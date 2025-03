El Ayuntamiento de Benavente atribuye la retrocesión de recibos del IVTM a un "error informático"

El Ayuntamiento de Benavente ha atribuido la retrocesión de los recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) a "un error informático", dice estar "a espera de recibir el informe de la empresa" que los gestiona externamente, y asegura que la devolución "no generará ningún recargo a los contribuyentes". Un día después de trascender las devoluciones y de que la oposición municipal pidiera explicaciones ha difundido un comunicado de prensa en la que relata lo sucedido.

"El viernes 7 de marzo se cargaron los recibos del impuesto de vehículos en la cuenta de los usuarios, el lunes 10 de marzo se detecta el error y se revisa lo sucedido por el departamento de informática, verificando que aunque el fichero emitido llevaba correctamente todos los números bancarios, algunos no tenían la referencia de domiciliación, un código de 12 dígitos que no tiene nada que ver con los números de cuenta, y por eso no los gira el banco a algunos usuarios, 816, de un total de 6.417 recibos".

El equipo de Gobierno PP-Vox afirma en el comunicado que no ha habido "ningún error humano ni lo sucedido tiene nada que ver con los departamentos de tesorería, recaudación o intervención y que se ha solicitado un informe de la incidencia a la empresa que gestiona el programa informático, a fin de que nos informe cuál ha sido el fallo que ha dado el programa. Una vez se reciba el informe se dará conocimiento del mismo".

Asegura también que la solución adoptada "es la mejor para resolver lo ocurrido de la forma más sencilla sin que se pudiese generar problemas ni coste alguno a los ciudadanos. Se ha devuelto el dinero cobrado por el Ayuntamiento de Benavente a los usuarios y, por tanto, no se ha generado ningún recargo. Informamos a los usuarios que no tienen que hacer nada, el Ayuntamiento de Benavente se encarga de todo, enviando de nuevo el fichero a los bancos", agrega.

El Ayuntamiento dice haber dado un plazo prudencial de cuatro o cinco días para asegurarse de que todos los bancos han devuelto el dinero de los recibos antes de volver a cargarlos" y justifica que lo sucedido: "no tiene nada que ver con la devolución que se produjo de los recibos del agua como afirma la oposición, que ha reconocido públicamente que este tipo de devoluciones sucede en los ayuntamientos".