La Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera pide por tercera vez la dimisión del alcalde

La Asociación Cultural Las Eras de Santa Marta de Tera ha pedido por tercera vez la dimisión del alcalde de la Junta Vecinal de la localidad en un extenso comunicado (aquí se puede ver completo) en el que relata todo lo sucedido tras el acuerdo de clausura del cementerio eclesiástico y celebra el desenlace "feliz" al quedar sin efecto este acuerdo, pero afea el papel que han jugado todas las administraciones apeladas.

El presidente de la Asociación, Fernando Rodríguez Tocino, explica que el asunto sobre las presuntas irregularidades de la clausura del cementerio eclesiástico de Santa Marta de Tera, "como se puede contrastar, se ha comunicado a las instituciones, tanto autonómicas, como provinciales o locales y, ninguna de ellas ha hecho nada por averiguar los hechos".

"Estas instituciones disponen de unos excelentes servicios jurídicos, que pagamos todos los castellanos y leoneses, que las asesoran, mientras que quien suscribe, ha tenido que emplear su tiempo en recopilar legislación y documentación para poder argumentar los motivos que me hicieron iniciar este camino, empleando muchas horas con el fin de demostrar una presunta irregularidad en este proceso", agrega.

"Ningún interés"

Rodríguez afirma que es claro que estas instituciones "son sufragadas con los impuestos de los castellanos y leoneses en general, y de los zamoranos en particular y, es desesperante que no pongan ningún interés en examinar esta problemática. En este caso, considero que han fallado alguna, algunas o todas las instituciones, cada una de un signo político, todas en el marco de sus competencias y han fallado a los vecinos de Santa Marta de Tera, pues se trata de un tema que los tiene bastante preocupados y al cual no se le ha querido dar solución o es que no era interesante darle solución, al tratarse de una pequeña población de Castilla y León y de Zamora, en particular. Esta problemática también afecta en lo sentimental, ya que todas las personas del pueblo tenemos a seres queridos enterrados en el cementerio que nos ocupa", aduce.

"¿Cómo es posible que, una vez informadas las Administraciones, ninguna de ellas tenga competencias en este asunto para intentar esclarecer esta problemática, claramente irregular? Y ninguna intente aclarar los hechos de una forma tan sencilla como podía ser la de solicitar al alcalde de Santa Marta. La documentación, en forma de expediente, que tuviera, o que hubiera elaborado, con motivo de la clausura del cementerio", se pregunta. "Se puede decir que es una situación, cuando menos surrealista y kafkiana. Por eso muchas veces, los ciudadanos, nos sentimos indefensos ante este tipo de tropelías", añade.

Las razones de la petición

Las Eras solicita de nuevo la dimisión del alcalde pedáneo porque "en la clausura del cementerio eclesiástico se ha vulnerado el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, en los Artículos que se refieren, a la suspensión de enterramientos (42) y al que se refiere a la clausura de cementerios (43), como así se reconoce en el bando publicado".

Según el Decreto 16/2005, abunda, "el incumplimiento de los preceptos contenidos en su disposición, se considerará infracción administrativa y cuyas infracciones serán sancionadas según Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León".

El actual alcalde pedáneo "ha creado, junto con el anterior ya dimitido, un grave problema donde no lo había, y eso que disponen de asesoramiento, pero es que ha habido un total desconocimiento de las leyes y decretos que regulan esta problemática, por lo que, si no se han asesorado, mal, pero si se han asesorado, este asesoramiento ha sido cuando menos “extraño” y bastante deficiente".