el cumplimiento tiene que ser la peatonalización del frente del Parador con el establecimiento de un adoquín que sea compatible, insisto, con los vehículos", puntualizó Asensio.

3.- Iluminación eficiente

En cuanto a la iluminación y tal y como explicó el arquitecto del proyecto, aparte de la iluminación general, que sustituye todas las luminarias por la iluminación verde, se ha proyectado un sistema de iluminación a base de diferentes luminarias lineales empotradasen el suelo "que van a lo largo de los paseos", según explicó el arquitecto.

Con ese mismo juego de iluminación lineal incrustado en el suelo, se marcarán las entradas al Castillo y se iluminará lo que es el basamento de las torres instalando un sistema de iluminación perimetral.