IU Benavente anima a los padres a matricular a sus hijos en la escuela pública

La Agrupación Local de IU Benavente ha animado a los padres a que ejerzan sus derechos e inscriban a sus hijos en cualquiera de los Centros de Enseñanza públicos de la ciudad, "por ser la educación de mejor calidad que pueden recibir y para que, ante la demanda, se destinen más recursos desde las Administraciones para su mantenimiento y mejora, frente a la progresiva privatización que está sufriendo tanto la educación como el resto del sector público", alega en un comunicado cuando se ha abierto el plazo de preinscripción de matrícula oficialmente.

La Coalición recuerda que la educación pública que "es un derecho y no un privilegio, donde la escuela ha de ser un elemento integrador y no excluyente, donde todos tengan cabida y se atiendan las necesidades específicas de cada alumno. Una escuela donde las diferencias sociales no existan y la calidad de las enseñanzas estén por encima de la ideología política de quien gobierne en cada momento".

Aboga también por una escuela pública "donde todos tengan las mismas oportunidades y el nivel de aprendizaje del alumno no dependa del poder adquisitivo de sus progenitores".