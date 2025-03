El caso de las pegatinas contra el Ayuntamiento y la Policía de Benavente

Lo que hace cinco meses empezó siendo una pegada localizada de pegatinas contra el Ayuntamiento y la Policía Local en algunos contenedores del extrarradio ha terminado por extenderse a distintos puntos de la ciudad en los últimos cinco meses, en contenedores, señales de tráfico y paredes.

El vandalismo lleva años haciéndose notar en las calles de Benavente. Las hay en edificios y paredes de inmuebles privados, habitados o deshabitados, en mobiliario y espacios públicos. Muchas son grafismos, aunque las hay criticando a partidos o a los gobiernos locales de turno.

Desde noviembre comenzaron a aparecer pegatinas con el lema "Ayuntamiento facha usa la Policía Local que abusa". El adhesivo lleva una firma: "KeTeDen".

Uno delos adhesivos en un contenedor próximo al cuartel de la Policía. / J. A. G.

En enero la frase apareció pintada con spray en la pared de un edificio en la salida hacia Villanueva de Azoague. Las pegatinas comenzaron a aparecer también en contenedores de El Ferial, Federico Silva y en las proximidades de los institutos y algunos puntos del centro de la ciudad. Muchos de estos adhesivos han sido retirados o rasgados en este tiempo. Pero siguen apareciendo de vez en cuando.

"Es muy fácil colocarlas sin testigos. A última hora de la noche, de madrugada, antes de que amanezca no hay nadie por la calle. Cualquiera puede ponerlas", explica un mando policial. Aunque no es una competencia estricta de la Policía, los agentes están vigilantes. "No solo va contra la ordenanza cívica, podría ser una infracción mayor", explica la misma fuente, que reconoce que de momento no hay pistas sobre el autor o autores. "Cualquiera puede hacer en casa con una impresora pegatinas como estas".

Pegatinas contra el Ayuntamiento y la Policía en una señal de tráfico. / J. A. G.

La proliferación de estos adhesivos se ha hecho notar hasta en señales de tráfico próximas al cuartel de la Policía. De la pintada hay un antecedente: hace un año alguien utilizó un spray de pintura para hacer pintadas en dos paredes del edificio administrativo del El Ferial con críticas a los partidos del equipo de Gobierno de coalición.